Splendide : « Du latin splendidus (« brillant, éclatant, étincelant ») [...] 1- Qui a de la splendeur, de la magnificence. [...] 2- (Littéraire) Beau par sa lumière, son rayonnement. » (Wikipédia)

1- Data Gueule

Si les petits et grands enjeux de notre monde mondialisé vous interpellent, rendez-vous sur Data Gueule! Cette chaîne regorge de vidéos de vulgarisation, souvent courts, toujours superbement illustrés, pertinents et pédagogiques au possible. Il y en a pour tous les goûts : démocratie/représentativité, éducation, alimentation, drogues, environnement, scolarité, agriculture, technologies, sport, finance, big data, théories du complot, biodiversité, énergies fossiles, etc. Bref, le tout est vachement instructif, et ça s'écoute tout seul (la forme aidant).

2- Dirty Biology

Léo Grasset a fait très fort, soit d'accoucher d'une chaîne de vulgarisation sur la biologie (sur le monde du vivant donc), celle-ci devenue rapidement incontournable. C'est ludique, hyper intéressant, original et la forme des chroniques-vidéos est soignée (avec notamment un montage accrocheur). Il arrive par exemple à parler des Pokémons et de la théorie de l'évolution dans une même vidéo, et ce de manière tout bonnement passionnante.

3- Damastès

Damastès porte un regard intelligent et sensible sur le médium vidéoludique. Cette chaîne, c'est le jeu vidéo comme on souhaiterait en entendre parler plus souvent, soit avec cette générosité de cœur et d'esprit, le tout épaulé par une écriture tout en perspectives et en langueur. Le ton, l'émotion, le rythme des textes ; un coup de cœur immédiat que Damastès.

Concernant d'autres chaînes en lien avec le jeu vidéo, mentionnons : 3615 Usul, Un Drop dans la Mare, Pi-erre, Pause Process, Doc Géraud, Game Spectrum, Olbius et tellement d'autres.



4- Stupid economy

Vulgarisation autour de l'économie très prenante. La description de la chaîne est on ne peut plus claire : «L'objectif c'est de faire découvrir l'économie, un truc passionnant, vivant et qui nous en apprend beaucoup sur le monde.»

5- Le Fossoyeur de films

S'il n'y avait qu'une seule chaîne francophone abordant le cinéma à retenir, ce serait celle-là. Propos captivant et mise en scène au diapason, le Fossoyeur parle qui plus est réellement de cinéma, soit de langage et de grammaire cinématographique, et pas seulement de l'histoire et des personnages... Et cerise sur le sundae, la chaîne met le cinéma de genre à l'honneur.

6- Axolot

En quelques vidéos seulement, la chaîne de "curiosités" de Patrick Baud est devenue une référence dans le genre. Sur cette chaîne, «...vous trouverez des curiosités, des merveilles, des histoires étranges (mais toujours vraies), et d'une façon générale un contenu pensé pour susciter l'étonnement. », est-il évoqué sur son site web. Peu de vidéo donc, mais quand la qualité est au rendez-vous, on ne rechigne pas. Foncez.

7- E-penser

Chaîne de vulgarisation scientifique fascinante qui donne à penser.

8- MrAntoineDaniel ( What the Cut )

D'une efficacité redoutable, d'un délire total, d'un montage halluciné ; la série What the Cut d'AntoineDaniel est un régal pour tous ceux qui se nourrissent goulument des Internets. Il s'agit en gros de commentaires/analyses de vidéos trouvés sur la toile, ces derniers souvent barrés et improbables. De plus, avec le temps, chaque vidéo de la série est introduit par un court-métrage à la qualité souvent époustouflante.

9- Usul2000 ( Mes chers Contemporains )

Du contenu très fouillé et critique que voilà. Qui interroge et nous porte vers de nouvelles réflexions, tant sociologiques, philosophiques, économiques que politiques, notamment. Actuellement, suite à la série Mes chers Contemporains, Usul fait des chroniques vidéos sur Médiapart, et là encore,c'est fort intéressant.



10- Thomas Gauthier

Un Québécois qui est sur YouTube depuis un petit bout déjà (dans ses débuts loufoques, ça donnait cela) et qui fait souvent de la qualité. Un youtubeur pas mal polyvalent (notamment de par ses différents formats/formules de vidéos), capable de produire à la fois des vidéos gentiment burlesques comme des vidéos avec un « fond » davantage sérieux. Et le plus beau, c'est quand tout cela se marie ensemble.

Voici une vidéo décapante où il nous présente notre cher Justin Trudeau !

11- Nota Bene

Un gars passionné d'histoire anime cette « chaîne historique » avec enthousiasme et talent. Il relève le défi de concocter des vidéos au contenu fouillé tout en étant très abordable. Chaudement recommandé.

12- Dans ton flux

C'est peut-être la chaîne YouTube qui résume le mieux notre rapport (et notre utilisation) particulier à Internet. «Comment passe­-t-­on en 2 minutes du tweet d'un politique à la page Wikipedia du sperme de baleine en passant par le Facebook de Patrick Fiori ? Klaire nous fait vivre ses pérégrinations improbables ­mais vraies­ sur Internet.», d'évoquer le descriptif de la chaîne en question. Le format est court et cela fait énormément sourire.

13- Solange te parle

Surtout pour ses débuts (des espèces de court-métrage poétique au charme certain), mais également ses bilans culturels. Mais surtout, pour la personnalité de Solange, son naturel, ses mots, les silences, les gestes ; pour ces espaces sensibles entre les mots.



14- NART l'art en 3 coups de pinceau

Chaîne abordant l'art, la peinture, et tout plein de choses. Vraiment chouette.

15- Publications universitaires

Des vidéos aux formats longs sous forme d'entrevues avec des auteurs/penseurs/chercheurs, le tout orienté vers des sujets passionnants. Cette série d'entrevues est animée par Guillaume Lamy et permet, selon le descriptif de la chaîne, «...d'approfondir ses connaissances dans divers sujets touchant la géopolitique, la santé, l'histoire et des enjeux sociaux.» Vous l'aurez compris, on apprend bougrement avec cette chaîne.

Dans le même genre (format long avec un(e) auteur/penseur), il y a la chaîne Thinkerview.

16- Hygiène Mentale

Des vidéos tournant autour de la pensée critique qui valent le détour, c'est par ici.



17- Cyrus North

De la philo ça vous dit ? Avec en prime de l'humour et beaucoup d'amour.

18- Psylab

Amateur de psychologie et de psychiatrie ? Psylab est là pour vous. Les 2 psychiatres (Christophe Debien et Geoffrey Marcaggi) derrière cette chaîne psy présentent des chroniques abordant différents sujets touchant la psychiatrie. Troubles de santé mentale, différentes formes de psychothérapie, suicide, etc., mais il est aussi question du film Vice Versa, de la série Homeland (pour évoquer la bipolarité), et même de Trump! Bref, si vous aimez le vaste sujet de la psychiatrie, c'est du bonbon.

19- Minute Papillon

Vidéos qui aborde tout pleins de sujets et s'appuyant sur l'énergie débordante (le mot est faible) de Kriss. « L'un des plus anciens et plus réputés des youtubeurs francophones, Kriss vous apprendra à ne pas vous laisser prendre dans les discours dominants en poussant plus loin votre réflexion sur tout type de sujet. Un incontournable de la scène culturelle sur internet. », de résumer Penseur sauvage.

20- CrashCourse

Comme vous l'avez sûrement remarqué, il n'a été question que de chaînes francophones dans ce blogue, alors pour la fin, on mentionnera une chaîne anglophone. Soyons bref, en termes de qualité et de contenu, CrashCourse est complètement fou. Il y a des vidéos/cours sur un nombre impressionnant de domaines: sociologie, littérature, histoire, physique, mythologie, psychologie, etc. Indispensable.

Dans la série Splendide : 20 séries télé, 20 jeux vidéo