S'appauvrir, une mauvaise décision à la fois

ADVERTISEMENT

«Pis des pauvres, y'en aura toujours» disait Elvis Gratton, qui ne faisait que citer le saint Évangile: «Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours» (Jean, 12, 7)

L'auteur des Actes des apôtres trace le splendide idéal de partage inscrit comme une révélation prophétique à l'entrée du paradis socialiste:

«La multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et aucun d'eux ne regardait ce qu'il possédait comme lui appartenant, car ils jouissaient de tout en commun. Aussi n'y avait-il pas de pauvres parmi eux; ceux qui avaient des champs ou des maisons les vendaient et en apportaient le prix aux pieds des apôtres; puis on faisait la part de chacun selon ses besoins. Et, chaque jour, ils rompaient le pain en pleine concorde, avec joie et simplicité de cœur!» (Actes, 2, 44-47; 4, 32-35)

Qu'attendons-nous pour mettre en pratique cette merveilleuse idée que chacun n'a droit qu'à son nécessaire, et que le superflu appartient à ceux qui n'ont pas? Comment justifier notre refus de redistribuer les richesses?

Parce que Jésus avait raison: des pauvres, il va toujours en avoir, même si on redistribue les richesses.

Un des mythes les plus tenaces chez les gens de gauche consiste à croire que la pauvreté est causée uniquement par le manque d'argent. Cette erreur incite à surestimer le pouvoir de la redistribution directe d'argent comme moyen d'éliminer la pauvreté. C'est la solution de Québec solidaire, qui s'est engagé à mettre en place une politique de revenu minimum garanti (RMG) annuel de 12 600$ pour lutter contre la pauvreté. «Environ 10% des ménages québécois se retrouvent sous le seuil de faible revenu et ne peuvent satisfaire leurs besoins essentiels. Tous les citoyens devraient avoir droit à un revenu de base qui leur permet de vivre décemment. Or, dans sa forme actuelle, la sécurité du revenu s'applique de manière arbitraire et discriminatoire en plus d'être insuffisante», a indiqué le co-porte-parole de Québec solidaire, Andrés Fontecilla.

Le philosophe Joseph Heath, dans son livre Sale argent, n'hésite pas à dire brutalement que «les pauvres ne souffrent pas que du manque d'argent; ils ont aussi tendance à très mal dépenser le peu d'argent qu'ils ont.»

En effet, l'absence d'aptitude à la gestion budgétaire est l'un des principaux problèmes des ménages pauvres. À cela s'ajoute l'habitude de faire une trop grande quantité de petits achats impulsifs et l'impatience, l'incapacité d'attendre avant de faire un achat.

La gauche sombre facilement dans l'erreur qui consiste à croire que la pauvreté s'explique que par le manque d'argent. Si c'était le cas, Québec solidaire, avec son revenu minimum garanti, tiendrait sûrement la solution. «En réalité, la pauvreté tend à être le symptôme, plutôt que la cause, d'un ensemble de problèmes plus profonds. [...] Bien sûr, on n'a aucune raison de penser que les pauvres sont plus impatients ou plus imprévoyants que la moyenne des gens. Mais on a de bonnes raisons de croire que l'impatience excessive conduit à la pauvreté.»

Je crois qu'il faut sur ce point nuancer les propos de Joseph Heath. Être constamment privé de plaisirs parce qu'on est pauvre ne pourrait-il pas rendre plus impatient? Il est plus difficile de résister à la tentation de se faire plaisir quand on est en manque de plaisir. Ce que ne semble pas considérer Heath, c'est que la pauvreté exige peut-être aussi pour y survivre de vivre à très court terme.

Les économistes représentent l'impatience des gens par la fonction d'actualisation. Cela représente la tendance à préférer la satisfaction présente à la satisfaction future, à vouloir le bonheur immédiatement plutôt que plus tard.

Plus une personne préfère la satisfaction présente à la satisfaction future, plus son actualisation est élevée. Plus l'actualisation d'une personne est élevée, plus elle a tendance à mal gérer son argent et plus elle a tendance à être pauvre.

L'incapacité à remettre sa satisfaction à plus tard génère de l'imprévoyance, «mais aussi un phénomène que les philosophes appellent traditionnellement la «faiblesse de la volonté». Ce phénomène joue un rôle important dans les toxicomanies et d'autres comportements autodestructeurs. Lorsque le moment d'agir est lointain, nous optons pour le bien supérieur; lorsque l'heure de la décision s'approche, nous cédons à la tentation et choisissons le bien moindre, plus immédiat. [...] Hélas, la question des choix autodestructeurs faits par les pauvres provoque un grand malaise, car c'est en général la première étape d'une argumentation visant à monter qu'ils sont les artisans de leur propre malheur. [...] Ainsi, à gauche, plusieurs nient l'existence du phénomène et soutiennent que toute impression d'imprévoyance est uniquement le fruit de circonstances malheureuses et non de choix conscients. C'est prendre ses rêves pour des réalités, du moins en partie.»

Les problèmes des indigents ne sont pas que les conséquences de leur manque d'argent, mais aussi de leurs comportements. Il ne suffit pas de distribuer les revenus pour tous les régler. Il y a des limites très importantes aux résultats qu'on peut raisonnablement attendre de la redistribution.a

C'est du moins ce que laisse penser le cas de la réserve de la nation crie de Samson à Hobbema, en Alberta, établie sur un gigantesque champ pétrolifère. Au cours des années 1980, le gouvernement fédéral a prélevé des redevances de 783 millions de dollars au nom des Cris. À l'époque, les familles touchaient 3000 dollars de redevances par mois, et les adolescents recevaient une somme de 100 000 dollars le jour de leur dix-huitième anniversaire. Au même moment, Hobbema est devenu la capitale du suicide au Canada. Les anciens ont jugé que les chèques de redevances versés au moment du passage à l'âge adulte étaient en grande partie responsables de la situation. Voici ce qu'en dit l'un d'entre eux: «Souvent, ces jeunes-là, ils n'écoutent pas. Ils se révoltent juste parce que de l'argent leur tombe du ciel. C'est plus un désavantage qu'autre chose. Ils quittent l'école. Avoir 18 ans, pour eux, c'est comme avoir une carrière. J'ai vu des jeunes recevoir 150 000 dollars, flamber la somme en deux mois et se suicider après 158.» (Dawn Walton et Murray Campbell, « Violence, Suicides and Social Ills : Welcome to Our Native Reserves », The Globe &- Mail, 24 novembre 2005.)

Comment lutter contre la pauvreté?

Selon Heath, «une meilleure approche consisterait d'abord à admettre l'évidence, c'est-à-dire à reconnaître qu'une bonne part de la pauvreté (dans les pays riches dotés d'un marché du travail robuste et d'un État-providence généreux) est extrêmement tenace et souvent exacerbée par des modèles de comportement autodestructeurs chez les pauvres»

L'éducation n'est pas une solution efficace, car «on ne peut faire l'éducation de personnes qui ne sont pas disposées à apprendre.

L'éducation n'est pas une solution efficace, car «on ne peut faire l'éducation de personnes qui ne sont pas disposées à apprendre. On peut leur fournir de l'information, mais on ne peut pas les forcer à en tenir compte. Le problème de l'actualisation hyperbolique, c'est que les gens ne sont pas prêts à tolérer des privations à court terme pour se procurer des avantages à long terme. Faire des études correspond précisément au genre de privation que ces gens ne sont pas disposés à accepter. En d'autres termes, la solution présuppose que le problème a déjà été réglé.»

Il faut aborder le problème de la pauvreté sous l'angle de la motivation. Les personnes qui souffrent d'actualisation hyperbolique (choisir presque toujours la satisfaction immédiate) ne réagissent qu'aux incitatifs immédiats. Il est inutile de tenter de changer leur comportement avec des menaces à long terme. «Les personnes qui ont une fonction d'actualisation très exagérée ont d'abord et avant tout besoin d'une restructuration des incitations, laquelle les aidera à mieux se maîtriser.»

Par exemple, il ne faudrait donner de l'aide sociale qu'aux parents seulement s'ils peuvent prouver que leurs enfants fréquentent l'école avec assiduité, reçoivent les vaccins recommandés et sont suivis par un médecin.

Nous n'avons pas tous la même relation avec l'argent. Même les personnes qui gèrent bien leur argent prennent des précautions, par exemple:

• Acheter des biens immobiliers;

• Cotiser à un fond de retraite immobilisé;

• Investir dans un fonds d'épargne étude;

• Investir dans des fonds communs de placement avec frais de rachat.

En résumé, les personnes qui ont un problème d'actualisation vont rester dans l'indigence, à moins à moins que l'État ait recours à des mesures pour entraîner leur volonté.

Malheureusement, on ne risque pas de voir la gauche réclamer ce genre de mesures, car cela serait jugé trop paternaliste et trop moralisateur. Généralement, la gauche nie le fait que dépenser au-dessus de ses moyens est la première cause de la pauvreté durable, comme on peut le voir dans l'article d'economy-bashing débordant d'attaques ad hominem de Julia Posaca, « De quoi Pierre-Yves McSween est-il le nom? », publié sur le site d'analyses-poubelles Raisons sociales (par exemple, McSween n'a jamais proposé de faire de la sélection de titres boursiers pour battre le marché).

La pauvreté durable, c'est d'abord un mode de vie. L'ignorance de ce fait ou le refus d'en tenir compte assure à la pauvreté un avenir horriblement prometteur.