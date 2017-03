Quelques centres de ski investissent

ADVERTISEMENT

La manne s'est fait rare depuis quelques années pour les stations de ski du Québec qui peinent à dégager des profits suffisant pour réinvestir dans ce qui importe le plus, l'enneigement artificiel, critique en cette période de changements climatiques et les nouvelles remontées mécaniques vieillissantes dans la majorité des stations.

Québec veut investir 70M$ dans le tourisme

Annoncée dimanche dernier, cette somme échelonnée sur trois ans touchera plusieurs secteurs touristiques. Le tourisme hivernal, les évènements ainsi que les activités de nature et d'aventure se partageront 40 millions $. Pour les stations de ski c'est l'enneigement artificiel qui est ciblé par la subvention. Elles pourront donc soumettre des propositions qui pourront être subventionnées jusqu'à 30 pour cent ou 3 millions $ au maximum.

40M$ sur trois ans partagé en trois secteurs d'activité et 75 stations alpines au Québec, il faudra trancher à quelque part. Avec une certaine équité on parlerait possiblement de 5M$ par année pour les stations de ski. Le secteur visé est celui de l'enneigement artificiel, un incitatif pour les stations d'améliorer leurs installations afin de pouvoir fabriquer plus de neige plus rapidement en début de saison.

L'industrie a néanmoins bien reçu la nouvelle et au moins une station a déjà annoncé des investissements dans cette direction. Sommet St-Sauveur annonçait lundi des projets d'une valeur de 2 millions de dollars portant en partie sur l'agrandissement du chalet principal et sur l'amélioration du système d'enneigement. La station offre déjà la plus longue saison au Québec (habituellement du début novembre à la Fête des Mères). « Nous souhaitons entre-autre, nous dit Louis H. Hébert président de Sommets St-Sauveur, pouvoir offrir plus qu'une ou deux pistes en début de saison. » L'ajout d'un certain nombre de canons plus efficaces en serait la solution.

Avec les incertitudes météorologiques que nous connaissons le nerf de la guerre se joue en début de saison. « Le démarrage tôt fait que ça garanti le produit créant un effet bénéfique pour tout le monde; hébergement, boutiques de sport, revenus de taxes additionnels » faisait voir Yves Juneau pdg de l'Association des Stations de Ski du Québec. Une saison qui débute tôt aide aussi à la vente de passes de saison ce donne l'opportunité à un plus grand nombre de bien profiter de l'hiver.

600 000$ au Mont Avalanche

Belle surprise pour les utilisateurs du Mont Avalanche à St-Adolphe-d 'Howard dans les Laurentides. Cette station municipale ouverte généralement 4/jours semaine investira près de 600 000$ cet été pour refaire une partie de son chalet et revitaliser ses installations d'accueil grâce à une subvention provinciale de 300 000$. Rien n'est prévu par contre pour l'enneigement artificiel ou les remontées. Situé dans un secteur parmi les plus enneigé des Laurentides le Mont Avalanche se tire bien d'affaire avec ses installations actuelles qui semblent suffire pour la quantité de skieurs et le nombre de jours de fonctionnement.

Pour la firme Doppelmayr qui installe des remontées mécaniques partout en Amérique du Nord l'été au Québec sera faste. « Notre carnet de commandes est bien rempli, nous disait son président André Lamoureux, mais nous n'avons rien au Québec. Tout se passera principalement aux États-Unis ». L'an passé Doppelmayr n'avait installé qu'une seule remontée au Québec, un télésiège sextuple débrayable au centre Le Relais de Lac Beauport. Les installations existantes partout au Québec devront suffire encore l'an prochain.

Saison des pique-niques, BBQ et autres folies du printemps



Le week-end du 1er Avril marquera le vrai début du ski de printemps et des activités qui l'entoure. Malgré la neige prévue dans la nuit de vendredi, le retour du soleil et des températures bien au-delà du point de congélation dimanche auront rapidement comme effet de transformer la neige.

Plusieurs traversées d'étang sont au programme des prochains jours. Il s'agit pour les concurrents de traverser en ski ou en planche un étang d'eau plus ou moins long selon les endroits sans trop se mouiller. Certains réussissent; les autres font le spectacle.



Traversée de l'étang à Sommet Morin Heights / Photo Sommet Morin Heights

Samedi le 1er c'est le « Ski Splash » au Chantecler où les participants devront traverser 90' d'eau glacée. Le même jour au Mont Sutton « Snow on the beach » est l'événement qui célèbre l'arrivée du printemps au Mont Sutton. Les participants devront tenter de traverser en ski ou en planche un lac construit devant le chalet, plusieurs vêtus de déguisements des plus loufoques!

Le Mont Tremblant n'est pas en reste présentant sa Coupe Caribou samedi au bas du versant Sud. Les exploits sont ensuite célébrés au P'tit Caribou dans le village du Versant Sud.

Au Mont-Sainte-Anne « Les Folies du printemps » c'est 5 week-ends de festivités, du 1er au 30 avril, pour célébrer l'arrivée de la belle saison! Pour l'occasion, BBQs au sommet, temps des sucres en montagne, compétitions amicales, concerts en plein air chaque samedi et DJ chaque dimanche.

Au Massif de Charlevoix les prochains grands événements se tiendront le dernier week-end de la saison soit les 15-16 Avril avec le Reggae Bash Splash le samedi suivi de la Fête du Grand-Duc qui clos la saison le dimanche, une fête gourmande qui jumelle gastronomie sur les pentes et ski.

Fermeture du Mont Grand Fonds

En terminant notons que dimanche 2 Avril sera le dernier jour de ski de cette saison au Mont Grand Fonds dans Charlevoix. On ferme question de rentabilité il est certain puisqu'il s'agit d'un des centres les plus enneigés au Québec. Fermer avec 100% des pistes de ski alpin et de ski de fond encore complètement couvertes : dommage! Il s'agit du premier centre d'une certaine envergure à fermer pour la saison.

