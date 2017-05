Quelle est la tâche d'un prof de cégep?

ADVERTISEMENT

Un récent article dans La Presse nous apprenait que les enseignants des cégeps multiplient les demandes libérations et de congés sans solde et que c'est parfois entre le tiers et la moitié des enseignants d'un collège qui n'enseignent plus à temps plein.

L'article rapporte le témoignage d'une enseignante qui affirme que «Les professeurs se cherchent des planques, et pour être libéré, pour siéger à un comité ou à un autre [...] Tu dis: "centre d'aide, programme pour réduire l'angoisse des étudiants", et très vite, on te libère plein d'heures pour un petit projet qui ne t'en demandera jamais autant».

J'aimerais apporter quelques précisions concernant la tâche des enseignants.

Entre le 15 août et le 15 juin, un enseignant à temps complet doit être disponible 32 heures et demie. Ces heures consacrées à la préparation, à la prestation des cours, à l'encadrement de ses élèves et dans les termes de la convention «à la réalisation d'activités pédagogiques et d'activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes».

La réalisation d'activités pédagogiques et d'activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes (ce qui consiste à siéger à des comités de gestion des programmes, essentiellement) doit occuper 173 heures.

Voici un extrait l'article 8-3.02 de la convention collective 2015-2020.

[L]es parties nationales conviennent que le temps de travail reconnu comporte aussi le temps de travail relié aux activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes ainsi qu'aux activités pédagogiques mentionnées à l'alinéa d) de la présente clause. a) À même ses trente-deux virgule cinq (32,5) heures de disponibilité hebdomadaire fournies conformément à l'article 8-8.00 de la convention collective, chaque enseignante et enseignant à temps complet consacre cent soixante-treize (173) heures par année d'enseignement à la réalisation d'activités pédagogiques et d'activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes. [...] d) Les activités pédagogiques visées à la présente clause comprennent :

•les activités d'encadrement des étudiantes et des étudiants;

•les activités de formation pédagogique (ne se limitant pas uniquement à des cours);

•les activités d'assistance professionnelle aux enseignantes et enseignants;

•les activités d'information et de promotion liées au développement institutionnel;

•d'autres activités liées à l'amélioration de la réussite, après entente entre le département et le Collège. e) À partir des priorités institutionnelles dégagées par le Collège en tenant compte du plan stratégique, le département, selon les modalités prévues à l'article 4-1.00 et sans restreindre la portée de la clause 8-3.01, identifie, pondère et répartit les activités pédagogiques inscrites dans un projet. Cette répartition tient compte du choix, des compétences et des intérêts des enseignantes et des enseignants et elle est soumise au Collège pour approbation.

Ces 173 heures comportent de l'encadrement pour l'aide à la réussite. Cet encadrement doit être distingué de l'encadrement ordinaire de ses propres élèves. Et ce n'est pas seulement une prérogative du département, cela doit s'inscrire dans le plan stratégique du collège. Bref, ce sont des services professionnels que les enseignants rendent au collège. Ce n'est sûrement pas de la disponibilité à son bureau.

Cela dit, il y a peut-être une manière d'interpréter la convention afin d'inclure toute forme d'encadrement dans les 173 heures, mais ça ne semble pas respecter la convention (surtout quand on la considère dans le contexte, c'est-à-dire ce que la partie patronale voulait en demandant ces 173 heures).

Les 173 heures sont rapidement écoulées si on fait tout ce qui est prévu à la convention. À ce moment-là, le bilan départemental devrait pouvoir en témoigner. Cela serait à vérifier d'une manière très sérieuse.

Bien sûr, un enseignant qui fait ses 173 heures peut légitimement demander une libération. Il faut cependant noter qu'un enseignant qui obtient une libération diminue son nombre d'heures de correction. C'est un avantage non négligeable, qui peut générer un sentiment d'injustice chez les collègues ne jouissant pas d'une libération.

Pour éviter ce sentiment d'injustice, il faudrait que les départements veillent à ce que chacun puisse avoir droit aux libérations à tour de rôle. Plus important encore, le prolétaire enseignant doit commencer par s'assurer, avant de demander une libération, de faire ses 173 heures. C'est une question d'éthique professionnelle.



