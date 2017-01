La donneuse de leçons

ADVERTISEMENT

Ses cris me terrifiaient. Ses onomatopées agressives d'animal blessé jaillissaient du fond du couloir de la grande demeure familiale, voyageant le long du couloir au fond duquel elle était cloîtrée dans sa chambre depuis tant d'années, pour se rendre jusqu'à nous, les bien portants, nous qui tentions en vain de ne pas les entendre. J'avais 5 ou 6 ans et elle peut être, 90, ou même 95. Dans l'insolence de leur jeunesse, les enfants ne font pas le détail, ils sont aveugles à la nuance, au degré relatif de vieillesse de leurs aînés. L'esprit de l'aïeule avait sombré dans une démence profonde. Depuis des décennies, nous semblait-il, et malgré la présence aimante de ses proches, elle était coupée du monde, elle qui se demandait tout haut en voyant son fils : « Mais qui est donc ce beau jeune homme ? ». À l'époque, j'oscillais entre peur et douce moquerie. Je ne réalisais pas bien sûr que les chances étaient bonnes, si la vie daignait ne pas me lâcher avant un âge avancé, pour qu'un jour je me retrouve moi-même dans les pantoufles avachies de mon arrière-grand-mère.

Elle souffrait de ce que l'on appelait jadis la sénilité. À l'époque, des personnes comme elle bénéficiaient de relativement peu de soins pour leurs pertes cognitives et attendaient simplement la mort lente, leur état étant vu comme une fatalité.

Aujourd'hui sans doute aurait-elle reçu quelque part dans la course de son cerveau vers la brume un diagnostic d'Alzheimer. Elle aurait aussi pu bénéficier d'un dépistage précoce grâce à toutes les campagnes d'information auprès du public sur les signes à surveiller chez un proche. Elle aurait ensuite eu des soins adaptés à son cas et sa famille aurait reçu de précieux conseils sur la façon de l'aider.

Peut-être les efforts de ses proches puis ceux des professionnels de la santé n'auraient-ils en rien infléchi le cours de son déclin. Mais peut-être aurait-elle joui de quelques années de plus d'éveil à son entourage et d'autonomie, de ces moments précieux à partager avec ceux qu'elle avait aimés et dont les traits avaient fondu dans le triangle des Bermudes de sa mémoire défaillante. Peut-être même aurait-elle appris plus tôt dans son existence qu'une maladie chronique contrôlable comme une tension artérielle élevée ou un diabète augmentait ses risques de développer une démence et pouvait être endiguée. Qui sait ?

Janvier est le mois de la sensibilisation à cette maladie qui nous prive de nos êtres chers, de ces grands-parents qui ont entouré notre enfance de leur amour si précieux. C'est l'occasion de dresser un bref état des lieux.

Comme l'a rappelé la Société de l'Alzheimer qui a lancé cette semaine sa campagne annuelle, chaque année, 25 000 Canadiens apprennent qu'ils sont atteints d'une maladie cognitive. Une dure réalité se cache derrière ces chiffres. Les amis, les familles et toute la société portent le poids de malades en souffrance et en perte d'autonomie.

Côté recherche, même si plusieurs avenues explorées dans les laboratoires du monde entier permettent de faire progresser la compréhension des mécanismes de la maladie d'Alzheimer, les experts s'entendent pour dire qu'il faudra attendre encore au moins quelques années avant de penser voir émerger une avenue de traitement curatif efficace.

Mais, et c'est un gros mais, sur une note moins sombre, l'augmentation exponentielle prévue de l'incidence de la maladie d'Alzheimer qui devait accompagner le vieillissement de la population n'est pas tout à fait au rendez-vous. L'un des grands experts québécois du domaine, le neurologue de la cognition Alain Robillard (Hôpital Maisonneuve-Rosemont), explique que plusieurs études, dont une suédoise et une autre, britannique, celle-là, révèlent une certaine stagnation du nombre de nouveaux cas, bien que l'Alzheimer se place encore parmi les maladies qui progressent le plus rapidement au monde. Les causes de ce tassement sont multiples et complexes, mais Dr Robillard précise qu'au moins une portion de la baisse est liée à un meilleur contrôle de maladies chroniques dont on sait maintenant qu'elles constituent un facteur de risque important pour les affections cognitives, soit le diabète et la tension artérielle élevée. La sédentarité et le tabagisme jouent également un rôle, ont compris les experts.

Alors, pendant que j'ai encore toute ma tête, laissez-moi prendre une minute pour jouer les donneuses de leçons et vous encourager à poser des gestes dans le fond assez simples en vue de prendre en main les habitudes de vie les plus néfastes, et à surveiller avec l'aide d'un médecin les indicateurs de santé de votre organisme.

Bien sûr, toutes ces précautions ne garantissent pas que vous échapperez à l'Alzheimer. Mais elles augmentent les chances que vous puissiez repousser l'apparition des symptômes à un âge plus avancé, et on s'entend que c'est déjà tout bénef.

Parce qu'un esprit sain dans un corps sain, cela veut quand même dire quelque chose.

Close  8 faits sur la maladie d'Alzheimer sur  

Les femmes sont plus touchées que les hommes. Leur risque relatif s’établit entre 1,5 et 2 cas (pour 1 cas masculin). Source : Inserm, valable pour l'ensemble du diaporama.

Outre les problèmes de mémoire, la maladie se caractérise par des troubles progressifs du langage (aphasie), de l’écriture (dysorthographie), du mouvement (apraxie), de l’humeur (anxiété, dépression irritabilité) et du sommeil (insomnie). Le diagnostic de certitude repose sur l’analyse histologique des lésions cérébrales après le décès du patient : les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires.

Le risque de la contracter est en effet multiplié par trois si un apparenté au premier degré est touché, par sept si deux ou plus le sont. Les études de jumeaux confirment cette agrégation familiale. Trois gènes sont impliqués dans les formes familiales précoces, associées à une transmission autosomique dominante (APP, préséniline 1, préséniline 2). Plusieurs associations génétiques ont été décrites dans les formes tardives. L’allèle APOEe4, présent chez 10 à 20 % de la population, multiplie par exemple le risque de maladie d’Azheimer par deux. Trois nouveaux gènes ont été récemment impliqués dans ces formes tardives, la clusterine, le récepteur du complément et picalm qui expliquent à eux trois environ 20 % des cas.

Parmi les facteurs de risque ayant été cités dans la littérature, mais toujours débattus, on peut citer le (faible) niveau de revenus et d’instruction, l’exposition à l’aluminium et aux solvants organiques, les microtraumatismes crâniens à répétition ou une moindre stimulation intellectuelle. Les facteurs protecteurs comme la consommation régulière de vin rouge en petites quantités, les traitements anti-inflammatoires à base de substances non stéroïdiennes, le traitement hormonal de substitution ou la consommation régulière d’anti-oxydants sont tout aussi discutés.

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer est porté par le clinicien avec une forte probabilité à partir de tests standardisés permettant de caractériser les déficits mnésiques chez le patient, et il est renforcé par l’imagerie cérébrale et l’évolution du patient au fil des consultations.

Les symptômes de déficit mnésique apparaissent en général dès le début de la maladie et peuvent être identifiés par l’entourage du patient, même si une confusion avec d’autres troubles est toujours possible.

Elle tend à augmenter depuis quelques années, en raison de l’efficacité du diagnostic et de l’amélioration des traitements. Actuellement, un patient atteint de maladie d’Alzheimer meurt en moyenne dix ans après le diagnostic. Dans cette période, très pénible pour le malade et ses proches, le sujet perd peu à peu son autonomie. On distingue quatre phases de gravité croissante (de légère à sévère) selon l’altération des capacités intellectuelles et physiques du malade. Il est à noter que la maladie d’Alzheimer ne doit pas être confondue avec d’autres démences aux symptômes parfois proches et dont les causes sont dégénératives (maladie à corps de Lewy, démences frontotemporales, par exemple), transmissibles (syphilis, démence liée au sida, maladie de Creutzfeldt-Jakob, par exemple) et vasculaires (démence par infarctus multiples, maladie de Binswanger).

Le volet recherche de cette maladie s’appuie sur une Fondation nationale de coopération scientifique hébergée à l’Inserm. La mission de cette structure souple et dynamique est de développer les forces de recherche en France, attirer de nouvelles équipes et de jeunes chercheurs, renforcer les centres cliniques les plus performants et développer les interactions avec l’industrie pharmaceutique et les entreprises de biotechnologie. Enfin, la Fondation a lancé sous l’impulsion de la présidence française de l’Union européenne une vaste initiative de programmation conjointe de la recherche sur les maladies neurodégénératives et en particulier la maladie d’Alzheimer regroupant 20 pays. En 2008, pour mobiliser l’effort national contre ce problème de santé publique majeur, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a décidé de lancer le 1er février 2008, un plan national sur 5 ans sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, avec 3 axes majeurs : améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles, comprendre pour pouvoir agir, mobiliser pour un enjeu de société.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

