10 mauvaises habitudes à éliminer de votre quotidien

Vous êtes la somme de vos habitudes. Quand vous laissez les mauvaises prendre le dessus, elles entravent considérablement votre chemin vers le succès. L'ennui, c'est que les mauvaises habitudes sont insidieuses; elles s'installent en vous lentement, sans que vous vous rendiez compte des dommages qu'elles occasionnent.

"Les chaînes de l'habitude, trop légères pour que vous les sentiez, finissent par devenir trop lourdes pour que vous les brisiez." (Warren Buffett)

Rompre avec ces mauvaises habitudes nécessite que vous fassiez preuve de volonté, et pas qu'un peu. Cependant, des études montrent que le jeu en vaut la chandelle car la maîtrise de soi joue un rôle très important dans la réussite.

Angela Duckworth et Martin Seligman, psychologues à l'Université de Pennsylvanie, ont mené une étude pour laquelle ils ont mesuré le QI et le self-control d'un échantillon d'étudiants en première année. Quatre ans plus tard, ils ont observé les notes moyennes de ces étudiants et se sont aperçu que le self-control jouait un rôle deux fois plus important que le QI dans l'obtention d'une moyenne élevée.

La maîtrise de soi requise pour prendre de bonnes habitudes (et se débarrasser des mauvaises) sert aussi de base à une éthique de travail solide et à une productivité élevée. Elle fonctionne comme un muscle: pour la développer, il faut la faire travailler. C'est ce que vous pouvez faire en rompant avec les mauvaises habitudes ci-dessous:

1. Utiliser son téléphone, sa tablette ou son ordinateur au lit

Beaucoup de personnes ignorent les méfaits de cette très mauvaise habitude en termes de sommeil et de productivité. La lumière bleue à ondes courtes -- très présente les matins ensoleillés, par exemple -- joue un rôle important sur l'humeur, l'énergie et la qualité du sommeil. Au réveil, quand vos yeux y sont directement exposés, cette lumière bleue stoppe la production de l'hormone du sommeil, la mélatonine, et vous rend plus alerte. L'après-midi, les rayons du soleil déclinent, ce qui permet à votre corps de se remettre à produire de la mélatonine et vous fatiguer progressivement. Le soir venu, votre cerveau ne s'attend pas à être exposé à de la lumière bleue. Il y est donc très sensible.

La plupart des appareils que vous utilisez le soir -- ordinateurs, tablettes et téléphones portables -- émettent une éclatante lumière bleue à ondes courtes qui éclaire directement votre visage. Cette exposition détériore la production de mélatonine et interfère avec l'endormissement et la qualité du sommeil. Comme nous en avons tous fait le constat, une mauvaise nuit a des effets désastreux. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de ne pas utiliser ces appareils après le dîner (la télévision n'est pas dérangeante pour la plupart des gens tant qu'ils se tiennent à distance raisonnable de l'écran).

2. Être accro à internet

Quinze minutes de concentration sont nécessaires pour pouvoir se plonger pleinement dans une tâche. Une fois lancé-e, vous entrez dans un état de productivité accrue, le flow ("flux" en français). Des recherches montrent que les gens en état de flow sont cinq fois plus productifs qu'en temps normal. Quand vous vous détachez de votre travail parce que vous êtes démangé-e par l'envie de regarder l'actualité, Facebook, un résultat sportif ou autre, vous sortez de cet état. Il vous faudra donc 15 autres minutes de concentration continue pour y revenir. Si vous vous déconnectez trop souvent pendant votre travail, vous pouvez passer une journée entière sans être dans le flow.

3. Consulter son téléphone pendant une conversation

Rien n'est plus irritant pour vos interlocuteurs que de vous voir lire un texto au beau milieu d'une conversation, ou même jeter un coup d'œil rapide à votre téléphone. Quand vous vous engagez dans une conversation, consacrez-lui toute votre attention. Vous verrez, les discussions sont plus plaisantes et efficaces quand on s'implique.

4. Recevoir trop de notifications

Elles sont un cauchemar pour la productivité. Des études ont montré que le fait de se jeter sur son téléphone et sa boîte email dès que l'alerte retentit entame grandement votre productivité. Recevoir une notification chaque fois qu'un message arrive génère peut-être une sensation de productivité mais c'est un leurre. Au lieu de travailler au rythme de vos notifications, regroupez tous vos emails/SMS et consultez-les dans des plages horaires prédéfinies (ex.: répondez-y une fois par heure). Les tests ont démontré que cette méthode fonctionne.



5. Dire "oui" quand on devrait dire "non"

Des recherches menées à l'Université de Californie à San Francisco montrent que plus on a de mal à dire non, plus on est susceptible de se sentir stressé-e, de faire un burn-out ou même une dépression. Chacun de ces symptômes nuit à la maîtrise de soi. Savoir dire non est en effet un défi majeur pour beaucoup de personnes. C'est un mot fort, mais il ne faut pas avoir peur d'utiliser. Quand la situation s'y prête, les personnes dotées d'intelligence émotionnelle évitent les phrases telles que "Je ne crois pas que je vais pouvoir". Dire non à quelque chose est une preuve de respect vis-à-vis de vos engagements présents et car elle vous donne l'occasion de les honorer convenablement. Rappelez-vous que dire non est un acte de maîtrise de soi qui augmente votre maîtrise à venir en évitant les effets négatifs liés à un engagement excessif.

6. Penser aux personnes toxiques

Impossible d'échapper à ces personnes qui parviennent à vous irriter de façon permanente. Alors, chaque fois que vous vous surprenez à penser elles, dites-vous que vous avez de la chance d'être l'ami-e d'une autre personne bien plus positive. La dernière chose à faire, c'est de penser aux personnes qui ne comptent pas au lieu de vous occuper de celles qui comptent.

7. Faire plusieurs choses à la fois en réunion

Consacrez-vous toujours pleinement à ce que vous faites. Si une réunion ne mérite pas votre attention, vous n'avez rien à y faire; si elle est nécessaire, retirez-en le plus de choses possibles. Faire plusieurs choses à la fois en réunion est mal vu, car cela donne l'impression que vous pensez être plus important-e que les autres.

8. Dire du mal des autres

Les personnes qui échangent des potins tirent leur plaisir du malheur des autres. Il peut sembler amusant de se pencher sur l'erreur personnelle ou professionnelle de quelqu'un d'autre mais, au fil du temps, cela devient fatigant. Vous donnez l'impression de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et vous faites du mal aux personnes concernées. Il y a trop de choses positives à apprendre des autres pour perdre son temps à parler de leurs malheurs.

"Les grands esprits discutent des idées; les esprits moyens, des événements; les petits esprits, des autres." (Eleanor Roosevelt)

9. Ne rien faire tant qu'on n'est pas certain-e de réussir

La plupart des écrivains passent d'innombrables heures à construire leurs personnages et leurs histoires; à rédiger de nombreuses pages dont ils savent qu'elles ne finiront pas dans leur livre, car ils savent que les idées ont besoin de temps pour se développer. Nous avons tendance à rester pétrifié-e quand vient l'heure de se mettre au travail car nous savons que nos idées ne sont pas parfaites et que ce que nous produisons ne vaudra peut-être rien. Mais comment produire quelque chose de génial si l'on ne se met pas au travail et si l'on ne permet pas à nos idées de mûrir? Jodi Picoult a parfaitement résumé les dangers du perfectionnisme: "On peut corriger une mauvaise page, pas une page vide."

10. Se comparer aux autres

Quand vous tirez plaisir et satisfaction de la comparaison que vous établissez avec les autres, vous n'êtes plus maître de votre bonheur. Si vous êtes fier de ce que vous avez fait, ne laissez pas l'opinion ou la réussite des autres vous ôter cette satisfaction. Si vous n'arrivez pas à faire abstraction de ce que les autres pensent de vous, prenez toujours leurs opinions avec des pincettes. De cette façon, vous construirez votre propre estime. Qu'importe ce que les gens pensent de vous à un moment donné; une chose est certaine: vous n'êtes jamais aussi bon-ne ou mauvais-e que ce qu'ils disent.

En résumé

En vous entraînant à la maitrise de soi pour vous débarrasser de ces mauvaises habitudes, vous renforcerez votre self-control et vous affranchirez de manies dérangeantes qui peuvent mettre un frein à votre carrière.

De quelles autres mauvaises habitudes devrions-nous nous débarrasser? Partagez vos réflexions dans la zone de commentaires ci-dessous, car j'apprends autant de vous que vous de moi.

