La maltraitance animale: un secret bien gardé par les autorités

Début février, le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) a purgé de son site web des archives concernant certaines entités inspectées par le Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), ce qui a suscité un tollé dans le milieu du bien-être animal. Des milliers de documents qui donnaient accès à l'historique d'inspections d'élevages de chiens, de zoos, et de laboratoires de recherche notamment, et qui étaient jusqu'à présent disponibles en format électronique accessible au public, ont disparu du site. Des groupes de défense des animaux, certaines des entités réglementées, et de nombreux Américains ont réclamé le retour immédiat de ces données pour consultation publique. Depuis, un nombre limité de ces documents ont été republiés sur le site.

Ce qui est encore plus consternant dans cette histoire, c'est que de ce côté-ci de la frontière, au Québec, nous n'avons jamais eu droit à des données similaires. Nous vivons déjà ce cauchemar qui vient tout juste de se réaliser aux États-Unis.

Très peu de données sur les élevages de chien au Québec sont disponibles et les rapports d'inspection sont carrément absents, à moins qu'ils aient fait l'objet d'une demande d'accès à l'information.

Prenons comme exemple l'industrie des usines à chiots. Avant la purge, il était possible pour le public américain de s'informer au sujet des conditions de garde inacceptables de certains élevages en consultant les rapports d'inspection des inspecteurs de la USDA. Si vous essayez d'obtenir le même type d'information sur le site du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), qui est responsable de l'application des lois québécoises en matière de bien-être animal et d'octroyer des permis aux individus possédant plus de quatorze chats ou chiens, vous serez déçus. En effet, très peu de données sur les élevages de chien au Québec sont disponibles et les rapports d'inspection sont carrément absents, à moins qu'ils aient fait l'objet d'une demande d'accès à l'information.

Pour remédier à la situation, des groupes citoyens tels que l'Action citoyenne responsable pour les animaux de compagnie au Québec (ACRACQ) font et publient des demandes d'accès à l'information, un procédé fastidieux et onéreux, afin de révéler quels sont les élevages problématiques et ainsi tenir le public informé. Récemment, le cas d'un élevage à Saint-Honoré de Témiscouata, qui a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux, est un exemple frappant du manque de transparence du MAPAQ. Cet élevage détient un permis d'opération valide malgré ses nombreuses et récentes infractions aux lois en matière de bien-être animal. Grâce aux efforts de l'ACRACQ, le public a pu accéder aux rapports d'inspection et constater les piètres conditions de garde dans cet élevage. Malheureusement, cette situation n'est pas exceptionnelle.

Les autorités ont le devoir de donner au public un accès facile à des documents qui, en mettant en lumière les pires abus envers les animaux qui se produisent au sein d'entités réglementées, permettent au public de faire des choix éclairés. Il s'agit aussi d'un moyen important de dissuader les éleveurs de contrevenir à la loi.

Permettre aux abuseurs d'animaux de continuer d'opérer dans le secret en dissimulant les preuves de leurs abus contribue à faire du Québec la meilleure province pour maltraiter un animal.