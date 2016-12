Ces comités à l'aide desquels nous sommes gouvernés

ADVERTISEMENT

En campagne électorale, tous les politiciens nous font croire qu'ils ont des solutions à tous les problèmes qui accablent la société et nous expliquent pourquoi leurs solutions sont meilleures que celles avancées par leurs adversaires. Cependant, une fois au pouvoir, ils utilisent différentes techniques qui leur permettent de gagner du temps avant de prendre des décisions. Toutes ces techniques visent un même objectif, s'assurer que les solutions proposées pour se faire élire ne soulèveront pas trop de controverses une fois mises en application.

Ainsi, certains dirigeants lancent par personnes interposées des idées de solutions et, attendent de voir les réactions du public et des médias. Si les réactions sont positives, on prendra une décision dans ce sens. Sinon, on dira que cela n'a jamais été considéré comme une réelle option, et on en analysera d'autres.

Robert Bourassa, lorsqu'il était au pouvoir, dirigeait par sondages. Quelques compagnies de sondages d'opinion ont rempli leurs coffres en lui indiquant la direction à prendre après avoir analysé l'opinion publique sur les différentes options qu'il souhaitait faire confirmer.

Maintenant, on pourrait dire que nos gouvernements dirigent selon les conclusions des comités d'études aussi appelés commissions d'enquête, commissions parlementaires ou comités ad hoc. Nos élus sont donc entourés d'une multitude de conseillers et de spécialistes pour étudier, analyser et recommander, parce qu'en réalité, ils ne sont pas prêts à mettre de l'avant les solutions avancées en campagne électorale, même s'ils semblaient alors si convaincus d'avoir fait le bon choix pour régler le problème.

C'est probablement ce qui avait fait dire au Chancelier Bismarck : « On ne ment jamais autant que pendant les élections, pendant une guerre ou après une partie de golf. » Présentement, un bref survol de l'actualité nous amène à constater que des comités se penchent sur : les pitbulls, la marijuana, les oléoducs, l'électrification du transport, l'environnement, l'éducation, les commissions scolaires, la santé, le sénat, la protection des consommateurs et tant d'autres sujets.

Pourtant, comme le disait si bien un de mes anciens professeurs : « Un comité, c'est une gang d'incapables désignés par une gang d'irresponsables pour accomplir une tâche inutile dans un laps de temps indéterminé à un coût incalculable. »

Oui, des incapables parce qu'ils n'ont pas de pouvoirs décisionnels, oui, des irresponsables parce qu'eux doivent prendre la décision, mais s'en lavent les mains en confiant le travail de recherche et d'analyse à d'autres. La tâche devient inutile lorsque le rapport du comité est enfin déposé et que les décideurs demandent un temps de réflexion sans en préciser la durée, ce qui fait qu'on oublie dans plusieurs cas ce rapport qui aboutit sur une tablette où il accumule la poussière. La préparation du rapport provoque souvent des demandes d'extension du délai alloué au comité pour rédiger ledit rapport et par le fait même, génère une augmentation des coûts.

Si vous croyez que j'exagère ou que je caricature, je vous pose une question en ne citant qu'un seul exemple parmi tant d'autres: qu'est devenu le rapport de la Commission Charbonneau? S'il n'est pas tombé dans l'oubli, quelles en ont été les retombées sur le Ministère des Transports et dans notre société? Quelques firmes d'ingénieurs ont changé de nom, mais quoi d'autre?

Si on veut utiliser les comités pour éclairer les décisions, qu'on le fasse correctement en leur donnant un mandat clair et un échéancier réaliste, et surtout en ayant la décence d'utiliser le rapport pour prendre des décisions dans un délai raisonnable.

Malheureusement, le cynisme envers la politique semble découler du fait que l'on perçoit trop souvent un politicien comme un con promis à un bel avenir après sa carrière politique dans la mesure où il manœuvre habilement l'art du compromis. Cependant, rares sont ceux qui se compromettent.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  Les citations politiques de l'année 2016 sur  

Ni le bouton à quatre trous.

A-t-il voulu dire la «prérogative» ou le «purgatoire»? Un peu des deux?

Oui, mais ça signifie aussi qu'un enfant conçu par fécondation in vitro coûte deux fois plus cher aux parents...

On dit même qu'elle serait la REINE de l'endroit...

Le conseil de la ministre de la Condition féminine aux jeunes femmes est le suivant: «Tu veux prendre ta place? Faire ton chemin? Let's go, vas-y!».

Sylvain Gaudreault n'aime vraiment pas les pipelines...

Au mois de février, les esprits se sont échauffés au Salon bleu entre Bernard Drainville et Jean-Marc Fournier. Assis aux côtés de Bernard Drainville, le chef péquiste a alors lancé cette pointe pour rappeler l'emploi passé du leader parlementaire chez SNC-Lavalin, qui oeuvrait en Libye.

Le ministre de la Santé n'a pas apprécié d'être comparé au célèbre personnage de Molière par Pierre Karl Péladeau.

Un petit lapsus de Bernard Drainville, candidat défait à la chefferie du PQ.

Sam Hamad s'expliquant sur les allégations de trafic d'influence.



L'ex-premier ministre commentant l'arrestation de Nathalie Normandeau et les soupçons de trafic d'influence et de financement illégal par Sam Hamad.



Saint-Philippe, priez pour nous.

Le ministre Barrette a invité, à sa façon, Amir Khadir à participer à sa dégustation de repas de CHSLD.

Comme quoi, il faut toujours bien choisir son adverbe...

Non, il ne faut pas...

Le ministre s'est depuis excusé.

Le ministre Barrette tentait de justifier les toilettes à la serviette dans les CHSLD.

Après avoir remis un rapport du MTQ tronqué aux élus, le ministre des Transports a blâmé... le logiciel Microsoft Word.

Le ministre Coiteux a voulu faire un clin d'oeil à l'homme d'affaires Alexandre Taillefer, impliqué à la fois dans l'industrie du taxi et le milieu culturel.

Une déclaration-choc qui a mené à l'expulsion du député Gerry Sklavounos du caucus libéral.

La ministre Stéphanie Vallée a justifié ainsi le fait que le tchador n'est pas inclus dans son projet de loi sur la neutralité religieuse.

Le premier ministre n'aime vraiment pas les positions de la CAQ en matière d'identité et d'immigration.

Le ministre Laurent Lessard avait tout une analogie pour expliquer le modèle d'affaires d'Uber.

Jean-François Lisée... dont la maison vaut 1 million$. Quand on vit dans une maison de verre, vaut mieux ne pas lancer des roches.

Au lendemain de l'élection de Donald Trump, le chef de la CAQ a adopté un discours anti-élite. Pourtant, il est lui-même un homme d'affaires à succès et siège à l'Assemblée nationale depuis près de deux décennies.

Durant la course à la chefferie du PQ, Jean-François Lisée a évoqué l’idée que des islamistes pourraient cacher des mitraillettes ou des bombes sous leurs burqas.

Le péquiste Maka Kotto n'a pas apprécié les sorties de Jean-François Lisée sur les questions identitaires durant la course à la chefferie.

C'est sur ces mots que PKP a annoncé qu'il quittait la tête du PQ.

Voilà qui est mieux...

Pour souligner le départ du chef intérimaire Sylvain Gaudreault, à la veille de l'élection du nouveau chef péquiste, Philippe Couillard s'est essayé à la poésie au Salon bleu.

Devant le tollé soulevé par sa déclaration voulant qu'elle ne soit pas féministe, la ministre de la Condition féminine a rectifié le tir..  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter