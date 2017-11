Nous sommes de jeunes femmes et hommes impliqués pour Montréal et nous prenons la parole aujourd'hui afin de donner notre appui à l'Équipe Denis Coderre pour Montréal. Nous sommes fiers des changements majeurs et positifs qu'ont su mettre en place le maire et son équipe. Les organismes qui travaillent sur le terrain, pour et avec les citoyennes et citoyens de Montréal, ont également été en mesure de constater leur écoute et leur collaboration.

En cette seule année du 375e anniversaire de Montréal, de nombreux legs nous ont inspiré fierté et ont ancré notre sentiment d'appartenance. De grands chantiers ont changé le visage de notre métropole. On peut penser au nouveau boulevard urbain Bonaventure, mais aussi à l'engagement de 10 000 élèves ayant participé à l'embellissement de 25 écoles publiques. Aussi, de nombreux espaces publics montréalais portent dorénavant les noms de grandes femmes grâce au programme Toponym'Elles. Un des gestes les plus rassembleurs posés par le maire est l'adoption de notre nouveau drapeau, qui témoigne désormais dignement de la place des peuples autochtones dans notre métropole. Jamais auparavant notre ville n'avait adopté des politiques aussi claires sur l'itinérance et la santé des enfants. Montréal a mis aussi de l'avant des initiatives pour favoriser la sécurité des femmes, l'accès aux loisirs et l'intégration des nouveaux arrivants. Malheureusement, ce sont tous des exemples de réalisations qui n'ont pas fait les manchettes pendant cette campagne.

Pendant quatre ans, le Maire Coderre a mobilisé toute la communauté montréalaise pour propulser Montréal et lui redonner son élan.

Pendant quatre ans, le Maire Coderre a mobilisé toute la communauté montréalaise pour propulser Montréal et lui redonner son élan. Il s'est entouré de gens compétents, de tous les horizons et issus des diversités pour accroître l'impact de ces initiatives. Il s'est tenu debout et a pris la défense de Montréal sur tous les sujets d'importance.

Aujourd'hui, Montréal a retrouvé sa fierté, sa joie de vivre. Nous avons maintenant une ville qui peut et veut soutenir activement chaque innovation et chaque percée de créativité. Notre ville est à nouveau un tremplin pour rayonner à l'international et faire briller les cultures montréalaises à travers le monde.

Ces quatre dernières années, Denis Coderre a parfaitement incarné la fonction de Maire en gérant les crises et en exerçant un leadership rassembleur.

Cependant, il serait faux de croire que le travail est terminé. Il ne fait que commencer. Dans un monde où l'avenir se définit désormais par les villes, les gouvernements de proximité doivent trouver des solutions innovantes aux grands défis auxquels font face nos sociétés. Ces quatre dernières années, Denis Coderre a parfaitement incarné la fonction de Maire en gérant les crises et en exerçant un leadership rassembleur.

Issus de tous les secteurs de notre société, nous sommes convaincus que cette équipe est la seule qui saura consolider les avancées obtenues au cours des dernières années sur les fronts économiques, des relations gouvernementales et internationales et des enjeux communautaires et sociaux. Avec le maire Coderre et son équipe, il est maintenant possible de croire que les 4 prochaines années sauront nous amener encore plus loin : plus de femmes, de jeunes et de diversité au Conseil municipal, plus d'investissement dans les transports actifs, plus de démocratie participative avec l'essor des villes intelligentes dont Montréal fait figure de proue, plus de nouveaux pouvoirs pour stimuler l'entrepreneuriat jeunesse et intégrer les nouveaux arrivants. Dans les quatre prochaines années, Montréal sera la ville de tous les possibles.

Stopper cet envol maintenant serait une erreur. C'est pour cette raison que les signataires de cette lettre incitent les Montréalaises et Montréalais à voter afin de confier un deuxième mandat au maire Denis Coderre et son équipe.

Signataires : Gabriel Bran-Lopez, éducation Winston Chan, chiropratique Selena Lu, droit Alexandre Forest, droit Santiago Risso, communautaire et loisirs Mélanie Lumsden, culture et communauté autochtone Nathon Kong, mode André-Yanne Parent, éducation et communauté autochtone Allison Reid, communautaire et communauté autochtone Thi Be Nguyen, communautaire Houda Rachdaoui, étudiante Jonathan Lesage, génie Cindy Ho, droit Hicham Khanafer, communautaire Alexandra D'amour, défense de droit (bénévole dans la campagne de Rosemont) Malika Danica, entrepreneuriat Julien Lafontaine, communautaire jeunesse Janny Gaspard, entrepreneuriat Frederik Marcil, entrepreneuriat Ariane-Li Simard-Côté, culture Jimmy Troeung, droit Julie Rollet, entrepreneuriat Martin Liu, entrepreneuriat Dave Gaudet, droit Anastasia McNaughton, entrepreneuriat Joshua Ram, comptabilité Sevana Jinbachian, entrepreneuriat Andrew Chase, étudiant Andrei Jianu, entrepreneuriat Martin Pelletier, droit Nicky Cayer, service public Maxime Vignola, entrepreneuriat Mario-Joaquim Pires-Gonçalves, publicité Laurier Beaudry, immobilier Rafael Caldeira Santos, comptabilité Coralie Andende, droit Laurent Trempe, professionnel en communication Steves Boussiki, communautaire

​​​​​​​