Pourquoi s'investir dans le sport

ADVERTISEMENT

Chaque athlète possède un parcours unique. Il y a tellement de variables pouvant influencer le développement sportif, qu'il est impossible de se retrouver avec des feuilles de route identiques. Durant ma carrière, j'ai vu des athlètes avec un talent hors du commun tomber au combat prématurément, alors que d'autres, qui n'avaient pas nécessairement un avenir prometteur, ont su faire mentir les gérants d'estrade ! Je n'ai pas à chercher bien loin pour trouver le parfait exemple : mon frère ! Plus jeune, personne n'aurait imaginé Charles percer tel qu'il l'a fait sur la scène internationale. Lors des Jeux du Québec de 1997 à St-Romuald, alors que je terminais sur le podium à chacune des distances à laquelle je participais, Charles quant à lui, figurait au tout dernier rang de sa catégorie. Il ne se retrouvait pas parmi les derniers, il était LE dernier.

Personne n'emprunte le même chemin pour se rendre à destination. Qui aurait pu prédire ce qui nous arriverait alors que nous apprenions à patiner comme tous les autres enfants à l'âge 5 ou 6 ans. Bien que nous ayons tous deux participé aux Jeux olympiques, l'expérience en soi, nous l'avons vécu de manière très personnelle, et ce, avec des résultats très différents. Charles a quatre médailles olympiques, moi une... mais la fierté que j'éprouve pour mes accomplissements est la même que Charles a pour les siens. Je connais aussi certains athlètes qui ne se sont jamais rendus à cette fameuse rencontre quadriennale et pourtant, ils ont toutes les raisons du monde d'avoir le sentiment du devoir accompli. Ce sentiment n'a pas de chrono ni de résultats, on ne le retrouve pas dans ce que l'on fait, mais plutôt dans le comment on le fait.

La seule vraie finalité d'une aventure sportive est lorsque vous aurez la certitude d'être allé au bout de vous-même.

La seule vraie finalité d'une aventure sportive est lorsque vous aurez la certitude d'être allé au bout de vous-même. En d'autres mots, lorsque vous aurez découvert ce que vous avez réellement dans le ventre. Lorsque vous aurez l'impression d'avoir tout fait pour faire ressortir le plein potentiel qui sommeille en vous, c'est alors que vous pourrez dire mission accomplie !

Si vos ambitions sont grandes, il y a une question existentielle à laquelle vous devez répondre pour vous permettre de survivre dans ce monde qui est rivé sur la performance : pourquoi est-ce que vous faites tout ça ? Pourquoi investir toutes ces heures dans la douleur à essayer, à se tromper et à réessayer ?

Parce que si votre seul objectif est de devenir champion olympique, vous faites fausse route. Personne ne peut prédire qui seront les prochains champions, mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y en aura seulement un qui montera sur la plus haute marche du podium, et ce, à chaque quatre ans.

Optez plutôt pour un objectif différent ! Lancez-vous dans cette aventure avec l'envie de devenir votre propre « rock star ». C'est « l'fun » être fier de soi. Votre propre satisfaction pour le travail accompli vous motivera et vous poussera à aller plus loin... beaucoup plus qu'un objectif hors de portée. Cela semble plutôt simple, mais bien loin d'être facile !

Les résultats (ou les médailles) ne sont qu'une infime partie de votre parcours, prenez le temps de savourer le processus, c'est dans celui-ci que vous y trouverez vos apprentissages, vos expériences... et votre plus grande satisfaction ! Soyez votre #rockstar !