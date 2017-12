L'hiver est officiellement arrivé jeudi à 11h28, mais la saison hivernale est déjà bien enclenchée dans la plupart des régions du Québec.

La période des Fêtes s'annonce donc excellente pour la majorité des sports d'hiver. Plus ou moins d'activités sont disponibles selon les régions et la quantité de neige au sol.

Le ski alpin en position dominante

Malgré le fait qu'il n'y a pas énormément de neige naturelle au sol, les centres alpins ont connu un excellent mois de décembre pour en fabriquer. À Tremblant « l'enneigement a roulé sans arrêt pendant 18 jours d'affilés » nous racontait Niel Champagne, V.-P. responsable pour la montagne. Et ce à des températures optimales pour enneiger, d'où le fait inhabituel que la station prévoit offrir 100% de ses pistes (avec quelques petites réserves pour certains sous-bois) pour le début de la période des Fêtes. Selon Champagne, il est aussi possible que l'on puisse terminer l'enneigement à la fin du mois, deux ou trois semaines plus tôt que d'habitude. Le grand nombre de pistes ouvertes aidera aussi à faire passer le prix du billet de ski quotidien acheté sur place majoré à 117$ pour la période des Fêtes.

Les centres les mieux équipés pour enneiger artificiellement sont Mont-Tremblant, Mont Saint-Sauveur Mont Saint-Bruno et Bromont. Malgré tout, certains petits centres tels que Mont Habitant et Vallée Bleue dans les Laurentides qui ont des systèmes d'enneigement plus modestes pourront quand même ouvrir toutes leurs pistes ou la majorité avant Noël. Ces deux centres ont d'ailleurs confirmé que la fabrication de neige est bel et bien terminée pour cet hiver.

Même bon sur neige naturelle

Les quelques centres qui peuvent offrent du ski sur neige naturelle tels que Le Valinouët au Saguenay et Val d'Irene en Gaspésie pourront eux aussi offrir la majorité des pistes pour la période des Fêtes.

Quelques petites couches de neige fraiche sont prévues dans les prochains jours ce qui aidera sans doute à ouvrir dans certains centres les pistes qui étaient encore fermées hier.

Dans bien des centres même les pistes fermées par manque de neige naturelle sont skiées par les plus téméraires. C'est ce que nous constations mercredi au Mont-Tremblant où plusieurs sous-bois avaient déjà été sillonnés malgré une couverture encore un peu mince. Quelques petites couches de neige fraiche sont prévues dans les prochains jours ce qui aidera sans doute à ouvrir dans certains centres les pistes qui étaient encore fermées hier.

Ski de fond et raquette

Ces petites accumulations prévues seront particulièrement favorables pour le ski de fond et la raquette dans le sud-ouest de la province où le couvert naturel demeure un peu mince. Malgré tout, la saison a débuté aux parcs d'Oka et Mont Saint-Bruno ainsi que dans les Laurentides sur le Parc Linéaire P'tit Train du Nord, sur le Corridor aérobique de Morin-Heights, le parc de la Rivière du Nord près de St-Jérôme ainsi qu'à Val David.

La neige est particulièrement abondante et bonne pour les activités nordiques dans les régions de Québec/Charlevoix où les centres Forêt Montmorency, Camp Mercier, Sentiers du Moulin, Mont Sainte-Anne, Sentiers des Caps et Mont Grand Fonds offrent déjà d'excellentes conditions.

L'art de bien profiter de l'hiver aux Sentiers du Moulin

Nous faisons souvent l'éloge de la polyvalence pour bien profiter de l'hiver; la pratique de plusieurs activités différentes. La plupart des centres nordiques multiplient l'offre d'activité en hiver comme en témoignent bien les récents développements au Sentier des Caps dans la municipalité de Lac Beauport au nord de Québec.

On y offre ski de fond classique et « skate », sentiers de raquette et, nouveau cette année, des sentiers de « fat bike » complètement dédié donc, non partagé avec une autre activité comme la raquette par exemple, ce qui était le cas dans le passé. De quoi pouvoir bien profiter de l'hiver, quelles que soient les conditions météorologiques ou l'épaisseur de la neige.

Dernière semaine de ski gratuit au Parc de la Mauricie

La fin des célébrations du 150e anniversaire du Canada ramènera la tarification pour les activités hivernales qui avaient été suspendues le 1er janvier dernier. Dernière semaine donc pour profiter du ski gratuit au Parc de la Mauricie où 65% du réseau est déjà ouvert.

Nouvelle remontée à Stoneham

La nouvelle remontée de Stoneham permettra un meilleur accès à la montagne 1.

Les installations de remontées nouvelles ne sont pas nombreuses au Québec depuis quelque temps. Deux cette année dont celle de Stoneham surnommée « l'éclipse » sans doute parce qu'elle a fait disparaitre deux vieilles remontées; un télésiège double et un « T-bar » datant respectivement de 50 et 32 ans.

Le nouveau quadriplace fixe Doppelmayr couplée à un tapis d'embarquement permettra de remonter plus de 1900 skieurs/heure au sommet de la montagne #1. La seconde remontée nouvelle installée au Québec cette année est au Mont Béchervaise en Gaspésie dont l'ouverture officielle, prévue pour le 23 décembre est malheureusement retardée à une date ultérieure, mais prochaine.

Patinoires, sentiers de glace et plus

Plusieurs patinoires naturelles sont déjà en service tel que les sentiers de glace du Domaine de la Foret perdue en Mauricie, du Parc du Grand Héron à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et celui de la Pointe Merry à Magog. L'anneau de glace du Lac Beauport au nord de Québec ouvre aujourd'hui tandis que les sentiers de glace de St-Sauveur dans les Laurentides ouvriront prochainement. En ce qui concerne la grande patinoire du Canal Rideau à Ottawa il faudra attendre encore un peu; les autorités attendent que la glace ait une épaisseur d'au moins 30 centimètres pour y installer les équipements et passer la machinerie.

D'autre part toutes les glaces réfrigérées telles que celles du Lac aux Castors et la patinoire du Vieux Port à Montréal, la Place d'Youville et l'Anneau de glace des Plaines d'Abraham à Québec et l'anneau Gaétan Boucher à Sainte-Foy sont ouvertes depuis quelque temps déjà.

Même les glissades sur tubes qui utilisent presque toutes elles aussi l'enneigement artificiel sont prêtes pour accueillir les gens qui veulent, en famille, profiter de l'hiver durant la période des Fêtes.