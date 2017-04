Un week-end pascal qui marquera la fin de la saison de ski

ADVERTISEMENT

Malgré le fait que certains centres prévoient ouvrir quelques week-ends après Paques les prochains jours marqueront la fin de la saison pour la très grande majorité des stations Québécoises. La pluie des dernières semaines et la chaleur de la semaine qui se termine nous ont amené un peu plus près de la saison estivale. Rien d'anormal non plus; nous sommes quand même à la mi-Avril et le temps est venu de fermer les remontées et de passer à autre chose.

Pour ce qui est des grands centres, ce sera le dernier week-end pour Le Massif de Charlevoix. Le Mont-Sainte-Anne sera fermé en semaine à compter du mardi 18 Avril pour ouvrir encore deux week-ends jusqu'au 30, date de fermeture. Sommet St-Sauveur pour sa part étirera la saison au maximum ouvrant les week-ends jusqu'à la Fête des Mères le 14 Mai. On y préparait d'ailleurs cette semaine la fin de saison en replaçant la neige sur la piste 70 pour qu'elle puisse suffire jusqu'à la mi-Mai. Il y a à certains endroits plus de 3 ou 4 mètres de neige.



Les pistes de Sommet St-Sauveur (jeudi matin) qui seront ouvertes jusqu'à la mi-mai

Les centres ouverts en fin de semaine

Plusieurs centres ouvriront pour le week-end de Pâques selon la météo évidemment. En Outaouais, Camp Fortune. Dans les Laurentides : Tremblant, Sommet St-Sauveur, Belle Neige et Vallée Bleue (vendredi et samedi seulement). La Réserve et Val St-Côme (vendredi seulement) dans Lanaudière. Bromont, Sutton, Mont Orford, OH dans les Cantons de l'Est. MSA, Stoneham, Le Relais, Le Massif de Charlevoix dans les régions de Québec et Charlevoix. Massif Sud dans Chaudière-Appalaches. Au Saguenay, Le Valinouët et Mont Edouard. Enfin dans le Bas St-Laurent et la Gaspésie, Mont Comi, Val Neigette, Mont St-Mathieu et Val d'Irene

Le premier centre de ski de fond à ouvrir début Novembre, Forêt Montmorency au Nord de Québec, sera aussi le seul ouvert ce week-end et le dernier à fermer à la fin du mois. En cette fin de saison on y entretien que 18 des 41 kilomètres de sentiers. Il y avait encore un mètre de neige au sol jeudi matin à la Forêt.

Une bonne saison en général pour les stations



Même si elle n'est pas officiellement terminée la saison 2017 aurait été satisfaisante voir même bonne pour les stations de ski alpin. Un bon début en Décembre, une période de Noël favorable et un enneigement acceptable partout « laisse entrevoir un achalandage légèrement au-dessus de la moyenne des cinq dernières années » nous indiquait mercredi Yves Juneau pdg de l'Association des Stations de Ski du Québec. Le seul point faible fut la période des vacances scolaires qui a déçu. Cependant la tempête du 15 Mars suivie d'un week-end ensoleillé ont rehaussé les chiffres d'achalandage. « Le week-end des 17-18 et 19 Mars aura été surement le plus achalandé de l'hiver au Québec » nous disait Charles Désourdy de Ski Bromont. « Nous avons reçu près de 25 000 personnes ces jours-là, un record » ajoutait-il.

Québec, Charlevoix, le Saguenay, le Bas St-Laurent tout comme les Laurentides ont aussi connu une bonne année.

Mont Tremblant vendu à Aspen Corporation

La rumeur de la vente d'Intrawest qui circulait dans certains milieux dernièrement s'est concrétisée lundi matin avec l'annonce de la vente d'Intrawest de Fortress Investment Group a un conglomérat formé de Aspen Skiing Company et de KSL Capital Partners.

Intrawest possède Station Mont Tremblant au Québec, Blue Mountain en Ontario et Canadian Mountain Holidays (CMH) la mecque des destinations pour le ski hélicoptère. La société possède aussi les stations Steamboat et Winter Park, au Colorado, Snowshoe en Virginie-Occidentale et Stratton, au Vermont.

Pour sa part Aspen Skiing Company possède et gère quatre de plus importantes stations de ski au Colorado: Snowmass, Aspen Mountain, Aspen Highlands et Buttermilk. Elle exploite également des hôtels, des boutiques et des services de location dans plusieurs stations touristiques.

KSL Capital Partners LLC est une firme de placements privés se spécialisant dans les entreprises de voyage et de loisir. KSL possède des bureaux à Denver au Colorado, Stamford au Connecticut ainsi qu'à Londres. Le portefeuille actuel de KSL englobe des propriétés de prestige du domaine du voyage et du loisir enrichi maintenant par l'acquisition d'Intrawest et de ses propriétés.

Rencontré lundi, Patrice Malo, président de Tremblant, semblait favorable à la transaction sans doute à cause de la participation d'Aspen Skiing Company, un leader dans l'industrie du ski.

Il est encore trop tôt pour tirer quelque conclusion que ce soit concernant cette transaction estimée à 1,5 milliards US (en plus de la dette d'IW), puisque l'annonce de lundi indiquait qu'Intrawest avait « conclu une entente définitive visant son acquisition par une nouvelle entité gérée par les filiales de Aspen Skiing Company, L.L.C. et KSL Capital Partners, LLC ». La transaction devrait se conclure d'ici la fin du troisième trimestre de 2017 et est assujettie à certaines conditions, dont l'approbation des autorités réglementaires.

Bon été!

Ceci est notre dernière chronique pour cette saison. Le temps est donc venu de troquer les skis pour vélos et bâtons de golf. Merci de nous avoir lu cet hiver et bon été à vous tous.