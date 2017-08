ADVERTISEMENT

Il y a d'abord eu l'affaire Gabourey Sidibé. Vous savez, ce fameux épisode de la série Empire dans lequel on voit une scène de sexe entre l'actrice et un homme qui répond aux canons de beauté communément admis. Cette scène avait soulevé un tollé sur la toile, dans la presse et fait les beaux jours des grossophobes.

Chacun y était allé de son petit commentaire, de sa haine envers les gros et les corps non normés. Cette scène mettait les pieds dans le plat. Je vous informe que OUI les grosses ont une vie sexuelle et oui une actrice grosse peut aussi jouer une scène de sexe et cela est tout à fait normal.

Aujourd'hui, c'est au tour de l'affaire Usher. Le chanteur est accusé d'avoir eu des relations sexuelles non protégés sans mentionner son herpes (incurable paraît-il).

Il se trouve que Quantasia Sharpton, l'une des plaignantes est grosse. Et là. C'est le drame.

L'Internet a décidé de remettre en cause le témoignage de la jeune femme à cause de son physique.

On scande "non Usher ne peut pas avoir couché avec 'ça'". Et ça y va du Fat-shaming alimenté par toutes sortes de plateformes dont les abonnés se délectent de commentaires nauséabonds que les administrateurs ne prennent même pas la peine de modérer! Cela anime les pages voyez-vous.

"Il est forcément gay" (+ l'homophobie doublée de misogynie au calme.)

D'autres soutiennent que cette femme est en quête de buzz, l'appât du gain évidemment.

On ne va pas se mentir, aujourd'hui encore, on concède à la femme obèse d'avoir une sexualité seulement si elle est l'objet de fétichisation". Extrait de mon interview au magazine Glamour de mai 2017 dans un dossier intitulé "Le sexe XXL". Naturellement, qu'une grosse ait pu accéder au lit d'Usher est juste inconcevable!

En réalité: qu'il y ait eu rapport ou pas, je m'en fous.

Ce qui m'intéresse ici c'est cette idée selon laquelle les grosses ne puissent pas avoir de vie sexuelle et qui plus est plaire à un sexe symbole. Cet acharnement envers le corps de cette femme me sidère. Nous sommes en 2017 et la grossophobie continue à faire des victimes.

C'est terrible de lire ce type de commentaires et un tel déchaînement de haine. Terrible et aberrant de nier que cette femme puisse plaire car elle ne correspond pas aux standards de beauté et encore moins aux femmes qu'on voit dans les clips du chanteur. Pour rappel les clips, les films, etc c'est du divertissement.

Certains soutiennent que leurs propos ne relèvent pas du Body-shaming ou de la grossophobie. Ok je vous redonne la définition histoire que nous soyons tous sur la même longueur d'ondes: "aversion ou attitude hostile envers les personnes en surpoids, grosses ou obèses."

Les obèses sont continuellement stigmatisés.

Ils subissent la grossophobie dès le plus jeune âge dans la cour d'école comme j'en parlais dans ce billet.

Souffrent de discrimination à l'embauche du fait de leur apparence. "Les femmes obèses ou en surpoids sont davantage discriminées que les hommes ou les femmes de corpulence "normale", révèle une étude menée par le Défenseur des droits et de l'Organisation internationale du travail (OIT) et parue en février 2016.

Sont rabaissés par le corps médical lors de consultations notamment au moment de la grossesse (Danielle en parle très bien dans ce billet).

Sont pointés du doigt dans leur assiette à chaque repas, car voyez-vous, le gros ne fait que s'empiffrer! Exit la dépression, les troubles du comportement alimentaire, les dérèglements hormonaux qui sont des causes d'obésité.

Aujourd'hui, eh bien c'est jusque dans notre lit qu'on vient nous faire chier? Au nom de quoi exactement?

Sachez-le: les hommes qui vivent pour mettre des grosses dans leur lit et qui n'assument pas ça court tellement les rues que vous n'êtes pas prêts à voir cette réalité.

Il n'y a qu'à lire les messages privés (vidéos à l'appui) que mes collègues blogueuses et moi-même recevons. Au demeurant pathétiques d'ailleurs.

Peut-être que vous ne les voyez pas? Peut-être que vous n'avez pas conscience du nombre d'hommes qui aiment les formes?

Vous riez pourtant à gorge déployée quand certains parlent de "cellulite onctueuse" et en font même un tutoriel pour expliquer comment faire l'amour à une grosse? La grosse a-t-elle un physique tellement hors-norme qu'il faut carrément un mode d'emploi pour prendre du plaisir avec elle?

Sans compter cette fâcheuse tendance à faire de la relation avec la grosse une espèce de déviance fétichiste, exemple: les sections "BBW" (Big beautiful Women) sur les sites pour adultes.

Mesdames, ne laissez surtout jamais aucun homme vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien pour qu'il déclare son attirance pour vous à la terre entière.

Messieurs, il n'y a rien de honteux dans le fait d'apprécier les formes généreuses. Il n'y a d'ailleurs rien de courageux là dedans. C'est tout à fait normal.

Je ne compte pas le nombre de fois où on m'a demandé "tu t'assumes, tu te sens bien dans ta peau mais comment ça se passe avec les hommes?" Eh bien tout va bien. Pourquoi cette question ? Cela ne vous paraît pas normal qu'une grosse puisse plaire ? Qu'un homme (ou une femme d'ailleurs) puisse la trouver sexy?

Pour information: une grosse est une femme normale. Point. Barre.

L'autre élément, et pas des moindres qui m'a dégoûtée en lisant tous ces commentaires dans l'affaire Usher, ce sont les déclarations venant de femmes. De femmes parfois elle-même obèses. Really girl?

Je ne peux plus tolérer ce type de comportements. J'ai tellement souffert de préjugés que cela me révolte de découvrir ce type de messages au 21ème siècle.

Je conçois le chemin vers l'acceptation de soi comme un chemin vers l'acceptation de l'autre. Apprendre à s'aimer, aimer son corps, le chérir, est une merveilleuse façon d'accepter celui ou celle qu'on a en face de nous. C'est se libérer du poids des injonctions et des jugements de la société.

Comment pouvez-vous voir le beau en l'autre si votre propre corps vous dégoûte ? Je n'ai pas construit ma vie de femme autour de l'idée d'être sexy ou plaire à un homme. Je me construis chaque jour pour plaire de plus en plus à celle que je suis et cette femme là n'a pas peur de complimenter une autre femme.

Mesdames, de grâce soutenons-nous et apprenons à nous tirer les unes les autres vers le haut. C'est quand la dernière fois que vous avez dit à une amie qu'elle est belle? A votre meilleure amie, à savoir vous-même? La dernière fois que vous avez vu une femme et n'avez pas critiqué son physique? Think about it.

Nous méritons le meilleur. L'affaire Usher et les réactions de certains devraient nous permettre de nous poser des questions sur ce que nous souhaitons vraiment dans les relations que nous entretenons avec ces messieurs.

Cet homme a-t-il suffisamment confiance en lui pour que je lui fasse une place dans ma vie? (Mon lit?!) Nous sommes seules maîtresses à bord en ce qui concerne notre corps, notre façon de nous habiller, notre sexualité. Et cela quelque soit notre orientation sexuelle. Mon corps, mes choix.

Que ce soit pour un coup d'un soir ou pour la vie: nous décidons. Souvenez-vous que votre corps, notre corps est un temple, à ce titre il mérite les meilleures offrandes. C'est non seulement une question d'estime et d'acceptation de soi, mais aussi de respect de soi.

Je décide, vous décidez, nous décidons et c'est la base de toute relation.

Ce billet est également publié sur le blog de Gaëlle Prudencio. Les illustrations sont de Gabriele Pennacchioli.

À voir également sur Le HuffPost: