8 conseils aux bourgeois socialistes

Essai d'application de la rhétorique féministe à la lutte des classes.

Le club des bourgeois socialistes grandit de plus en plus: Françoise David et Gabriel Nadeau-Dubois en font partie et, s'ils vivaient encore, Karl Marx et Friedrich Engels Engels. Tous sont ou étaient socialistes. Ou au moins des sympathisants d'idées socialistes. Car la question est là: les bourgeois peuvent-ils être socialistes? En fin de compte, le socialisme est un mouvement d'indigents pour les indigents. Les bourgeois doivent-ils donc s'en mêler?

Il n'y a pas de pensée unique à ce sujet dans le mouvement socialiste. Mais le fait est que les stéréotypes de classe sociale et les attentes par rapport au rôle de chacun selon sa classe sociale concernent également les bourgeois. Les préoccupations socialistes les concernent donc aussi. Et puis, il serait difficile de créer un monde où régnerait l'égalité matérielle si la classe bourgeoise ne participait pas ou s'activait contre la Grande Cause. Beaucoup de socialistes préfèrent le terme «allié» à celui de «socialiste». Mais peu importe la dénomination: quiconque est riche ou fils de riche ayant été dans une école privée et souhaite s'engager dans le socialisme devrait respecter quelques règles.

1. Écoute et demande la permission!

Cher bourgeois, commence par te taire! Dans nos sociétés, les bourgeois font toujours entendre leur voix, jugée plus importante que celle des indigents. Accepte donc le fait que le socialisme consiste à donner une voix à ceux que l'on n'écoute jamais. Si tu n'es pas sûr de savoir ce qu'il faut faire: renseigne-toi! Demande aux indigents autour de toi. Ils te demanderont peut-être de défendre une revendication socialiste. Ils voudront peut-être aussi que tu te tiennes à l'écart et que tu ne deviennes pas le porte-parole d'une association étudiante ou d'un parti politique. Accepte ces souhaits.

2. Vérifie tes privilèges!

Tu es un bourgeois (peut-être même mâle, blanc, hétérosexuel et cisgenre) et pour cette seule raison, tu jouis au quotidien de beaucoup d'avantages. Mais personne ne se demandera si tu portes un beau veston seulement pour avoir l'air intelligent et ne cherchera encore moins à savoir si tu es en mesure de t'exprimer sur certains sujets. Prends conscience de tes privilèges bourgeois et remets-les en question!

3. Libère-toi de l'ignorance!

Oui, le socialisme est compliqué et hétérogène. Mais cela ne doit pas t'empêcher de t'intéresser au mouvement, aux concepts et sujets socialistes. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la «fonction d'actualisation»? Ou la restructuration des incitatifs? Ou le sens véritable de la métaphore de la main invisible? Une simple recherche Google pourra t'aider. Penche-toi sur le sujet et forge ta propre opinion. Cherche les liens avec ta propre vie.

4. Sois conscient des discriminations multiples

Les indigents sont discriminés en tant que groupe, tu l'auras compris. Mais ce groupe d'indigents est loin d'être homogène: un indigent homosexuel subit des discriminations d'un autre ordre qu'un indigent hétéro. De nombreuses formes de discrimination peuvent donc se recouper en une seule personne. Pense aux indigentes musulmanes qui portent le voile, aux indigents noirs ou aux indigents transsexuels. Tous ces indigents sont discriminés pas seulement en raison de leur pauvreté, mais aussi selon d'autres facteurs. Prends conscience de cette réalité -- et pars du principe que tous les indigents sont concernés de la même façon par la discrimination.

5. N'utilise pas l'étiquette socialiste comme un insigne honorifique

N'importe qui peut s'accaparer le label socialiste. Ça ne coûte rien. Il faudrait pourtant! Le socialisme, c'est vouloir changer les choses telles qu'elles sont. Tu veux être un socialiste ou tout du moins un «allié socialiste»? Prouve-le! Car, peu importe comment tu te fais appeler: c'est la manière dont tu agis qui compte vraiment. Rien que des bourgeois invités à une discussion sur un panel? Plains-toi! Ton collègue fils de prolétaire est aussi qualifié que toi, mais gagne moins que toi? Parles-en! Il n'y a presque personne qui vient d'une famille pauvre dans le département où tu enseignes? Publie un billet de blogue sur le site web de l'IRIS afin de dénoncer la situation! Il y a beaucoup de possibilités d'être actif.



6. Bats-toi contre l'oppression des indigents!

L'oppression des indigents signifie discriminer et déprécier quelqu'un en raison de son niveau de vie -- et cela touche principalement les personnes à faibles revenus, qui n'ont pas eu la chance d'aller dans une école privée prestigieuse comme Regina Assumpta ou Saint-Jean Eudes. Sers-toi donc de ton privilège bourgeois pour donner de la visibilité à la dénonciation des phrases et actes qui discriminent les indigents. Dis à ton collègue ou à ton ami quand tu trouves son discours méprisant pour les indigents et commences là où tu te trouves: à l'école, au travail, dans ton cercle d'amis qui boivent de la bière au Cheval Blanc.

7. Mets les stéréotypes et les comportements bourgeois à l'épreuve!

Il faudrait déjà ne plus traiter un gars de «douche» parce qu'il aime le film Terminator. Ou parce qu'il n'aime pas le tartare. Il n'y a pas de «typiquement bourgeois» ou de «typiquement indigent», tu ne devrais donc pas non plus juger les autres selon certaines caractéristiques liées à une classe de revenu.

8. Attends-toi vivre de grands malaises!

Être un socialiste ou un allié socialiste, c'est du travail: ce n'est pas agréable d'être confronté à ses propres privilèges et manières d'agir. On pourrait te demander si tu aurais préféré aller à l'école publique! Le socialisme est éprouvant et, une fois que tu te seras investi, tu remarqueras que tu dois changer radicalement certaines choses dans ta vie. Détends-toi, ça fait partie du jeu.