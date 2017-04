Ce que Vancouver a de plus beau (et gratuit) à offrir

ADVERTISEMENT

Nichée entre mer et montagnes, combinant dynamisme urbain et plein air, Vancouver est sans contredit l'une des plus belles et fascinantes villes en Amérique du Nord. Et bien que sa réputation quant à l'exorbitant coût de la vie n'est plus à faire, Vancouver offre à ses habitants et visiteurs une multitude d'activités gratuites ou encore très peu dispendieuses.

Alors, ne vous laissez pas dissuader. Voici quelques-unes des choses à ne pas manquer pour un séjour à Vancouver mémorable... et à peu de frais!

Baladez-vous dans le Stanley Park

Le Sea Wall - un sentier du Parc Stanley offrant une vue imprenable sur la ville.

Bordés d'un côté par la mer, de l'autre par la ville, les 400 hectares du parc Stanley offrent aux visiteurs des prises de vues incomparables sur Vancouver, des plages magnifiques, des kilomètres de sentiers cyclables, dont le fameux Sea Wall.

Ceinturant le nord du centre-ville de Vancouver, le parc Stanley est facilement accessible, en plus d'être gratuit tout au long de l'année.



Visitez la Galerie d'Art de Vancouver gratuitement

L'un des plus importants musées de Vancouver, la Galerie d'Art propose une multitude d'expositions permanentes et spéciales mettant en vedette de nombreux artistes amérindiens et d'origines asiatiques. En temps normal, le billet coûte 25$ par adulte, mais l'entrée est gratuite les mardis entre 17h et 21h. Profitez-en!

Relaxez sur la plage

Plage de Kitsilano

En plus des plages accessibles depuis le parc Stanley, vous pouvez vagabonder, vous prélasser, ou encore jouer au volley sur de nombreuses plages publiques à Vancouver, dont les plus populaires sont celles d'English Bay, Jericho et surtout celle de Kitsilano, dont les rues avoisinantes (la 4e en particulier) regorgent de boutiques aux produits bios et de petits cafés à ne pas manquer!

Et comme la température y est clémente, on en profite tout au long de l'année!

Mangez au centre-ville pour moins de 5$

Le fameux Japadog, un hotdog sauce japonaise

Le multiculturalisme de Vancouver s'exprime en grande partie dans l'assiette! Et c'est au centre-ville que l'on trouve la plus grande variété de bouffe pas chère: pizza à 1$, camions de rue, certains restaurants du centre-ville et de Gastown affichent même des menus complets pour moins de 5$.

Promenez-vous en nature

Le pont suspendu du Parc Lynn Canyon

Le silence de la nature à quelques pas du bouillonnement urbain est l'un des plus beaux attraits de Vancouver. Plusieurs monts, parcs et sentiers pédestres sont facilement accessibles du centre-ville. Le Lynn Canyon, dont l'accès se trouve en plein cœur d'un quartier résidentiel de Vancouver-Nord, offrent plusieurs sentiers, cascades un pont suspendu qui vous donnera le vertige!

Explorez les quartiers avoisinants

Chinatown

La porte de Chinatown, plus important quartier chinois au Canada

Depuis leur arrivée dans la région au début du 19e siècle, les immigrants chinois et leurs descendants ne cessent d'influencer la scène culturelle et sociale de Vancouver. Le quartier chinois de Vancouver, le plus grand au pays, bouillonne d'activités, de marchés de nuits, de festivals, et ne manquera pas de vous faire voyager.

Gastown

L'horloge à vapeur, emblème du quartier historique de Gastown

Gastown est le quartier historique de Vancouver, nommé d'après son fondateur «Gassy» Jack, qui y ouvrit une première taverne en 1867. Fidèle à ses origines, le quartier est aujourd'hui l'un des endroits les plus courus des fêtards en raison de l'abondance de ses restaurants et boîtes de nuit. Par son architecture historique aux couleurs terres, son âme plus festive, c'est à Gastown que l'on retrouve un petit côté «montréalais» à Vancouver.

Ne laissez pas la réputation de Vancouver concernant son haut coût de la vie vous dissuader, et venez découvrir pourquoi elle figure au sommet des villes les plus prisées au monde!