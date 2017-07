ADVERTISEMENT

À l'origine, les euphémismes ont fait leur apparition dans le monde du travail pour permettre aux gens d'aborder des sujets délicats. Mais ils n'ont pas tardé à se muer en un jargon corporate qui s'est imposé dans notre vocabulaire. Résultat: nos échanges quotidiens sont devenus si étranges qu'on les dirait venus d'une autre planète:

«Ray, ma fenêtre de tir ne me permet pas de traiter tout ce que j'ai sur ma to-do list, mais n'hésite pas à me relancer. Je vais brainstormer là-dessus, mais je ne veux pas me prendre un scud parce que je n'ai pas solutionné le truc alors que la réponse était dans la question.»

Je comprends la tentation d'utiliser ces expressions. Elles mettent du piment dans la conversation et donnent l'impression d'être intelligent (il m'arrive souvent de qualifier certaines choses de "trop easy"), mais elles tapent aussi sur les nerfs.

Regardez simplement comment vos interlocuteurs réagissent et vous verrez qu'elles ne vous font pas apparaître sous un jour favorable.

Rappelons que TalentSmart a testé l'intelligence émotionnelle de plus d'un million de personnes. Le domaine où le plus grand nombre souffre de carence est celui de la lucidité sur les relations humaines. Nous sommes tellement concentrés sur ce que nous disons ou ce que nous allons dire que nous perdons de vue la manière dont nos propos affectent les autres. Une appréhension plus lucide des relations humaines compte pour beaucoup dans le développement de l'intelligence émotionnelle.

Prenez donc le temps de lire cette liste, et pensez à la fréquence à laquelle vous utilisez ces expressions. Essayez ensuite de vous reprendre quand elles vous viennent aux lèvres.

Profitez-en bien, parce que si vous n'êtes pas hyper réactifs, le feedback de votre entourage risque de ne pas être optimal.

1. Au final

2. Changer de logiciel

3. Proactif

4. Force de proposition

5. Super easy

6. Se prendre un scud

7. Prendre le problème à l'envers

8. Revenir vers vous

9. Attendre le feu vert

10. Dans la ligne de mire

11. Relancez-moi

12. Je suis overbooké

13. La réponse est dans la question

14. Brainstormer

15. Retour sur investissement

16. Synergie

17. Déplacer le curseur

18. Ne pas mélanger les torchons et les serviettes

19. Gagnant-gagnant

20. Revenir aux fondamentaux

21. Se donner à 200%

22. Je te dis ça en off

23. Transversal

24. Mettre les pieds dans le plat

25. Sur ma to-do list

Quelles sont les expressions dont vous abusez? N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire.

Parce que, après tout, j'apprends autant de vous que vous de moi.

