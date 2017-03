Il est temps d'instaurer un revenu de base

ADVERTISEMENT

Lorsque se nourrir est une inquiétude quotidienne, il est difficile de penser à autre chose. Quand, mois après mois, la priorité est de réussir à payer le loyer, planifier un meilleur avenir pour les siens est presque impossible. Un changement s'impose. Il est temps de mettre en place un revenu de base pour tous les Canadiens. Dans un pays aussi riche que le nôtre, assurons-nous que chaque personne puisse bénéficier d'un niveau de vie décent.

Un revenu de base n'est pas seulement une mesure d'équité, il permettra de générer d'importantes économies. Les preuves sont là. Une réduction de la pauvreté réduit la pression sur le système de santé, ou encore sur notre système de justice. Lorsque la population ne tente pas seulement de survivre, elle progresse. Contrairement à ce que l'on nous fait croire, la pauvreté et les inégalités ne sont pas inévitables.

Je suis un économiste progressiste. J'ai étudié l'économie, car j'étais convaincu que le mouvement progressiste ne peut céder ce terrain crucial aux conservateurs et libéraux. L'économie est basée sur des chiffres certes, mais elle doit être au service des gens.

J'ai toujours pensé que la politique est une question de choix. Lorsque je vois les décisions prises par le gouvernement Trudeau, je crois que nous pouvons et devons faire mieux. Monsieur Trudeau a promis un « vrai changement », mais la vérité est que la population n'a récolté que du maigre changement.

Au cours des dernières décennies, les décisions prises par les gouvernements libéraux et conservateurs nous ont menés dans une spirale vers les bas-fonds; des emplois précaires, des salaires stagnants, un manque d'ambition en matière de changements climatiques et une croissance économique anémique. Choisir un de ses vieux partis ne nous mènera jamais à des résultats différents.

Pour la première fois de notre histoire, nous allons être confrontés à une nouvelle réalité où nos enfants auront un niveau de vie inférieur à celui de leurs parents. Les progressistes ont une obligation de réagir à cette nouvelle réalité avec un plan crédible et audacieux pour transformer notre système économique qui, actuellement, laisse tomber trop de nos concitoyens.

Nous pouvons relever nos prochains défis avec optimisme, tout en ayant un plan structuré et crédible. Oui, nous pouvons être ambitieux et audacieux. Nous pouvons construire un système où nous consoliderons notre croissance économique pour les prochaines générations. Nous n'avons pas besoin de répondre aux défis futurs avec la peur comme seule munition.

Un revenu de base est une bonne politique publique. Cet investissement va outiller les Canadiens, leur permettre de participer activement à notre société, d'accéder à de meilleures opportunités et d'arriver à une indépendance financière. Cela ne viendra pas seulement réduire les dépenses gouvernementales à long terme, mais cela générera une plus grande croissance économique ainsi qu'une meilleure productivité. Cela viendra aider plusieurs Canadiennes et Canadiens à atteindre leur plein potentiel. Nous sommes l'une des plus riches démocraties de ce monde, nous avons les moyens de relever ce défi.

Tout au long de la course à la direction du NPD, je vais proposer un plan détaillé visant à mettre les gens au cœur de nos décisions économiques. Les grandes entreprises ont depuis trop longtemps les mains sur le volant.

Je crois posséder une solide combinaison d'outils, d'expériences et de vision qui nous amènera vers un pays plus vert, plus juste, plus prospère. J'ai hâte de vous faire part des coûts de mon plan détaillé au cours des prochains mois.