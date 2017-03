La médiocrité des manuels de philosophie

ADVERTISEMENT

Après dix années d'expérience dans l'enseignement de la philosophie, je constate que la plupart des manuels de philosophie destinés au collégial sont médiocres. Il y a quelques années, je déplorais qu'un manuel de philosophie destiné aux étudiants du niveau collégial assortissait une citation tronquée de Richard Dawkins d'une pure et simple fabrication. L'auteur utilisait un procédé éternel des propagandistes: falsifier les textes auxquels il se réfère.

La tendance à la médiocrité se maintient. Je pourrais multiplier les exemples, mais je vais m'en tenir ici au manuel que j'ai reçu cette semaine. C'est la dernière édition de Philosophie 1, raison, vérité, bonheur, de Jacques Daigle, Jon Paquin et Louis Samson. Ce manuel fort coloré est destiné aux étudiants du premier cours de philosophie du niveau collégial, Philosophie et rationalité.

Ayant lu la quasi-totalité des œuvres de Platon dans le cadre de mes recherches doctorales, j'ai été en mesure de découvrir de graves erreurs dans la section consacrée à Platon de ce manuel.

Pour Platon, l'être véritable des choses est leur Forme intelligible, ou Idée (la majuscule sert à distinguer le sens platonicien du sens contemporain du terme). Par exemple, l'être véritable du triangle n'est pas un triangle qu'on peut voir avec ses yeux ou s'imaginer dans sa tête, le vrai triangle est la Forme intelligible du triangle, qui existe en soi, indépendamment de toute représentation mentale. La forme du triangle, selon Platon, existerait même si aucun être humain n'était là pour y penser.

Les auteurs du manuel, au début de leur exposé de la théorie des Idées de Platon, ne se trompent pas en disant, à propos des idées platoniciennes, qu'«il ne s'agit pas ici de l'idée au sens contemporain du terme, mais plutôt de l'être immatériel, invisible, d'une parfaite objectivité, de la chose sensible qui n'en est qu'un reflet, qu'une ombre» (p. 149).

Au sens contemporain du terme, une idée est une représentation abstraite d'une chose, d'un être. Les auteurs commencent par dire que les idées de Platon ne sont pas des représentations abstraites des choses, mais quatre paragraphes plus loin, en décrivant les caractéristiques de la Forme du cheval, ils affirment exactement le contraire: «[M]a représentation rationnelle, intellectuelle, du cheval, l'idée que j'en ai, demeure et, surtout, elle est parfaite, c'est-à-dire qu'elle ne change pas avec le temps, ni se dégrade. C'est à la lumière de cette représentation, abstraite et générale, que je peux distinguer les imperfections comme les qualités d'un cheval en particulier. Cette représentation me permet de juger de la réalité comme de la saisir.» (p. 149)

Après avoir mentionné que les Idées ne sont pas des idées au sens contemporain du terme, les auteurs les décrivent comme si elles étaient des idées au sens contemporain du terme en les qualifiant de représentations abstraites et générales. Cette erreur est répétée à la page suivante, lorsqu'ils disent que ce qui se trouve dans le monde intelligible de Platon, «ce sont les modèles, les représentations mentales des objets du monde sensibles» (p. 150).

Mais les auteurs insistent en même temps pour dire que l'idéalisme de Platon est objectif: «[L]es idées existent en soi, en dehors du sujet qui les pense.» (p. 150)

Cette falsification de la pensée de Platon est complètement absurde. L'étudiant qui va lire ce passage va être plongé dans un abîme de confusion.

C'est complètement incohérent. Une représentation mentale est par définition subjective. Les représentations mentales n'existent pas en dehors d'un sujet qui se représente les idées. Après avoir dit que les idées platoniciennes ne sont pas des idées au sens contemporain du terme, les auteurs décrivent les idées platoniciennes en leur accolant les caractéristiques de l'idée au sens contemporain, subjectif, du terme, pour ensuite terminer en disant que les Idées platoniciennes existent objectivement en dehors du sujet. Une représentation mentale qui existe en dehors d'un sujet? Cette falsification de la pensée de Platon est complètement absurde. L'étudiant qui va lire ce passage va être plongé dans un abîme de confusion.

Chez Platon, les Idées sont perçues par l'intellect, par la partie rationnelle de l'âme. C'est ce que Platon appelle l'intellection pure (nóēsis), au livre VI de la République (509d-511a). Dans ce passage, il est clair que les idées ne sont pas des représentations mentales, ce sont des réalités que notre intellect peut toucher (cf. le Banquet, 212a) si notre âme se détourne du monde matériel. C'est l'un des passages les plus connus de l'œuvre de Platon.

La médiocrité de l'exposé sur Platon me fait douter de la qualité du reste du manuel, mais n'étant pas spécialiste des autres auteurs présentés, je n'ose pas me prononcer. Je crois qu'on devrait s'abstenir d'écrire un manuel de philosophie sans maîtriser les auteurs qu'on y présente. Tout dépend bien sûr du niveau de rigueur qu'exige chaque enseignant. Vulgariser la philosophie sans faire le sacrifice de la rigueur est une tâche très difficile. Je ne saurais trop insister aux éditeurs à toujours effectuer une révision scientifique de leurs manuels de philosophie, qui méritent d'être aussi rigoureux que les manuels de sciences de la nature.