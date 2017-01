95 ans, toujours solide sur ses skis

ADVERTISEMENT

Les jumelles Wurtele, Rhoda et Rhona, championnes internationales et canadiennes de ski des années 40, célébraient mercredi leur 95e anniversaire et l'une d'elles, Rhoda, nous a accompagnés pour quelques descentes au Mont-Habitant dans les Laurentides.

Malgré son âge, elle nous a démontré une forme exceptionnelle, bien centrée sur ses skis avec bon rythme d'un virage à l'autre. Même s'il s'agissait d'une première sortie cet hiver ses virages se sont faits comme si elle n'avait rien oublié. On reconnaissait encore la championne en elle. Pour ce qui est de sa jumelle identique Rhona, elle a dû s'abstenir souffrant d'un léger déséquilibre. Elle ne fait plus de ski alpin, mais pratique encore le ski de fond avec sa sœur près de leur résidence à Montréal.

Les jumelles Wurtele, deux Montréalaises, ont été championnes de ski dans la période précédant celle des Lucile Wheeler, Ann Heggtveit et Nancy Greene. Ensemble, elles cumulent plus de 100 médailles remportées en compétition internationale de 1935 à 1950.

Pousser les limites

Tout au long de leurs vies, les jumelles ont voulu pousser les limites. Elles ont même sauté sur le tremplin de la Côte-des-Neiges à l'âge de 10 ans (eh oui, il y a déjà eu un saut à ski à cet endroit jusque dans les années 50). Le saut à ski était à l'époque interdit aux filles, sans parler de leur âge. Rhoda, celle avec qui j'ai skié mercredi, a aussi fait trois sauts en parachute depuis son 90e anniversaire dont deux à Fidji avec son fils John Eaves, lui-même grand champion international de ski acrobatique (sauts) des années 80.

Cette même Rhoda aurait aussi déjà remporté dans sa jeunesse une course qui regroupait des hommes et des femmes au Mont-Tremblant. La course qui s'était déroulée dans une tempête a vu Rhoda l'emporter avec plus de 24 secondes sur le premier homme.

Biographie

Le livre « Sans Limites » écrit par Bryan Rempel raconte la fascinante histoire de ces deux inséparables jeunes femmes qui n'ont cessé au fil des ans de relever de nouveaux défis et qui ont inspiré des milliers de jeunes filles à mieux apprécier l'hiver par le ski. Le livre est disponible au Musée du ski des Laurentides, 30 rue Filion à Saint-Sauveur.

Bon anniversaire, les filles, bon ski et la santé. Vous êtes une grande inspiration!



À voir également:

Close  Aimer le ski et sa beauté sur  









 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter