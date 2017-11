● On recense en Europe 112 547 bornes de recharge publiques, dont 7 431 à recharge rapide

● À l'heure actuelle, le Canada compte plus de 4 500 bornes électriques de recharge publiques, tandis que les États-Unis en ont plus de 15 000.

● On recense 300 postes de ravitaillement en hydrogène, dont 100 en Europe

● Mieux adaptée aux longs trajets puisqu'elle peut durer plus de 500 km

Inconvénients

● L'équipement de véhicules avec des piles à combustible commence à peine et il reste à trouver des solutions logistiques pour la production de masse (coût, stockage, distribution) ● L'extraction et le transport de l'hydrogène sont peu écologiques ● Il existe peu de postes de ravitaillement en hydrogène (un peu plus de 34 aux États-Unis, à l'heure actuelle, dont 31 en Californie) ● La pile à combustible est plus chère que la batterie et consomme 2,3 fois plus d'électricité par km