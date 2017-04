Salon de jeux de Québec: Loto-Québec tient à rassurer ses clients

ADVERTISEMENT

Nous souhaitons rétablir les faits et rassurer ses clients du Salon de jeux de Québec à la suite d'affirmations parues dans le billet de blogue «Fraude au salon de jeux de Québec» publié sur le site du Huffington Post Québec.

L'intégrité des opérations est primordiale dans l'ensemble des activités de Loto-Québec. Nous reconnaissons qu'une irrégularité a récemment eu lieu au Salon de jeux de Québec et, à cet effet, nous avons agi dès que les faits ont été observés.

Les preuves disponibles ont été rassemblées rapidement et les clients ciblés ont été disqualifiés du tirage final en plus de se voir interdire l'accès à tous les établissements de la Société jusqu'à nouvel ordre. En agissant rapidement, nous nous sommes assurés que les autres clients prenant part au tirage ce soir-là n'étaient pas lésés. Quant à l'employée en cause, elle a été immédiatement congédiée par notre impartiteur.

En agissant rapidement, nous nous sommes assurés que les autres clients prenant part au tirage ce soir-là n'étaient pas lésés.

À la lumière de cette irrégularité, nous avons mis en place des mesures de contrôle additionnelles qui assurent l'intégrité des tirages ainsi que l'égalité des chances pour tous les participants. Ainsi:

Deux superviseurs sont présents lors des tirages filmés;

La personne qui effectue la pige doit remonter ses manches, ouvrir les mains et les montrer avant de piger un coupon, comme le font les croupiers dans nos casinos.

Les mesures sont appliquées dès maintenant dans les deux salons de jeux, à Québec et à Trois-Rivières. L'enquête n'étant pas terminée, aucune plainte aux autorités policières n'a été portée pour le moment. À ce jour, l'enquête ne nous démontre pas qu'il y a eu d'autres cas d'irrégularité avec cette employée.

L'ensemble des activités de Loto-Québec repose sur les assises que sont l'intégrité des systèmes et des tirages ainsi que la rigueur des mesures et des procédures. À cet effet, toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer que les règles sont respectées en tout temps et qu'aucun client n'est lésé.