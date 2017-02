L'hiver comme on l'aime partout au Québec

ADVERTISEMENT

Tout l'Est du Canada est recouvert en ce moment d'une neige abondante. C'est peut-être un peu la revanche sur l'an dernier où l'hiver fut plutôt timide dans la majorité des régions. L'heure est au déneigement de rues congestionnées et aussi au déneigement des toitures qui ont accumulé ce qu'il reste d'au moins 2 mètres de neige reçus depuis le début de l'hiver.

Cet hiver est aussi une excellente occasion de bien apprécier nos hivers. On constate d'ailleurs que de plus en plus de Québécois s'apprivoisent la saison blanche ; les commentaires favorables lorsqu'il neige beaucoup sont aussi de plus en plus fréquents. Le ski alpin, le ski de fond, la raquette et le « Fat bike » constituent des façons différentes de bien profiter de la neige et d'en parler de façon positive. Les feux sont verts aussi pour les semaines de relâche scolaire qui débutent bientôt.



La Sud-ouest n'est plus déficitaire

Si la neige reçue et celle qui reste au sol demeurent plus abondantes dans l'Est de la province, disons qu'avec les précipitations des derniers jours, l'enneigement utilisable est tout aussi bon dans le Sud-ouest, entre autres en Estrie. Parmi les sources particulièrement crédibles, les Parcs Mont Orford et Mont Mégantic de la SEPAQ indiquaient jeudi entre 55 et 60 centimètres de neige depuis une semaine et un total de neige pour la saison de 262 à 282 centimètres. Ces accumulations se reflètent aussi dans les centres alpins de la région où elles sont souvent plus importantes selon les points choisis pour mesurer.

Dans les Laurentides les accumulations mesurées (chez moi) à St-Sauveur sont de 251 cm de neige reçue et de 100 cm de neige restante au sol. Le Parc du Mont Tremblant plus au Nord a pour sa part enregistré 254 cm tandis que le Parc Val David-Val Morin dont les données très fiables proviennent de Météo Laurentides totalise 271 cm pour la saison et 105 cm au sol présentement. Au Mont Tremblant (centre alpin) on rapporte cependant 480 cm soit presque 89 % de plus que son voisin adjacent du versant Nord le Parc Mont Tremblant. Qui dit vrai?

L'Outaouais n'est pas en reste non plus pour ce qui est de la neige. Notre collègue Michel Dallaire de Gatineau rapportait 98 cm au sol jeudi et 226 pour la saison, un peu plus sans doute dans les secteurs plus au Nord, dans le Parc de la Gatineau et les centres alpins de l'Outaouais.

Mesures tape l'œil

Les centres alpins utilisent beaucoup le total de neige de la saison pour nous attirer. Il faut parfois en prendre et en laisser puisque les mesures sont souvent prises dans des secteurs où la neige s'accumule plus qu'ailleurs. Par exemple un centre des Cantons de l'Est rapportait la semaine dernière plus d'accumulation totale cette saison que Le Massif de Charlevoix. Impossible! Voici tout de même des mesures éblouissantes qui reflètent quand même bien l'hiver que nous vivons en montagne.

Station de ski Région Total/saison

Massif du Sud Chaudière/Appalaches 561 cm

Mont Édouard Saguenay 520 cm

Le Valinouët Saguenay 507 cm

Mont Comi Bas St-Laurent 490 cm

Le Massif Charlevoix 408 cm

La palme pour une station fréquentée par les Québécois revient à Jay Peak au Vermont près de la frontière qui mesure aussi aux endroits les plus favorables ; 344 pouces soit 873 cm. Peu importe les accumulations pour cette saison ou ce qu'il reste au sol, les conditions sont idéales ces jours-ci pour le ski alpin, le ski de fond et la raquette dans toutes les régions du Québec. Tout est accessible, pistes et sous-bois ainsi que les sentiers les plus reculés pour le ski de fond et la raquette.



En raquette dans la Vallée des Fantômes dans les Monts Valins. Photo d'archives de la SEPAQ



Journée d'activités gratuites dans 15 établissements de la Sépaq

Une belle occasion pour ceux et celles qui n'ont pas encore réussi à apprivoiser l'hiver. Les 15 établissements de la SEPAQ (www.SEPAQ.com/hiver/journee ) vous invitent à un samedi gratuit pour toutes ses activités incluant randonnées découvertes guidées en raquette et en ski de fond, prêt d'équipement pour une période d'essai et beaucoup plus. Vous pourrez aussi, dans certains parcs, faire l'essai de « Fat bikes », ces vélos d'hiver aux pneus surdimensionnés qui gagnent en popularité chaque année.

On rappelle aussi que l'accès aux Parcs Nationaux du Canada dont le Parc de la Mauricie au Québec demeure gratuit pour toute l'année 2017 pour célébrer le 150e anniversaire du Canada.

Beaucoup d'activités en Outaouais

C'est le troisième et dernier week-end de Bal-de-Neige dans la région de la Capitale Nationale du Canada qui inclue Gatineau. D'innombrables activités sont prévues sur les deux berges de la rivière des Outaouais jusqu'à lundi « journée de la famille » en Ontario. Ce sera possiblement votre dernière chance de patiner sur la formidable patinoire du Canal Rideau longue de 7,8 kilomètres. Malgré les bonnes conditions actuelles, la Commission de la Capitale Nationale (CCN) chargée de son entretien cesse souvent rapidement l'entretien après la période de Bal-de-Neige. Soyez-en donc avisé si cette activité figurait sur votre liste « à faire » pour cet hiver.

Ce sera aussi le week-end du plus grand événement de ski de fond au Québec, la Loppet Gatineau qui attire, bon an mal an, près de 2500 participants au cours du week-end. Cette course populaire qui vit le jour en 1979 comporte principalement des épreuves de ski de fond de 35 et 55 kilomètres de style classique le samedi et de « skate » (pas de patin) le dimanche. On a aussi, au fil des ans, ajouté des épreuves plus courtes de 25, 15, 5 et 2 kilomètres en plus, signe des temps, de courses de raquettes et de vélos sur neige. Toutes les activités se dérouleront ce week-end dans le superbe réseau de pistes du Parc de la Gatineau à Chelsea, le plus grand réseau au Canada comportant plus de 200 kilomètres linéaires pour le ski de fond sans compter les sentiers de raquette et de « Fat bike ».

Le patin encore en bon état, pour le moment

Le patin sur nos belles patinoires naturelles partout au Québec était encore parfait à l'approche de cette fin de semaine. Espérons que le redoux n'affectera pas trop cette activité qui est toujours la première activité hivernale à cesser. Le temps doux sera néanmoins un incitatif à profiter des nombreuses autres activités possibles, dont celles offertes gratuitement dans tous les parcs de la SEPAQ samedi.



