ADVERTISEMENT

Il ne faut pas perdre ses bonnes habitudes. Ainsi, je poursuis la tradition avec mes vœux particuliers pour 2017.

À Justin Trudeau et son gouvernement qui ont tenu une première promesse en réalisant un déficit de 10 milliards et même plus, il serait temps d'en tenir une autre. Ils sont au pouvoir depuis plus d'un an déjà.

Que ce même gouvernement mette fin à l'usage de sa façon de négocier les transferts pour la santé avec les provinces. Elle ressemble à une vieille stratégie de papa Trudeau, diviser pour régner. On haïssait beaucoup cela. Comment le gouvernement fédéral de ce cher Justin peut-il être catégorique quant à l'abolition de l'amiante au Canada, mais favorable à la vente ouverte de la marijuana? Soyez conséquents, les deux sont néfastes.

Que la cheffe de l'Opposition officielle à Ottawa, Rona Ambrose ne soit pas obligée de changer son nom pour «Lowes Ambrose»!

Que le Parti conservateur du Canada fasse un choix «éclairé» au moment d'élire son prochain Chef! Cela permettrait que Maxime Bernier dont le nom de totem chez les scouts était, semble-t-il, «Luciole étonnée» ne soit pas trop déçu de ne pas être choisi.

À Bernard «Rambo» Gauthier de réaliser qu'en politique, même en étant aussi arrogant et grossier que Donald Trump, il détiendra moins de pouvoir qu'au syndicat.

Que le statut de métropole pour la ville de Montréal ne signifie pas que Denis Coderre devienne le premier président de l'île de Montréal!

Aux jeunes malades, que les médecins découvrent la signification de «Délivrez-nous du mal»! Et que ces derniers cessent de prolonger la vie et les douleurs des personnes âgées malades lorsqu'ils ne peuvent plus leur offrir une qualité de vie acceptable!

Que le ministère de l'Éducation considère sérieusement de s'attaquer à la réussite scolaire, même chez les garçons, en favorisant l'embauche d'hommes comme enseignants et en concentrant la formation au primaire et au secondaire dans des écoles non mixtes!

À Richard Henry Bain, d'obtenir justice, soit la prison à long terme.

Pour les non-fumeurs assistant à des spectacles en plein air, que les fumeurs de cannabis se tiennent à neuf mètres d'eux!

Que l'on constate finalement que toutes les religions sans exception ont été mises sur pied et sont dirigées par des hommes et qu'en plus, elles traitent les femmes comme des citoyennes de deuxième classe! Que l'enseignement religieux en fasse état!

Que les musulmanes commencent à se comporter comme nos ex-religieuses qui ont laissé tomber le voile!

Que le gouvernement du Québec en vienne à décider que l'asphalte de nos autoroutes soit remplacé par du ciment! En plus de prolonger leur durée de vie et d'augmenter la satisfaction des conducteurs, le gouvernement assurerait un retour sur investissement pour la Caisse de dépôt dans la Ciment McInnis en Gaspésie.

Que la Ville de Montréal ne se sente pas obligée de poursuivre la plantation de cônes orange pour atteindre le chiffre magique de 375 000 pour célébrer son 375e anniversaire.

Que le ministre du Revenu du Québec innove en inversant dans son budget les montants alloués par résident pour l'hébergement et la nourriture aux CHSLD et aux prisons! De cette façon, les criminels auraient droit aux repas moins complets et froids. Les bénéficiaires des CHSLD auraient plus souvent accès au bain, à la douche et aux médecins. De plus, la surveillance vidéo continuelle en CHSLD entraînerait une réaction plus rapide en cas de chute.

Que le REM de la Caisse de dépôt, son Réseau Électrique Métropolitain, soit conçu pour être Rentable Efficace Magnifique!

Que Ginette Reno donne une robe de moins à Renaissance au cours de l'année pour en faire cadeau à Safia Nolin en vue d'un prochain gala de l'ADISQ!

Que l'arrivée de la nouvelle reine à V, Julie Snyder, réduise le temps d'antenne de son roi, l'omniprésent et hyperactif Éric Salvail, pour ainsi procurer un peu de répit aux téléspectateurs!

Que les Alouettes de Montréal reprennent leur envol!

Que les Canadiens de Montréal aient des succès à la hauteur de leur talent... ordinaire!

Pour le bien des Américains et du monde entier, que Donald Trump soit destitué aussitôt intronisé président des États-Unis!

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  Les citations politiques de l'année 2016 à Ottawa sur  

La ministre du Patrimoine canadien devait choisir entre TVA et Radio-Canada lors du défi 20 secondes de L’actualité...

Le premier ministre s’est excusé une énième fois d’avoir bousculé la députée Ruth Ellen Brosseau dans la foulée du « coudegate ».

Le sénateur Mike Duffy a été acquitté sur toute la ligne et le juge Vaillancourt a blâmé le bureau de l’ancien premier ministre Stephen Harper pour la gestion de cette affaire.

Le journaliste Philippe-Vincent Foisy lui avait demandé s’il avait fumé du « pot » dehors...

Le chef du NPD a appelé au rassemblement après avoir essuyé une cuisante défaite au congrès d’Edmonton. Une course à la direction aura lieu à l’automne 2017 pour le remplacer.

La ministre du Commerce international a annoncé l’échec des négociations sur l’Accord de libre-échange avec l’Europe. Par la suite, la Wallonie s'est ralliée aux autres États membres de l'UE et l'accord a pu être signé.

Le député bloquiste s’est insurgé contre le plan d’indemnisation pour les producteurs de fromage à la suite de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne.

Le député conservateur, dans un élan de passion, a critiqué l’expert payé 200 000$ par les libéraux sur l’art de remplir ses engagements.

La ministre des Institutions démocratiques s’est dite « déçue » des conclusions du comité multipartite sur la réforme électorale le jour du dépôt du rapport. Elle s’est par la suite excusée pour ses commentaires.

Le député libéral a commis une bourde que seul Infoman a remarquée (!). Les deux athlètes ont gagné le bronze lors d’une épreuve de plongeon aux Jeux olympiques de Rio (et non paralympiques).

Le premier ministre a donné cette réponse à une question sur le bilinguisme de la Ville d’Ottawa. Il a par la suite avoué avoir été « baveux ».

Le député conservateur s’est amusé avec les jeux de mots en prévision de sa participation au Défi Têtes rasées. Il a même eu droit à un bisou de sa chef!

Le député bloquiste, a fustigé les députés libéraux du Québec avant le vote sur le projet de loi C-29 qui venait modifier la Loi sur les banques et invalider la Loi sur la protection du consommateur du Québec. Le gouvernement Trudeau a finalement reculé à ce sujet.

Le ministre des Transports ne s’inquiète pas de la possible augmentation des relations sexuelles dans les voitures autonomes.

Le député libéral a réalisé son rêve de devenir président de la Chambre des communes, alors qu’il était atteint de la sclérose latérale amyotrophique. Il est décédé quelques mois plus tard.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter