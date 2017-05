Cessons de protéger l'islam!

ADVERTISEMENT

Des hommes qui font profession de comprendre le Coran trop littéralement viennent de commettre un carnage à Manchester.

Comme d'habitude, les médias et la majorité des intellectuels évitent de nommer la cause essentielle à tous les attentats islamiques : l'islam.

L'exemplaire du Coran que je possède dans ma bibliothèque comporte une multitude de passages où l'appel à la violence est sans équivoque. Mais la plupart des intellectuels vivent dans une réalité alternative où l'islam est une religion de paix et d'amour.

À chaque attentat, on nous demande de ne pas accuser les croyants, on fait tout pour protéger la religion de la sainte colère qui devrait s'abattre sur elle. On veut protéger les musulmans. On traite de racistes ceux qui caricaturent Mahomet ou qui brûlent le Coran.

Les religieux ne sont pourtant pas des opprimés à défendre. Ce sont des oppresseurs qui jouissent de privilèges immérités.

On accorde un traitement préférentiel à la religion, même lorsqu'il est clair que la religion inspire des crimes. On fait comme si la religion était une chose importante, un trésor à chérir. On va même jusqu'à dire que les athées sont des croyants qui s'ignorent. Je critique ce phénomène que je nomme théonormatisme dans mon livre Les philosophes québécois et leur défense des religions (Connaissances et Savoirs, 2017).

Voici des faits non alternatifs qui prouvent que la religion jouit d'un traitement préférentiel dans notre société :

• La constitution canadienne reconnaît la suprématie de dieu [le monstre biblique ne mérite pas de majuscule];

• La loi canadienne autorise le discours haineux basé sur un texte religieux auquel on croit;

• La Charte des droits et libertés de la personne du Québec autorise la discrimination sexuelle des personnes voulant accéder à la prêtrise;

• Des CPE bannissent le porc de leur menu et traitent l'exigence de repas halal comme des allergies alimentaires;

• Le Québec devient une terre d'évangélisation pour des chrétiens évangéliques de l'Ouest canadien;

• Certaines écoles juives ne respectent pas le régime pédagogique préférant accorder plus de temps à l'enseignement religieux;

• Le gouvernement finance les écoles privées religieuses;

• De plus en plus de jeunes filles, d'éducatrices et d'enseignantes portent le voile;

• Des médecins sont de plus en plus confrontés à des demandes de certificats de virginité et un nombre accru de cliniques de chirurgie esthétique pratiquent l'hyménoplastie;

• Des militants religieux courtisent les politiciens et jouissent de tribunes médiatiques comme aucun militant laïque ne peut en espérer;

• Des militants laïques sont amenés devant les tribunaux pour avoir critiqué les religions et dénoncer l'intégrisme;

• Il suffit de remplir des formulaires pour créer des religions qui obtiennent automatiquement des privilèges fiscaux qu'on refuse au simple citoyen;

• Des imams prêchent dans les mosquées en faveur de la charia et on invite des conférenciers qui prônent la lapidation des homosexuels;

• La loi canadienne autorise l'abattage rituel;

• On permet le port du kirpan pour les élèves sikhs des écoles publiques;

• Des lieux de prière se multiplient sur les campus de nos universités laïques;

• Au nom de la religion, on pratique la ségrégation sexuelle dans des activités scolaires ou sportives et on remet en question l'autorité des femmes.

Pourquoi accorder autant d'importance à la religion?

Réponse de mon ancien mentor, Jean Grondin, professeur de philosophie à l'Université de Montréal : parce que la religion donne un sens à la vie.

Réponse du philosophe Charles Taylor : parce que la religion est la source de la morale.



A-t-on besoin de Dieu pour expliquer la vie?

La religion donne un sens à la vie, car elle affirme l'existence d'une intelligence supérieure, d'un Bien transcendant qui ordonne le monde en vue d'une fin.

La nature, nous dit Saint Paul, est une manifestation de la puissance divine :

Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous : Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. (Saint Paul, Épître aux Romains, 1, 19)

Selon le christianisme, l'ordre de l'Univers est une preuve que Dieu existe. La complexité des êtres vivants, comme l'œil, est l'œuvre d'une intelligence supérieure. Le corps humain est une merveille de la nature, il doit avoir été créé par une intelligence surnaturelle pour être aussi bien fait...

C'est une conception du monde dépassée depuis 1859, année de publication de L'origine des espèces de Darwin. On sait depuis que les espèces évoluent par sélection naturelle. Différentes variétés animales sont créées par l'humain grâce à la sélection artificielle. Par exemple, toutes les races de chiens sont créées par sélection artificielle. Dans la nature, de nouvelles espèces dérivent d'espèces ancestrales par l'accumulation graduelle d'adaptations. Il y a une sélection qui se fait naturellement.

Grondin écrit quelque part qu'expliquer la vie par la sélection naturelle, c'est accorder beaucoup de « foi au hasard ». Grondin ne tient pas compte du fait que l'apparition des variations (petites mutations, notamment) qui sont préservées par la sélection naturelle est loin d'être improbable. Grondin ne tient pas compte du fait que l'évolution par sélection naturelle est un processus cumulatif qui se déroule sur une échelle de temps géologique. L'œil n'est pas apparu tout d'un coup, il est le résultat d'une accumulation, pendant des millions d'années, de petites modifications, ce qui est statistiquement probable.

Le processus de sélection naturelle rend l'hypothèse de l'existence d'une intelligence surnaturelle inutile pour expliquer la complexité des êtres vivants.

Le processus de sélection naturelle explique la complexité des formes du vivant. Le processus de sélection naturelle rend l'hypothèse de l'existence d'une intelligence surnaturelle inutile pour expliquer la complexité des êtres vivants. La complexité des êtres vivants n'est plus depuis 1859 une bonne raison de croire en Dieu.

Bref, la vie n'a pas de sens objectif. La religion ne révèle rien d'autre, sur le plan du sens, que les fruits d'une imagination débridée.

Aux défenseurs des religions reste alors un dernier retranchement : la morale.

La morale a-t-elle besoin de Dieu?

Le besoin d'avoir une morale est-il une raison de croire en Dieu? Charles Taylor (Sources of the Self) affirme que l'existence de la morale implique l'existence de Dieu. La morale doit exister, donc Dieu doit exister.

Historiquement, les religions comportent presque toujours un code moral. Les 10 commandements de la Bible et la charia islamique en sont des exemples. Dieu serait la source de la morale. Les règles morales seraient des commandements divins. L'athée qui se comporte correctement obéirait à Dieu sans vouloir le reconnaître. Il suffirait de respecter les préceptes de sa religion pour agir moralement.

Cette théorie sur l'origine divine de la morale pose un grave problème que les philosophes appellent le dilemme de l'Euthyphron. L'Euthyphron est un dialogue de Platon sur l'origine des commandements divins. L'action que le dieu commande est-elle bonne parce que le dieu la commande ou est-ce que le dieu la commande parce qu'elle est bonne?

Pourquoi l'action x est-elle commandée par Dieu?

Platon voit deux réponses possibles :

1) L'action x est commandée par Dieu parce que Dieu a décidé qu'elle est bonne.

2) L'action x est commandée par Dieu parce qu'elle est bonne.

Si l'action x est commandée par Dieu parce que Dieu a décidé qu'elle est bonne, ce qui est bien ou mal résulte d'une décision arbitraire de Dieu. Si Dieu avait décidé que le sacrifice de son premier enfant est une bonne chose, il serait moral de sacrifier son premier enfant. Or nous avons la très forte intuition que tuer ses enfants est toujours immoral.

Si l'action x est commandée par Dieu parce qu'elle est bonne, Dieu n'est pas la source de la morale, il ne fait que transmettre une morale qui existe indépendamment de lui.

Par conséquent, la théorie selon laquelle l'existence de la morale implique l'existence de Dieu est fausse. Dieu n'est pas le fondement de la morale.

Si Charles Taylor a raison de dire que Dieu est la source de la morale, alors la morale est arbitraire. Que faire alors des commandements immoraux de Dieu qu'on retrouve dans la Bible?

On nous répondra qu'il ne faut pas tous les prendre au sens littéral.

Très bien, mais dans ce cas, comment distinguer les vrais commandements divins?

Nous avons besoin d'un critère moral pour les distinguer. Ce n'est donc pas Dieu qui fonde la morale, mais la source (nos sentiments, notre raison?) du critère qui nous fait reconnaître les véritables commandements de Dieu. La nécessité de la morale n'est donc pas une raison d'accorder de l'importance à la religion.

Je viens de réfuter les deux arguments philosophiques qui sont encore aujourd'hui mis de l'avant pour défendre la religion. Les croyances religieuses peuvent être importantes pour certaines personnes, mais il n'y a plus aucune raison valable de protéger les croyances religieuses plus que les croyances non religieuses, surtout quand elles servent de justification aux meurtres d'enfants.

