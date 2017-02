8 choses que les gens intelligents ne dévoilent jamais à leurs collègues

ADVERTISEMENT

Dans le domaine professionnel, parler de soi est tout un art. Sur le moment, une confidence semble être un bon moyen de tisser les liens, jusqu'à ce que l'on découvre qu'il ne fallait surtout pas la faire.

Le problème, c'est qu'on ne peut bâtir un solide réseau professionnel sans s'ouvrir à ses collègues. Une opération qui n'est pas sans danger : dévoiler ce qui ne doit pas l'être peut avoir des effets catastrophiques sur votre carrière.

Il est impératif de savoir où placer la limite, et de prendre garde de ne pas la franchir. En effet, une fois que vous confiez un détail personnel, vous ne pouvez plus faire marche arrière.

TalentSmart a soumis à des tests plus d'un million de personnes et découvert que les individus les plus performants sont, dans leur écrasante majorité, doués d'une haute intelligence émotionnelle (c'est le cas de 90 % des individus les plus performants, pour être exact). L'intelligence émotionnelle est ce petit «quelque chose» indéfinissable qui nous aide à maîtriser notre comportement, tenir compte des subtilités de la vie sociale et prendre des décisions personnelles fructueuses.

Les personnes émotionnellement intelligentes excellent dans l'art de décoder les autres. Cette aptitude leur permet de savoir ce qu'elles doivent, ou ne doivent pas, dévoiler au travail. Ainsi, il ne leur viendrait pas à l'idée de divulguer les informations ci-dessous, car elles savent que de telles révélations ne pourraient que nuire à leur vie professionnelle.

1. Leurs opinions politiques

Celles-ci sont trop étroitement liées à notre identité pour que l'on puisse en débattre au travail sans risque d'incident. En marquant son désaccord avec les thèses d'un collègue, on peut très rapidement écorner l'image positive qu'il se fait par ailleurs de nous. Attaquer de front les valeurs fondamentales auxquelles une personne est attachée est l'une des choses les plus insultantes qui soient.

Certes, chacun porte un regard différent sur la politique, mais en affirmant ouvertement vos valeurs, vous risquez d'irriter ou d'éveiller la curiosité. Le simple fait de mentionner un événement mondial sensible peut être source de conflit, même si vous n'avez pas une opinion tranchée sur la question. Les gens construisent leur vie autour d'idéaux et de croyances; en apportant votre grain de sel, vous risquez de les heurter. Il faut être prêt à écouter les autres sans rien ajouter, car il suffit d'un regard désapprobateur pour provoquer une dispute. Les opinions politiques sont si profondément enracinées qu'en les remettant en question, vous aurez plus de chances d'agacer vos interlocuteurs que de les faire changer d'avis.

2. Leur avis sur l'incompétence d'une autre personne

Quel que soit l'environnement professionnel, vous trouverez toujours des éléments incompétents, et il y a de grandes chances pour que tout le monde sache qui ils sont. Si vous n'êtes pas en position de les aider à progresser, ou de les licencier, vous n'avez aucun intérêt à attirer l'attention de tous sur leur nullité. En vous plaignant de l'incompétence d'un collègue, vous donnez l'impression de manquer de confiance et de vouloir vous faire mousser. Cette indélicatesse vous poursuivra fatalement, à travers les jugements négatifs que vos coéquipiers porteront sur vous.

3. Leur salaire ou rémunération

Vos parents se réjouissent sans doute de savoir combien vous gagnez mais, au travail, une telle information ne peut qu'engendrer des sentiments négatifs. L'échelle des salaires au sein d'une entreprise n'est jamais parfaitement juste. Or, dévoiler le vôtre revient à fournir à vos collègues un outil de mesure qui vous sera directement appliqué. Dès que les gens sauront combien vous gagnez, tout ce que vous ferez sera jugé à l'aune de vos revenus. Il est tentant de parler salaire avec un collègue, pour satisfaire sa curiosité. Mais, dès que vous aurez franchi le pas, il ne vous verra jamais plus du même œil.

4. Le fait qu'elles détestent leur boulot

Au travail, personne n'a envie de vous entendre vous plaindre de votre boulot. Un tel comportement vous colle une étiquette de personne négative, de mauvais coéquipier, et porte un coup au moral du groupe. Les chefs ne tardent pas à repérer ceux qui cassent l'ambiance, et ils savent qu'ils pourront facilement leur substituer des candidats pleins d'enthousiasme.

5. Ce qu'elles font au lit

Que votre vie sexuelle soit hors du commun ou bien inexistante, cet aspect de votre vie n'a rien à faire dans la sphère professionnelle. Vos révélations sur ce chapitre en feront peut-être glousser certains, mais la plupart trouveront cela gênant, voire inconvenant. Franchir cette ligne vous donnera immédiatement une mauvaise réputation.

6. Ce qu'elles imaginent que d'autres font au lit

100 % de vos collègues (pour ne pas dire plus!) ne veulent pas savoir que vous les soupçonnez d'être de chauds lapins. Pour révulser quelqu'un, il n'y a rien de mieux que de lui faire savoir que sa vie amoureuse occupe une place dans vos pensées. Ce genre de commentaire (qu'il s'agisse d'hypothèses sur l'orientation sexuelle de telle ou telle personne, ou d'une formule relativement indirecte du genre : «Ah, dire que, moi aussi, j'ai été jeune marié...») laisse une trace indélébile dans l'esprit de tous ceux qui l'entendent, et donne une mauvaise image de vous.

Vos pensées vous appartiennent. Pensez ce que vous voulez, mais gardez-le pour vous.

7. Leur folle jeunesse

Votre passé dit bien des choses sur vous. Si vous avez commis un acte extravagant ou stupide il y a des années, les gens ne penseront pas forcément que vous avez acquis depuis un bon sens irréprochable. Des comportements jugés parfaitement ordinaires chez certains étudiants masculins (beuveries, petits larcins, conduite en état d'ivresse, cruauté envers les animaux, etc.) indiquent à tous vos collègues que, sous la pression, vous manquez de discernement et êtes incapable de vous fixer des limites. Bien des présidents ont été élus malgré leurs bourdes de jeunesse. Toutefois, à moins de pouvoir compter sur une équipe de conseillers et de communicants appliqués à protéger et rehausser votre image, le plus sage est de garder secrets les épisodes peu glorieux de votre passé.

8. Qu'elles cherchent du travail ailleurs

Enfant, j'ai annoncé à mon entraîneur de baseball que j'allais quitter l'équipe deux semaines plus tard. Durant la quinzaine qui a suivi, il m'a laissé poireauter sur le banc de touche. Les choses ont même empiré après l'expiration du délai, quand j'ai finalement décidé de rester. Je suis alors devenu «le gamin qui aimerait être ailleurs». J'étais effondré, mais je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. J'avais annoncé ma décision avant qu'elle soit certaine. Le même phénomène se produit quand vous dites à vos collègues que vous cherchez du travail ailleurs. Une fois que vous révélez votre souhait de quitter l'entreprise, vous donnez à chacun l'impression qu'il perd son temps avec vous. Votre recherche peut en outre se révéler infructueuse. Le meilleur parti à prendre est donc d'attendre d'avoir décroché un autre poste avant d'en parler à quiconque.

Ce billet initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l'anglais par Arnaud Gancel pour Fast For Words.

