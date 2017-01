Guérir de soi

ADVERTISEMENT

Nous traversons actuellement l'une des périodes les plus difficiles de l'année pour bien des gens. Les mois de janvier et février sont toujours des périodes plus difficiles pour ceux et celles qui souffrent d'une maladie mentale quelconque. Souffrant moi-même d'un trouble d'anxiété, j'ai toujours l'impression que le froid et la noirceur m'affectent un peu plus que les autres. Je me sens définitivement plus affecté que durant le mois d'août à titre d'exemple. Je me considère tout de même chanceux puisque j'arrive tout de même à bien me gérer durant cette période creuse, ce qui ne s'avère pas le cas de tout le monde.

Bien que nous en parlions de plus en plus, il semble que nous n'arrivions pas à arrêter l'hémorragie liée à cette forme de maladie, les statistiques ne faisant que grimper depuis quelques années. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que l'homme moderne n'arrive pas à comprendre?

On voit l'apparition de coach de vie ici et là, de recettes miracles pour soudainement atteindre le bonheur absolu, nous nous faisons constamment bombarder d'information quant à l'importance de bien manger et de bien bouger. Nous prenons un médicament pour dormir, puis un second pour nous réveiller et enfin un troisième pour cesser les effets secondaires du premier. Mais encore, on ne semble pas venir à bout de ce fléau qui nous gruge de l'intérieur de notre boîte à penser. Nous tentons, plutôt malhabilement, de résoudre un problème interne en utilisant des ressources externes.

C'est comme si, en empruntant la route de la vie, notre voiture se mettait à se comporter bizarrement et à zigzaguer de façon inhabituelle. Puis, en consultant vos amis et vos proches, l'un vous suggérait de vérifier les pneus, l'autre de régler le volant et enfin un dernier vous ferait vérifier le moteur. Qui vous aurait toutefois demandé depuis combien de temps vous conduisez? Qui aurait osé vous demander si vous avez pris des pauses de temps à autre durant le voyage? Ou encore, qui vous aurait demandé si vous aviez exploré de nouvelles routes, de nouveaux chemins que vous n'aviez jamais vus? Le problème n'a jamais été la voiture, mais plutôt le conducteur. Aux dernières nouvelles, il est toujours impossible de réparer un conducteur à l'aide d'une clé à molette et un cric... Certes, il sera bien possible d'ajuster quelques courroies sur la voiture et de bien gonfler les pneus, mais si le pilote de cette voiture ne va pas mieux, nous risquons tout de même l'accident.

Comment procéder alors? La voie de la guérison et du mieux-être commence d'abord et avant tout par une réorganisation de votre pensée. Réglez un problème interne par une solution interne, cela fait déjà beaucoup plus de sens, ne croyez-vous pas? Peut-être serait-il temps de revoir vos priorités? Peut-être devez-vous réapprendre à vous connaître? Adopter un angle de perspective différent lorsque vous regardez les choses en face?

Il n'y a pas de formule magique ni de recette miracle qui vous attend pour que vous puissiez vous sentir soudainement mieux. Enfin, oui, il en existe bien une, mais c'est à vous de la créer, de l'essayer et cela passe forcément par des essais et des erreurs. L'humain et l'individu sont en constante évolution et à force d'être trop habitué dans nos vieilles chaussettes, on a tendance à ne pas s'apercevoir qu'on serait beaucoup mieux dans une seconde paire qui correspond beaucoup mieux à qui nous sommes devenus. Puis de fil en aiguille, si nous ne changeons pas, nous nous blessons sur des semelles trop usées et déformées.

Finalement, la maladie mentale nécessite une guérison mentale, peu importe comment vous vous y prenez. Informez-vous sur le sujet, lisez, assistez à des conférences (je vous invite à la mienne volontiers) et tentez d'adopter votre nouvelle paire de chaussures.

Bien qu'un petit coup de main chimique puisse vous aider, la véritable guérison commence lorsque vous vous écoutez.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  16 conseils pour améliorer votre santé mentale sur  

N’hésitez jamais à vous tourner vers une aide professionnelle si vous sentez que quelque chose ne vas pas.

La vie est beaucoup plus agréable lorsque l’on prend les choses du bon côté. De nombreuses recherches confirment en ce sens qu’exprimer de la reconnaissance contribue fortement au bien-être d'un individu.

Il existe plusieurs façons de méditer, mais vous n’avez pas à vous casser la tête. Vous pouvez simplement prendre 5 minutes pour méditer à votre réveil et/ou avant de vous coucher. Vous commencerez et finirez ainsi vos journées sur une note positive.

Écrire à propos de nos sources de stress et de nos inquiétudes, que ce soit dans un journal ou sur un bout de papier que l’on jette aussitôt, est une excellente façon de se libérer l’esprit.

Vous n’hésitez pas à consulter un médecin lorsque vous souffrez d’un problème de santé physique et vous devriez en faire tout autant si vous ne vous sentez pas dans votre état normal d’un point de vue psychologique. Discuter de vos problèmes avec un professionnel peut être d’une grande aide et vous permettre d'aborder certaines questions d'un angle totalement différent.

Lorsque vous faites de l’exercice, votre cerveau libère des substances chimiques qui vous rendent automatiquement de meilleure humeur. Faire du sport à l’extérieur ne fait qu’accroître pareil effet. Des recherches suggèrent en ce sens que marcher en pleine nature peut aider à soulager certains symptômes de la dépression.

Une étude datant de 2011 a démontré que passer du temps de qualité avec ses proches était une excellente façon de réduire son niveau de stress. Les relations interpersonnelles sont essentielles à une bonne santé mentale. Passez autant de temps que possible avec vos amis, même si ce n’est que pour prendre un café ou voir un film.

Prendre soin de sa santé mentale est beaucoup plus facile lorsqu’on connaît la façon dont se comporte notre esprit. Saviez-vous, par exemple, que certains troubles d'ordre mental peuvent être génétiques? Saviez-vous que d’autres présentent des symptômes physiques? Informez-vous autant que possible sur ce que vous ressentez et sur la condition de vos proches. De plus, des études ont démontré que la soif de connaissances en général est excellente pour la santé du cerveau. Lisez un livre, visitez un musée, apprenez une nouvelle langue... mais n’arrêtez jamais d’apprendre!

Bien manger est la clé d’une bonne santé physique et mentale. Intégrez autant de fruits et légumes que possible à votre alimentation. Les noix et les épinards sont aussi fortement conseillés pour la santé du cerveau.

Une étude a démontré que les balades mélancoliques peuvent nous aider à passer à travers une période difficile, comme une rupture amoureuse, par exemple. Et si elles vous font verser quelques larmes, tant mieux. Pleurer un bon coup enlèvera un poids sur vos épaules et vous serez automatiquement de meilleure humeur par la suite.

Nombreux sont les gens ayant déclaré que leur expérience de voyage avait changé leur vie pour le mieux. Et la science semble vouloir appuyer pareils constats, démontrant que la planification d’un voyage était déjà suffisante pour rendre une personne plus heureuse. Si vous cherchez un endroit où vous ressourcer, privilégiez un lieu près de la mer ou de l’océan.

Le manque de sommeil a des conséquences autant sur votre bien-être physique que psychologique. Une étude a d’ailleurs associé le manque de sommeil aux difficultés d’un individu à gérer ses émotions. Essayez de vous mettre au lit un peu plus tôt tous les soirs pour profiter de tous les bienfaits d’une bonne nuit de sommeil.

Les médias sociaux ne présentent que les meilleurs côtés de la vie d’un individu. Des études suggèrent d’ailleurs que les gens ressentent parfois des symptômes de dépression en regardant leur fil de nouvelles et en comparant leur vie à celle des autres. Prendre une pause des réseaux sociaux de temps à autre, même si cela peut sembler impossible, ne peut vous faire que le plus grand bien.

Rien de tel que de faire plaisir à quelqu’un pour être heureux à son tour. Même le geste le plus anodin peut faire une différence énorme dans le quotidien d’une personne. N'oubliez pas : on récolte toujours ce que l’on sème!

Personne n’est à l’abri du burnout, que ce soit en raison d’une surcharge de travail au bureau ou à la maison. Assurez-vous de passer du temps seul pour recharger vos batteries et souciez-vous toujours de votre bien-être. Si vous n’avez pas envie d’aller à une soirée, n’y allez pas. Tout simplement.

Vous ne savez jamais qui vous pourriez aider en étant tout simplement prêt à parler ouvertement de votre propre situation.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter