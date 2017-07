Voici maintenant les grands titres du nouveau réseau des mauvaises nouvelles en continu. En suivant le modèle de la maison-mère américaine qui fait ses choux gras avec les erreurs, mauvais coups et maladresses du président américain, vous constaterez que le Québec aurait aussi de la matière pour alimenter un réseau du même type.

La météo qui ne nous a pas gâtés depuis plusieurs semaines demeure incertaine.

Le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent est élevé et menaçant en certains endroits, pas seulement à cause de la pluie qui nous afflige. Les Ontariens ont ouvert les vannes du barrage de Cornwall pour éviter le débordement du lac Ontario. Or, ce surplus d'eau se jette dans notre fleuve.

Et il n'y a pas que le surplus d'eau du fleuve qui nous menace. Les Américains sous les ordres de leur président ont réduit les mesures de protection de l'environnement à cause de coupes budgétaires. Or, les carpes prolifèrent dans les Grands Lacs et se dirigent vers nous. Ces êtres voraces pourraient avoir un impact négatif important sur la faune aquatique.

Il est possible que notre niveau de fierté pour la diva se fragilise graduellement. Est-elle à l'écoute après tant d'années sous l'égide de René?

Céline Dion, notre fierté nationale porte de plus en plus fréquemment des vêtements « bizarres » comme elle n'en portait pas lorsque René Angélil décidait de ce qui était bon pour son image. Elle est même allée jusqu'à poser nue récemment pour Vogue. Ses jumeaux vont peut-être s'exclamer « Wow mom, t'es hot », mais René doit se retourner dans sa tombe. Il est possible que notre niveau de fierté pour la diva se fragilise graduellement. Est-elle à l'écoute après tant d'années sous l'égide de René?

Les Canadiens de Montréal n'ont repêché aucun joueur québécois lors du récent repêchage de la Ligue nationale. N'en soyons pas surpris, depuis longtemps ils recherchent de gros bœufs de l'Ouest et on a l'impression que l'équipe est composée de plusieurs ruminants.

L'équipe ne semble pas non plus avoir beaucoup de succès avec la signature des contrats de ses joueurs et a signé avec des joueurs autonomes pas nécessairement prometteurs. Certains chanteront possiblement encore tôt en fin de saison prochaine : « Na Na Hey Hey kiss him good bye ».

La compagnie Uber continue son test au Québec. Est-ce que le gouvernement veille sur la situation? Quels avantages devrions-nous constater? De plus en plus de véhicules sont affublés du logo Uber. On aurait souhaité une petite gène.

Une rencontre entre les affables présidents Poutine et Trump servira, semble-t-il, à identifier des solutions au problème que représente Kim Jong-un. Doit-on se sentir rassurés?

Le gouvernement Couillard dépose un projet de loi pour prévenir les fugues des jeunes filles en centres jeunesse à risque de devenir des victimes d'exploitation sexuelle. À l'âge d'être recrutées pour faire de la prostitution, ces jeunes filles n'ont pas encore la maturité pour réaliser qu'elles sont à risque d'hypothéquer leur avenir plus qu'il ne l'est déjà.

Bien intentionné, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx a déposé un projet de loi pour donner l'accès à l'école publique aux enfants-sans-papiers. Par la même occasion, Québec veut augmenter ses pouvoirs d'intervention contre les écoles illégales. Cependant, ce projet de loi déposé en fin de session parlementaire ne sera pas en vigueur au moment de la rentrée scolaire de septembre. Du déjà vu.

Le ministre Proulx a aussi annoncé que les professeurs d'Histoire de 5e secondaire devront enseigner dès septembre l'Éducation financière. Choix discutable s'il en est un, les professeurs eux-mêmes disent ne pas avoir eu assez de préparation, mais le ministère affirme que tout sera prêt pour septembre.

Ces grands titres de l'information ne visaient pas à augmenter votre qualité de vie ou votre confiance envers notre société, mais plutôt à mieux vous informer sur les défis auxquels fait face notre société. Quel impact a un tel réseau sur son auditoire aux États-Unis?