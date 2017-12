Où sont les appels à l’abolition de la détention en immigration et de la criminalisation du travail du sexe, de la non-divulgation du VIH, et de la possession de drogues?

J'ai été surprise d'apprendre la sortie du livre TRANSition de Jean-Sébastien Bourré. Ce n'est pas qu'il faut être trans pour écrire sur le sujet, mais comme plusieurs je me suis demandé à quel point ce livre serait fidèle aux réalités trans. Les personnes trans parlent entre elles. Elles parlent des projets en cours, et il y a souvent un engouement qui précède les publications. Même s'illes ne sont pas trans, je peux m'imaginer l'enthousiasme qui précéderait un livre de Françoise Susset, Annie Pullen-Sansfaçon, ou Jean-Sébastien Sauvé. Ce sont des personnes qui ont fait leurs preuves.

Je m'attendais à lire quelques hics excusables. Je ne m'attendais pas à un livre aussi régressif.

L'auteur ne fait pas preuve de l'humilité nécessaire. Non seulement prend-il la responsabilité de départir les positions valables de celles non valables, mais il cite très peu d'experts trans. Il adopte ses sources scientifiques de façon naïve, ignorant le fait qu'elles sont discréditées depuis longtemps. Le livre manque complètement la cible.

Le fil central de son écriture décrit un sujet trans qui est conforme aux normes sociales dominantes. Ce sont des personnes trans qui se retrouvent dans le mauvais corps et l'ont toujours su. Elles ont des emplois respectables, et n'ont pas de problèmes sérieux de santé mentale. Elles sont heureuses de se soumettre aux observations psychiatriques pour avoir accès aux soins, même si ceux-ci sont de longueur excessive et à coûts élevés. Ces trames narratives sont opposées depuis longtemps par les activistes trans. Où sont les appels à l'abolition de la détention en immigration et de la criminalisation du travail du sexe, de la non-divulgation du VIH, et de la possession de drogues? Nous n'entrons pas tous dans son moule normatif et en souffrons.

Le livre insulte les personnes non binaires en les réduisant à un refus de stéréotypes et en les accusant de stigmatiser davantage les personnes trans en demandant leur droit à l'autodétermination.

Jean-Sébastien Bourré déforme la relation entre la transitude—le fait d'être trans—et la dysphorie de genre, et ne semble pas comprendre les réalités non binaires. Le livre insulte les personnes non binaires en les réduisant à un refus de stéréotypes et en les accusant de stigmatiser davantage les personnes trans en demandant leur droit à l'autodétermination. De ce fait, il dénigre l'identité authentique et sérieuse du quart au tiers des personnes trans.

Son manque de connaissances en matière d'enjeux trans l'amène à utiliser une terminologie inappropriée qui invalide le genre vécu des personnes trans. Valider les rires par rapport aux « hommes déguisés en femme » est on ne peut plus insultant, il ne faut pas confondre travestissement et transitude, et un homme trans n'est pas une femme en transition.

Si le fait que Jean-Sébastien Bourré est cis n'amène pas à la conclusion que son livre est inapproprié, le fait que son livre est inapproprié est certainement lié au fait qu'il est cis. Il n'a jamais travaillé de près avec les communautés trans et ça paraît dans le texte.

Cinq mois de recherches, ce n'est pas assez pour bien représenter une communauté si diverse et vulnérable.

C'est vrai que les écrits sur les enjeux trans en français sont rares. La solution, toutefois, n'est pas d'écrire à la va-vite sur le sujet. Cinq mois de recherches, ce n'est pas assez pour bien représenter une communauté si diverse et vulnérable. Il faut bien consulter. Il faut consulter bien plus. Écrire sur les réalités trans n'est pas un droit. C'est un privilège qui doit être employé avec soin. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités.

Pour les personnes souhaitant s'informer sur les enjeux trans en français, je suggère les livres de Samuel Champagne, Karine Espineira et Viviane Namaste. Sophie Labelle crée aussi de merveilleuses bandes dessinées sur le sujet.

Pour des écrits plus courts, tant universitaires que pour grand public, je suggère Florence Ashley, Alexandre Baril, Roxane Nadeau, et Dalia Tourki qui écrivent sur les enjeux trans en français. Les perspectives racisées se font encore rares en français; les écrits de Dalia fortement recommandés.

Le Centre de lutte contre l'oppression des genres, la Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT, La Réclame (UQAM), la Union for Gender Empowerment, le Groupe d'action trans de l'Université de Sherbrooke et L'Alternative (UdeM) endossent cette critique. Plus de 85 personnes trans et 39 personnes cis ont aussi endossé cette critique, dont la Professeure Annie Pullen Sansfaçon et Me Jean-Sébastien Sauvé, cités dans le livre. Une liste des signataires peut être consultée en ligne, tout comme la version longue de ce texte.

​​​​​​​