Janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Quand cette maladie entre dans une famille, la douleur n'est pas que pour les adultes. Théo, 6 ans, essaye de donner une sens à ce qu'il voit.

J'aime beaucoup ma mamie. Mais elle est bizarre maintenant. Je ne la reconnais plus tout à fait. Elle fait des choses très drôles. Au début, j'ai beaucoup ri, mais je ne ris plus. Je croyais qu'elle plaisantait quand elle mettait ses pantoufles à l'envers ou rangeait mes bottes dans le frigo.

Ma mère m'a dit qu'elle avait la maladie de zimeur. J'ai d'abord pensé que c'était une maladie de clown ou une nouvelle manière de faire rire les gens. Mais je comprends maintenant que c'est pas ça. Sur Google, je n'ai pas trouvé la maladie de zimeur. Ce mot-là, je l'ai pas appris. Ça me gêne de demander à mon papa, car il a trop de peine. Quand on revient de Québec, il pleure.

Avec maman, ils ne sont pas d'accord quand ils parlent de mamie. Maman dit qu'il faut chercher une résidence et papa pense qu'il faut encore attendre. Moi j'aimerais bien qu'elle vienne vivre chez nous.

De semaine en semaine, ma grand-mère change. Mais pas pour le mieux comme le fait ma petite sœur. Pour le pire. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si elle désapprenait... à la même vitesse qu'Anaïs apprend. Je savais pas que ça existait la vie à reculons.

Pas facile de comprendre... Hier, ma mère a dit au téléphone : «C'est comme si Odile retombait en enfance».

Cette phrase m'a fait réfléchir. J'ai revu plein de choses qui me surprennent et me peinent. Ma mamie porte maintenant des couches. Quand elle monte l'escalier, on doit lui tenir la main. Elle cherche ses mots et ne sait plus dire Sherbrooke. La ville où j'habite. Elle dit Pembrouke. Elle oublie les noms des gens. Pas le mien bien sûr. Mais elle a appelé maman Rose, alors que son nom c'est Josée. J'avais envie de lui dire : «Non mamie, Rose c'est ta sœur ». Dans les yeux de maman, j'ai compris qu'il fallait me taire.

Heureusement, j'ai ma petite sœur Anaïs. Elle aussi ne cesse de me surprendre. Elle a maintenant deux ans. C'est une flèche. Une flèche qui monte. Presque tous les jours, elle fait des choses nouvelles. Elle est maintenant, «mon plus grand ami». Même si c'est une fille.

Plus Anaïs apprend à faire des choses toute seule, plus je vois le contraire chez ma grand-mère. Elle oublie. Elle perd. Elle s'enfarge dans le tapis. Même qu'elle tombe parfois. Elle met la vaisselle propre dans le lave-vaisselle. Et sort la vaisselle sale. Elle demande «Est-ce qu'on mange bientôt? », même si on vient juste de sortir de table. Après le repas, elle fait la sieste. C'est mon papa qui change sa couche. Eurk, c'est plus dégoûtant que la couche de ma sœur.

On dirait que mamie descend l'escalier de la vie. Je ne sais pas jusqu'où elle ira. Dans son berceau, dans le ventre de sa mère? Je demanderai à mon papa quand il aura moins de peine.

Ce qui est super, c'est de voir Anaïs qui elle gravit l'escalier au pas de course. Maintenant, elle est propre et mange toute seule. Elle en fout partout, mais ne veut pas qu'on l'aide. Sacré caractère, ma sœur!

Ma mamie mange encore toute seule, mais elle ne peut plus préparer ses repas. Je l'ai vue mettre des patates dans une casserole... sans eau. Heureusement que j'étais là. Ça sentait mauvais et il y avait de la fumée. Ouf, j'ai eu peur!

Mamie m'a souvent gardé quand j'étais petit, maintenant c'est parfois moi qui la garde. Hier, la voisine de palier a sonné pour lui apporter une tarte. Mamie a ouvert en disant : «Bonjour monsieur, non je ne veux pas acheter de dictionnaire, j'en ai déjà un». Elle lui a fermé la porte au nez. J'ai rattrapé la voisine pour excuser mamie et elle m'a donné la tarte. Moi j'aime ça la tarte aux fraises. Mamie aussi, car elle me l'a prise des mains et en a mangé la moitié avant le diner. Papa n'aurait pas été content. Mais je ne lui dirai pas...

Ma mamie était une journaliste. Elle a écrit plein d'articles dans les magazines. Je ne les ai pas lus, mais en fouillant, j'ai vu son nom sur des journaux. Elle écrivait sur la politique. Après sa retraite, elle a tenu un blogue. Sur Google, j'ai trouvé un texte. Je n'ai pas tout lu, mais j'ai pu épeler le titre «Des politiciens à l'école de la crosse». Je croyais que la crosse c'était un sport. Mais ça ne doit pas être ça, car papa et maman ont beaucoup ri. Ils ont dit «Pas surprenant qu'elle reçoive des courriels haineux». Malgré cela, beaucoup de gens l'aimaient. Bien sûr, d'autres la détestaient. Moi, je l'adorais. Quand je me promenais avec elle sur la rue St-Jean, il arrivait que des personnes traversent la rue pour la saluer. J'étais très fier quand un animateur de Radio-Canada est venu lui donner la main.

Maintenant, je me promène encore avec elle, mais elle ne reconnaît personne. Sur la rue Saint-Joseph, des gens la saluent et elle ne répond pas... Quand, je lui demande «Qui c'est mamie?» Elle répond «C'est un essedéeffe». Papa m'expliquera ce que cela veut dire.

Dans sa maison, il y a un mur plein de médailles, de diplômes et de photos. Sur l'une, la femme très chic qui donne la main au premier ministre, c'est ma mamie d'autrefois. Elle a les yeux qui brillent. Maintenant, il y a un voile dans son regard.

Heureusement, mamie aime encore les câlins. Moi aussi. Parfois, je m'assois près d'elle et je lui lis un livre. Elle me prend pour un génie et m'embrasse tout partout.

Les femmes sont plus touchées que les hommes. Leur risque relatif s’établit entre 1,5 et 2 cas (pour 1 cas masculin). Source : Inserm, valable pour l'ensemble du diaporama.

Outre les problèmes de mémoire, la maladie se caractérise par des troubles progressifs du langage (aphasie), de l’écriture (dysorthographie), du mouvement (apraxie), de l’humeur (anxiété, dépression irritabilité) et du sommeil (insomnie). Le diagnostic de certitude repose sur l’analyse histologique des lésions cérébrales après le décès du patient : les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires.

Le risque de la contracter est en effet multiplié par trois si un apparenté au premier degré est touché, par sept si deux ou plus le sont. Les études de jumeaux confirment cette agrégation familiale. Trois gènes sont impliqués dans les formes familiales précoces, associées à une transmission autosomique dominante (APP, préséniline 1, préséniline 2). Plusieurs associations génétiques ont été décrites dans les formes tardives. L’allèle APOEe4, présent chez 10 à 20 % de la population, multiplie par exemple le risque de maladie d’Azheimer par deux. Trois nouveaux gènes ont été récemment impliqués dans ces formes tardives, la clusterine, le récepteur du complément et picalm qui expliquent à eux trois environ 20 % des cas.

Parmi les facteurs de risque ayant été cités dans la littérature, mais toujours débattus, on peut citer le (faible) niveau de revenus et d’instruction, l’exposition à l’aluminium et aux solvants organiques, les microtraumatismes crâniens à répétition ou une moindre stimulation intellectuelle. Les facteurs protecteurs comme la consommation régulière de vin rouge en petites quantités, les traitements anti-inflammatoires à base de substances non stéroïdiennes, le traitement hormonal de substitution ou la consommation régulière d’anti-oxydants sont tout aussi discutés.

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer est porté par le clinicien avec une forte probabilité à partir de tests standardisés permettant de caractériser les déficits mnésiques chez le patient, et il est renforcé par l’imagerie cérébrale et l’évolution du patient au fil des consultations.

Les symptômes de déficit mnésique apparaissent en général dès le début de la maladie et peuvent être identifiés par l’entourage du patient, même si une confusion avec d’autres troubles est toujours possible.

Elle tend à augmenter depuis quelques années, en raison de l’efficacité du diagnostic et de l’amélioration des traitements. Actuellement, un patient atteint de maladie d’Alzheimer meurt en moyenne dix ans après le diagnostic. Dans cette période, très pénible pour le malade et ses proches, le sujet perd peu à peu son autonomie. On distingue quatre phases de gravité croissante (de légère à sévère) selon l’altération des capacités intellectuelles et physiques du malade. Il est à noter que la maladie d’Alzheimer ne doit pas être confondue avec d’autres démences aux symptômes parfois proches et dont les causes sont dégénératives (maladie à corps de Lewy, démences frontotemporales, par exemple), transmissibles (syphilis, démence liée au sida, maladie de Creutzfeldt-Jakob, par exemple) et vasculaires (démence par infarctus multiples, maladie de Binswanger).

Le volet recherche de cette maladie s’appuie sur une Fondation nationale de coopération scientifique hébergée à l’Inserm. La mission de cette structure souple et dynamique est de développer les forces de recherche en France, attirer de nouvelles équipes et de jeunes chercheurs, renforcer les centres cliniques les plus performants et développer les interactions avec l’industrie pharmaceutique et les entreprises de biotechnologie. Enfin, la Fondation a lancé sous l’impulsion de la présidence française de l’Union européenne une vaste initiative de programmation conjointe de la recherche sur les maladies neurodégénératives et en particulier la maladie d’Alzheimer regroupant 20 pays. En 2008, pour mobiliser l’effort national contre ce problème de santé publique majeur, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a décidé de lancer le 1er février 2008, un plan national sur 5 ans sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, avec 3 axes majeurs : améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles, comprendre pour pouvoir agir, mobiliser pour un enjeu de société.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

