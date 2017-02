Rénovation: pourquoi engager un entrepreneur

ADVERTISEMENT

Vous avez en tête l'idée de rénover votre demeure et vous vous demandez si vous devriez engager un entrepreneur pour réaliser vos travaux? Je vais vous donner cinq bonnes raisons de faire affaire avec un entrepreneur.

1. N'est pas entrepreneur qui veut

À première vue, l'idée de faire soi-même ses travaux de rénovation peut être emballante. Or, ce n'est pas tout le monde qui a le temps, les moyens et surtout les compétences pour le faire selon les normes en vigueur et les règles de l'art. Et ce, sans parler des risques d'accident liés à une exécution inadéquate des travaux.

Avant de vous lancer dans ce processus, posez-vous les questions suivantes :

Aurais-je le temps et la patience de mener à terme le projet?

Aurais-je les nerfs assez solides pour gérer les pépins qui pourraient survenir en cours de route?

Suis-je assez habile et compétent pour le faire?

Suis-je familier avec les normes et règles en vigueur?

Si vous répondez NON à une ou plusieurs de ces questions, vous devriez confier votre projet à un entrepreneur. Et quand je parle d'entrepreneur, je parle bien entendu d'un entrepreneur licencié à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), et non d'un « bricoleur du dimanche » qui s'annonce sur Internet!

2. L'entrepreneur, un chef d'orchestre

Engager un entrepreneur, c'est pouvoir compter sur un professionnel qui saura coordonner efficacement toutes les étapes de votre projet. Celui-ci fera le lien et le suivi nécessaire entre les divers sous-traitants (électriciens, plombiers, etc.) afin d'éviter que les travaux faits par l'un empiètent, voire nuisent, aux travaux qui suivront.

3. L'entrepreneur, un réservoir à « contacts »

Lors des différentes étapes de réalisation de votre projet, il se pourrait que vous ayez besoin de rencontrer d'autres professionnels, par exemple un designer, un paysagiste ou un architecte. Vous n'en connaissez aucun? Demandez à votre entrepreneur! Au fil des ans, il se sera sûrement bâti un vaste réseau de contacts et il lui fera plaisir de vous en recommander un.

En exigeant qu'une facture détaillée vous soit remise par votre entrepreneur, vous contribuez à lutter contre le travail au noir.

4. Engager un entrepreneur, c'est contribuer à la lutte contre le travail au noir

Vous souvenez-vous d'une annonce publicitaire montrant un particulier et un entrepreneur argumentant sur le fait d'avoir ou non une facture? Eh bien, voici un petit rappel : en exigeant qu'une facture détaillée vous soit remise par votre entrepreneur, vous contribuez à lutter contre le travail au noir. D'autant plus que vos travaux soient admissibles aux crédits d'impôt à la rénovation, comme le crédit RénoVert, vous devez fournir des factures et avoir engagé un entrepreneur avec licence.

5. Des recours en cas de pépin

Dans le meilleur des mondes, tout devrait rouler comme sur des roulettes : les travaux réalisés dans les temps, de façon professionnelle et selon les critères dont vous aviez convenus au départ. Toutefois, il se pourrait qu'un pépin survienne. Dans ce cas, vous aurez des recours... à la condition que votre entrepreneur soit bel et bien licencié. Si vous avez pris le risque d'engager un « bricoleur du dimanche », bonne chance pour la suite des choses.

