Il y a quelques jours je lisais un article sur l'affaire des laits maternels contaminés de chez Lactalis.

Puis je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé quelques-uns des commentaires. Et là quelle ne fut pas ma colère en lisant des commentaires du style "Voila pourquoi il faut absolument allaiter", "C'est bien fait pour les mamans des enfants contaminés, elles auraient dû allaiter", "De toute façon le lait en poudre c'est toxique", etc.

Non mais dans quelle société vit-on? De quoi je me mêle? Clairement je vous le dis, oui j'ai délibérément choisi de ne PAS allaiter mon bébé et NON je ne regrette pas mon choix. Et j'ai bien dis MON CHOIX. Parce que oui, c'est bien un choix personnel, peut être l'un des plus personnel à prendre dans sa vie de maman.

Pour tout vous dire c'est même uniquement mon choix puisque le papa aurait voulu que j'allaite. Mais aux dernières nouvelles, il s'agit là de MON corps, de MES nichons, de la douleur et de la fatigue que JE vais ressentir, je ne vois pas donc pas pourquoi quelqu'un d'autre aurait son mot à dire.

Bref, ces commentaires m'ont ramené plusieurs mois en arrière, pendant ma grossesse, lorsque je me sentais jugée dès que j'annonçais que je ne voulais pas allaiter. J'avais parfois l'impression de passer pour une mauvaise mère, car dans le raisonnement de certains si j'aime mon bébé je l'allaite. Et bien non. J'aime ma fille plus que tout au monde, je veux le meilleur pour elle, mais non je ne lui ai pas donner le sein, et même pas la fameuse tétée de bienvenue car mon accouchement avait été trop fatigant (35h de travail pour finir à la ventouse et au forceps ça vous calme, bref.).

Et bien, plusieurs mois plus tard, avec le recul nécessaire, j'ai décidé de dresser ma liste, celle des 6 raisons pour lesquelles je n'ai pas allaité:

Parce que je voulais clairement que le papa gère aussi les biberons, y compris ceux de la nuit, et qu'il connaisse ce moment magique qu'est celui de donner le biberon à son enfant.

Parce que j'ai vu des amies souffrir les premières semaines d'allaitement, et que clairement mon accouchement m'avait largement suffit niveau douleur (et l'horrible montée de lait de 3 jours post-accouchement aussi).

Parce que l'on vit dans une société où beaucoup de personnes t'incitent à allaiter mais où rien n'est fait pour que tu puisse le faire tranquillement lorsque tu sors de chez toi (je trouve ça horrible de voir des mamans allaiter leurs enfants dans les W.C de galeries marchandes pour ne pas "gêner" les autres).

Parce que je refuse de me faire tirer le lait comme une vache (désolée mais pour moi un tire-lait donne vraiment cette impression).

Parce que j'aime maîtriser les choses, encore plus avec ma fille, et donc savoir exactement la quantité de lait qu'elle a bu me rassure.

Et enfin parce que je suis peut-être égoïste, mais je voulais garder ma liberté. Et oui, j'ai pu partir quelques jours sans ma fille lorsqu'elle avait 3 mois. Honnêtement elle m'a horriblement manqué et j'ai pleuré, mais ça m'a aussi fais beaucoup de bien de pouvoir décompresser (et dormir), et ça je n'aurai pas pu le faire en allaitant.

Attention ne vous méprenez pas je n'ai rien contre l'allaitement, je tire mon chapeau aux femmes qui choisissent cette option, cela doit être un moment magique avec son bébé, mais ce n'est pas quelque chose qui me convenait à moi.

Aujourd'hui Livia ne prend plus qu'un biberon par jour (le matin), et elle continue à vouloir le prendre dans mes bras (ou ceux de son papa) car c'est notre petite bulle de calme et de magie pour bien commencer la journée. Je ne pense donc pas qu'elle soit traumatisée de ne pas avoir été allaité.

Au final, si j'ai un deuxième enfant un jour, je ne pense toujours pas allaiter, toutefois je serai moins patiente et tolérante avec les donneurs de morale et les bien-pensants qui me clameront leur avis sans que je leur demande. L'allaitement doit rester un CHOIX non influencé pour le bien de la maman et du bébé.

Et vous, avez-vous allaité ou pas?

