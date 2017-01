Médecine de l'avenir: le défi de trouver son chemin dans la jungle

ADVERTISEMENT

Cela fait deux ans et demi que j'ai quitté le monde du journalisme pour travailler de l'autre côté du miroir, selon l'expression consacrée, spécifiquement en relations médias dans le domaine de la santé et de la recherche, d'abord au contact de professionnels de la santé mentale, puis depuis un peu plus d'un an, auprès des chercheurs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal), dont ceux associés au Centre d'excellence en thérapie cellulaire, le plus important au pays.

Cette nouvelle vie, riche en enseignement, m'a mise en face de plusieurs réalités que je devinais sans réellement les connaitre jusqu'à lors, dont une qui me parait assez inquiétante pour le public.

Avec l'avènement des thérapies de pointe, et je pense ici en particulier à toutes les déclinaisons de la thérapie cellulaire et de la médecine régénérative, le public est bombardé d'informations et parfois de pseudo-informations sur des traitements porteurs d'espoir en ce qui a trait à la guérison de multiples maladies graves voire même mortelles, du cancer aux maladies auto-immunes en passant par le diabète. Les traitements personnalisés ont grande presse et il ne se passe pas une journée sans que des articles au sujet de telle ou telle avancée dans le domaine ne bourgeonne, avec les beaux visages de rescapés à l'appui. En se mettant à la place d'une personne qui recevrait soudain un diagnostic de cancer, par exemple, on ne peut qu'imaginer la difficulté de cheminer dans le dédale d'informations, de s'orienter pour savoir si certains de ces traitements peuvent s'avérer utiles à notre cas particulier. Et parfois, on peut se demander si ces multiples récits d'histoires qui finissent toujours bien ne tracent pas un portrait un peu schématique qui pourrait faire croire que ces thérapies peuvent tout guérir et ainsi fourvoyer le patient potentiel.

Car ce n'est pas le cas. Il est important de souligner que même si la médecine régénérative permet de guérir, de prolonger la vie ou d'alléger les souffrances de nombreux individus, ses déclinaisons ne s'appliquent pas à tous et il ne s'agit pas de recettes miracles. Ces avenues de recherches, qu'entre autres les chercheurs du Centre d'excellence en thérapie cellulaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont explorent activement, nécessitent des années, non, des décennies d'efforts et de sommes importantes.

Les chercheurs voient avec consternation, surtout dans les pays où la réglementation est beaucoup moins rigoureuse qu'au Canada, fleurir les offres de pseudo traitements à base de cellules souches par exemple, souvent très coûteux, dont la validité scientifique est parfois plus que mince. Un dangereux miroir aux alouettes pour un public mal informé et parfois souvent désespéré.

Alors comment savoir ce qu'est réellement la thérapie cellulaire, comment partager le bon grain de l'ivraie? Il existe au Canada un organisme sans but lucratif qui s'est donné pour mission d'informer le public tout en réunissant les acteurs du domaine autour d'une même volonté d'établir des normes et des pratiques uniformes et éthiques. Il s'agit de CellCAN.

CellCAN est un réseau qui a vu le jour en avril 2014 à l'initiative des chercheurs canadiens du domaine de la médecine régénératrice et de la thérapie cellulaire. L'organisme oeuvre à exploiter pleinement le potentiel de la thérapie cellulaire en permettant un niveau de collaboration sans précédent entre tous les intervenants clés du domaine de la thérapie cellulaire. Il offre aussi au public sur son site une foule d'informations pour y voir plus clair, des traitements disponibles aux maladies bénéficiant de la recherche, en passant par comment éviter les écueils du tourisme médical.

Parce qu'un citoyen informé en vaut deux!