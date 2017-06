Un mode d'emploi pour un avenir meilleur

ADVERTISEMENT

L'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française soulève beaucoup d'espoirs. Le récent discours de Barack Obama à Montréal a soufflé un vent d'optimisme et de positivisme sur les 6000 auditeurs présents lors de cette allocution.

Nous avons besoin de tels événements pour inspirer confiance en l'avenir. Cependant, la question principale est toujours la même, comment procéder pour réaliser cet avenir meilleur? J'ai eu le privilège de mettre la main sur une publication récente qui nous fournit la recette pour y arriver en expliquant pourquoi cette façon de procéder est réaliste et son succès crédible.

Ce livre est intitulé : Une bouteille à la... terre! -- Pour une transformation humaniste et démocratique (http://www.editionsmaletto.com/Livres/une-bouteille-a-la-terre). Son auteur est un Québécois, Michel Maletto qui a fait carrière en développement organisationnel au Québec et en France.

Ce pionnier du développement organisationnel au Québec décrit dans sa sixième œuvre, les méthodes utilisées en entreprise qui pourraient transformer la société. Fort de ses cinquante ans d'expérience, Michel Maletto explique tout simplement et très clairement les concepts de développement organisationnel (DO) qui permettraient de transformer la démocratie et la société.

Cependant, il n'est pas qu'optimiste, il précise que ce changement doit commencer par une transformation de l'homme et il fixe un échéancier raisonnable et réaliste pour y arriver. Il préconise de bien faire les choses plutôt que de se hâter et de manquer la cible.

En citant les techniques de DO, Michel Maletto distingue les organisations, individus et sociétés en mode Survie de ceux en mode Maintien et de ceux en mode Développement. Il fait aussi une distinction entre les trois pôles de nos sociétés : l'État, le Marché et le secteur Pluriel regroupant les OSBL, mutuelles, coopératives, organismes de charité et communautaires, fondations, associations professionnelles et les organismes non gouvernementaux.

Il identifie tous ces organismes qui font souvent appel à des bénévoles et qui jouent un rôle très important dans l'innovation et le développement de nos sociétés comme les moteurs éventuels d'un changement sociétal important. Cependant, il faudra en arriver à un équilibre entre l'état, le marché et le secteur pluriel.

Dans ce livre, l'auteur démontre clairement que nos dirigeants devront dans le futur porter de nouvelles lunettes pour avoir une vision différente de la façon de gérer le bien commun et d'enrichir le « vivre ensemble ».

Il précise aussi que pour réaliser cette transformation sociétale, il faudra passer d'une démocratie de représentation à une démocratie de participation. Nos représentants élus feraient place à des transformatiologues. Ces derniers sont des gens avec un profil différent. On ne parle pas ici de roitelets, mais de leaders de changement.

Ces derniers, dans une démocratie de participation, auraient avant tout à l'esprit les besoins et les choix de la base de la population plutôt que ceux des dirigeants de l'état et du marché. L'auteur établit que les transformatiologues, comme les gestionnaires et professionnels, ou comme les artistes, athlètes, entrepreneurs, souvent travailleurs autonomes, se distinguent par leur vision de ce qu'ils veulent réaliser, aussi par une discipline à toute épreuve, par une passion pour leur domaine d'activités et par une conscience aiguë de ce qu'ils accomplissent.

Ce livre jetant un regard très positif sur l'avenir et démontrant beaucoup d'optimisme en ce qui concerne la modification de notre société pousse plus loin le réalisme d'un avenir meilleur promis dans ce concert de discours éloquents.

Et je répète la mise en garde de l'auteur : « Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient ».