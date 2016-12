Toutes vos activités d'hiver disponibles pour les Fêtes

ADVERTISEMENT

L'an passé à quelques jours de Noël plusieurs terrains de golf du Sud-ouest québécois étaient encore ouverts et l'on préparait des croisières de Noël sur le Lac des Sables à Ste-Agathe. Il en sera autrement cette année. En fait, toutes vos activités d'hiver pourraient être disponibles.

Il n'est pas rare que le ski alpin aille bien pour les Fêtes grâce souvent à l'enneigement artificiel. Cette année par contre la neige naturelle est au rendez-vous un peu partout au Québec. C'est particulièrement vrai dans l'Est à partir de Québec où plusieurs tempêtes ont déjà permis l'ouverture complète de certaines stations de ski.

Le temps froid des derniers jours a aussi été idéal pour la fabrication de neige qui avance si rapidement que plusieurs stations prévoient offrir la grande majorité de leurs pistes pour Noël. Au Mont Tremblant on prévoit offrir 80 des 96 pistes pour le week-end. « Par temps aussi froid les dameuses n'arrivent pas à suivre la fabrication de neige » nous racontait Niel Champagne V.P. responsable pour la montagne. Même situation à Sommet St-Sauveur (anciennement Mont Saint-Sauveur où d'énormes monticules de neige n'attendent qu'à être étendus par les dameuses. Toutes les principales pistes devraient y être ouvertes prochainement. Au Mont Saint-Bruno en Montérégie les 15 pistes sont déjà toutes ouvertes.

Ski de fond et raquette

Les sentiers de ski de fond et de raquette s'activent partout au Québec. De jour en jour des pistes additionnelles ouvrent ici et là. Bon exemple, le Parc du Mont Saint-Bruno a déjà 100 % de son réseau ouvert. Signe des temps, on y offre cette année la location de « fat bike », ces vélos d'hiver aux roues surdimensionnées qui gagnent en popularité depuis deux ou trois ans. Cette activité est de plus en plus présente dans les centres nordiques du Québec. Il s'agit d'une toute nouvelle façon de mieux apprécier nos hivers.



Premier jour de raquette à Val David dimanche; comme en plein hiver.

Du patin aussi

Nous traitons ici de patin sur lacs, rivières et dans les sentiers de glace qu'offrent certaines municipalités. Le froid intense des derniers jours a été très favorable ici aussi de sorte que plusieurs grandes patinoires naturelles sont déjà ouvertes. Notons le Parc du Grand Héron à Notre-Dame-de-la-Jacques-Cartier près de Québec et ses 2,5 kilomètres de sentiers glacés, le Domaine de la Forêt Perdue à N-D du Mont Carmel en Mauricie (12 km), les Sentiers de glace de St-Sauveur (2 km) dans les Laurentides et le Sentier de la Pointe Merry à Magog en Estrie, tous déjà ouverts.

En ce qui concerne les très grandes patinoires naturelles telles que le Canal Rideau à Ottawa et l'anneau du Lac Beauport au nord de Québec elles ne sont pas encore prêtes, question de laisser la glace épaissir suffisamment pour être sécuritaire.

Même du ski hors-piste

Le ski hors-piste, de haute route ou de rando alpine (descriptions qui identifient la même activité) qui se pratique habituellement un peu plus tard en saison est déjà disponible à certains endroits comme au Mont Grand Fonds dans le secteur du Lynx, au Mont Édouard secteur Haute Route et en Gaspésie au Mont Miller à Murdochville et dans les Chic Chocs hauts lieux du ski hors-piste au Québec. Cette activité qui se fait avec peaux d'ascension est souvent pratiquée dans des endroits non contrôlés tels que stations de ski fermées (Gray Rocks, Mont Alta, Mont Plante) où dans des grands centres comme Mont Tremblant et Sutton dès qu'il y a un peu de neige, même avant l'ouverture officielle.

La période de Noël s'annonce donc des plus encourageante pour tous ceux qui aiment l'hiver ou qui en profitent. Si tout se déroule comme les prévisions semblent indiquer nous pourrions vivre une période fort active et extrêmement favorable à une industrie qui en a bien besoin.

D'autres suggestions dans votre région ?

