Poulets et gais: même combat?

Plusieurs militants véganes font un rapprochement entre la lutte pour la reconnaissance des droits des minorités sexuelles et le débat sur la reconnaissance de droits pour les animaux. L'Étasunien Ari Solomon, directeur des communications de Mercy For Animals, écrit : « Je suis gai. Je suis aussi végane. Pour la plupart des gens, ces deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pour moi, le lien est évident. » Solomon croit que les LGBT savent très bien ce que c'est que d'être oppressés et maltraités et que cela les rend plus sensibles à la souffrance animale.

Des véganes qu'on dit abolitionnistes (en référence à la lutte contre l'esclavage) souhaitent l'avènement d'un monde nouveau qui reconnaîtrait les animaux en tant qu'égaux des humains. Les animaux constitueraient un groupe social vulnérable qu'il faut défendre comme les autres. Il faudrait inclure les animaux dans notre sphère de considération morale parce que ce sont des personnes, des entités qui ressentent les expériences du monde et qui ont des intérêts à défendre.

L'abolitionnisme est une forme radicale de véganisme qui soutient que tous les êtres dotés d'une vie psychologique, humains ou non humains, ont le droit fondamental de ne pas être traités comme des marchandises.

L'intuition fondamentale de l'abolitionnisme est que les animaux ne sont pas des choses. Que les animaux puissent avoir une vie psychologique signifie-t-il qu'ils sont égaux aux humains et qu'il faille leur accorder une égalité de droit? Les formes de vies psychologiques animales sont-elles comparables à la conscience humaine?

D'après le philosophe Thomas Nagel, « un organisme a des états mentaux conscients si cela lui fait un certain effet d'être cet organisme ». L'expérience consciente est sans doute un phénomène répandu, mais il est « très difficile, dit Nagel, de dire de façon générale ce qui en atteste la présence ». On ne peut prétendre qu'un poulet à des intérêts comme un humain sans savoir ce que ça fait que d'être un poulet. On ne découvre pas la vie psychologique du poulet par l'observation de son système nerveux, car c'est par définition quelque chose d'absolument subjectif. Comme le dit Nagel, « les données dont on dispose concernant l'effet que cela fait d'être un X sont très particulières, si particulières que certains peuvent être enclins à douter de leur réalité, ou de la signification de ce que l'on peut prétendre à leur sujet. »

En effet, chaque espèce animale vit dans la représentation du monde qui est généré par son cerveau. Le cerveau d'un vautour fait apparaître la viande putréfiée comme étant une chose très appétissante, alors que le cerveau humain fait apparaître la même masse de chair putride comme absolument répugnante. Comme l'écrit Luc-Alain Giraldeau, professeur au Département des sciences biologiques et doyen de la Faculté des sciences de l'UQAM, « le cerveau est un maître illusionniste qui présente le monde non pas tel qu'il est, mais plutôt comme taillé sur mesure selon les besoins inhérents à la niche écologique de l'animal » (Dans l'œil du pigeon, Boréal, 2016, p. 124).

Ainsi, ce qui est agréable pour une espèce animale peut être désagréable pour une autre. Chaque espèce animale vit dans une représentation du monde adaptée à sa niche écologique, donc ce qui importe pour une espèce peut être sans importance pour une autre.

[I]l existe au Venezuela un monstre sanguinaire digne des films d'horreur les plus anxiogènes. Il s'agit d'un centipède aveugle, scolopendre cavernicole, qui atteint trente centimètres et qui se nourrit de chauves-souris. Il arrive à s'orienter en pleine noirceur grâce à son extrême sensibilité tactile. Comment s'imagine-t-il son entourage à partir de ce sens? Comme tridimensionnel? Éprouve-t-il un sentiment agréable lorsqu'il sent de petits courants d'air au passage d'une proie? Quel plaisir ressent-il à y insérer ses crocs, à injecter son venin et à avaler la bouillie produite par ses enzymes digestives? Ce centipède habite un monde bien étrange... mais que dire de celui du requin, qui ne voit pas très bien, mais qui est pourvu d'un museau constellé de centaines d'organes électrosensibles détectant l'activité électrique des neurones de ses proies? Quelle image les battements cardiaques frénétiques du phoque terrorisé suscitent-ils chez lui? Le sang est-il pour lui un nectar délicieux qui excite l'appétit? Il n'y a pas de fin à imaginer les centaines de mondes reconstitués dont chaque espèce est prisonnière : le monde d'odeurs de la fourmi, le monde de lumière polarisée de l'abeille, le monde chimique de la sangsue... (Luc-Alain Giraldeau, Dans l'œil du pigeon, Boréal, 2016, p. 124-125).

Il semble certes important pour les humains que de ne pas être exploité, mais il est impossible de savoir si l'exploitation apparaît aussi repoussante pour les autres animaux, car les formes de vies psychologiques animales sont difficilement comparables à la vie psychologique humaine. Au fond de nids de fourmis du genre Leptomyrmex des zones arides de l'Australie, on trouve des centaines de fourmis, cramponnées au plafond, avec leurs gros abdomens gonflés de miellat. Ce sont des pots à miel : elles restent là toute leur vie, sans bouger, gavées et vidées de leur miellat par leurs congénères. Elles servent de garde-manger à la colonie. Je doute que la simple présence d'une vie psychologique puisse nécessairement signifier l'existence d'intérêts comparables à ceux des humains.

Certains véganes croient que les animaux et les humains sont égaux parce que comme nous ils ont « un intérêt à rester en vie ». Que signifie avoir intérêt à rester en vie?

On peut cependant difficilement établir un parallèle entre les comportements animaux et l'« intérêt à rester en vie » à proprement parler. Car avoir conscience d'un intérêt à rester en vie implique un ensemble de capacités cognitives très complexes : avoir conscience de sa propre existence, être capable de se projeter dans le futur et comprendre que certaines actions entretiennent la vie alors que d'autres entraînent la mort.

De plus, tous les animaux ne se comportent pas comme s'ils avaient intérêt à rester en vie. Il y a des animaux qui ne semblent pas avoir intérêt à vivre au sens ou nous, humains, l'entendons. Certains animaux ont des comportements autodestructeurs. Ils sont programmés par leurs gènes pour avoir des comportements qui mettent leur vie en danger, comme l'abeille ouvrière. On ne peut pas dire que l'intérêt à rester en vie existe dans la tête de l'abeille kamikaze. Richard Dawkins explique que des comportements autodestructeurs peuvent augmenter d'une façon ou d'une autre le nombre de copies du code génétique de l'animal. Autrement dit, ce n'est pas l'individu qui a « intérêt » à survivre, ce sont ses gènes. C'est une fraude intellectuelle que de dire que tous les animaux ont un « intérêt à vivre » qui les rend égaux aux humains.

Et même si tous les animaux voulaient consciemment vivre leur vie, cela ne suffirait pas pour les considérer comme des personnes ayant des droits. Vouloir vivre ne donne pas le droit de vivre. C'est croire à l'existence de droits naturels que de soutenir la précédente affirmation. En philosophie du droit, cette thèse ontologique bien difficile à défendre.

Il est plus raisonnable de penser que les droits ne sont que des conventions sociales. Un droit doit son existence à sa reconnaissance par un corps social, généralement un État. Les animaux non humains ne font pas partie des sociétés humaines. Les humains sont prisonniers de cerveaux humains qui donnent un monde qui n'est pas celui des autres espèces animales.

Je vais être bien clair : je ne suis pas en train de dire qu'il est acceptable de faire souffrir inutilement les animaux. Je critique l'anthropomorphisation des animaux. D'ailleurs, ceux qui croient qu'on devrait se soucier du bien-être des animaux devraient sérieusement tenir compte du fait que les animaux ne peuvent pas être comparés aux humains. Amalgamer les animaux aux humains peut finalement nuire aux animaux.

Il faut résister à la tentation de l'anthropomorphisme. Ce n'est pas en nous imaginant que les animaux vivent dans un monde semblable au nôtre que nous serons en mesure de les comprendre. [...] Cette exigence vaut tout particulièrement pour ceux qui croient à l'importance du bien-être des animaux d'élevage, poule, cochons, vaches ou canards. Nous sommes souvent ignorants des détails du monde mental de ces animaux. Nous devons nous garder d'y projeter notre propre monde. Ce qui est inconfortable pour la poule, ce qui peut la faire souffrir est aussi éloigné de nous que l'exoplanète Gliese 581. Seule l'éthologie peut s'y risquer et nous éviter d'empirer les conditions de vie des animaux d'élevage en les "humanisant". (Luc-Alain Giraldeau, Dans l'œil du pigeon, Boréal, 2016, p. 128).

Les militants véganes renversent le fardeau de la preuve lorsqu'ils affirment qu'il appartient à ceux qui ne croient pas que des droits humains doivent être étendus aux animaux de nous dire pourquoi ils ne devraient pas l'être. Le fardeau de la preuve repose toujours sur les épaules de celui qui affirme. Dire qu'un poulet est l'égal d'un gai qui milite pour la reconnaissance de ses droits est, pour reprendre les mots de Carl Sagan, une affirmation extraordinaire qui demande une preuve extraordinaire.

