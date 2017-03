Des bas fonds de la Louisiane au festival de Vancouver, le voyage de «One Buck»

ADVERTISEMENT

Le premier long métrage One Buck de Fabien Dufils, un thriller sombre, reçoit les meilleures critiques et de nombreux prix internationaux. Un style brillant dans l'écriture autant que dans la réalisation et l'interprétation. Le film est sélectionné au Vancouver Filmdance Festival qui se tiendra du 22 au 25 avril 2017, l'un des plus grands festivals de films en Amérique du Nord.

Fabien Dufils est né au début des années 70 et a grandi en France. Ce passionné de cinéma a monté sa propre société de production Mad Street Pictures à New York où il vit désormais. Il a entre autres, produit au début des années 2000 le clip Demon you are my high de Midnight Funk dont on se souvient notamment grâce aux gros plans de langues entremêlées.

Résumé du film et bande annonce : One Buck

En Louisiane, l'inspecteur de police Harry Maggio, mélancolique, alcoolique et accroc à la cocaïne est en quête d'un tueur en série. Deux ans auparavant le psychopathe assassine sauvagement la femme du policier alors enceinte de leur premier enfant. Depuis, onze nouvelles victimes ont été retrouvées massacrées. Un véritable jeu de piste dans lequel un billet d'un dollar marqué au feutre noir d'une étoile à cinq branches, tient un des rôles principaux. Passant de main en main et de poche en poche jusqu'à remonter la trace du sadique punitif.

Crédit photo : Mad Street Pictures/One Buck affiche

Fabien Dufils a assez de talent pour apporter à ce film une atmosphère noire et fascinante, même si le tournage a connu une ambiance chaotique entre les techniciens qui en sont venus aux mains, selon le producteur; ce climat très tendu a probablement contribué à dégager le stress nécessaire jusqu'à obtenir un résultat qui donne au film un caractère authentique. Une tension qui ne cesse de monter du côté du spectateur à mesure que le billet d'un dollar change de main.

Credit : Mad Street Pictures/Fabien Dufils

Pour écrire son film, Fabien s'est rendu en Louisiane où il a séjourné quelques semaines dans un hôtel aussi délétère qu'inspirant. Un récit bien mené et préparé méthodiquement pour ne pas infliger d'accélérations de rythme superflues.

Les acteurs John Freeman et Katie Lynne Ryan sont absolument remarquables et jouent avec précision et justesse. Une atmosphère portée et emmenée par la bande son d'Alex Cortés et la bande originale signée David Imbault.

Le film est sélectionné au Vancouver Filmdance Festival en avril prochain. Ce festival est soumis au vote d'un jury composé de personnalités de l'industrie du cinéma dont les prix récompensent les oeuvres cinématographiques du Canada et des États-Unis, mais aussi les documentaires et le cinéma international.

Si l'argent gouverne le monde, Fabien Dufils se contente quant à lui, d'une idée à un dollar pour se mettre sur la voie du succès.

Credit : Mad Street Pictures/One Buck

Récompenses :

LAFA (Los Angeles Film Awards)

- Best Feature

- Best Actor for John Freeman

- Best Director

​Festigious Film Festival in Los Angeles

- Best Feature

- Best Director Feature

- Best Narrative Feature

​LAIFFA (Los Angeles Independent Film Festival Awards)

- Best Feature All Genre

- Best Director

​Calcutta International Cult Film Festival

-Best Feature

-Best Director

​TMFF

-Best Feature / 3rd Place

​DCIFF 2017 (DC Independent Film Festival )

- Selected for Best Feature

​ACTOR AWARDS in Los Angeles

-Best Actor for John Freeman

-Best Actress for Katie Ryan

-Best Supporting Role for Will Terrell Green

-Best Ensemble