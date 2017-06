9 choses que les gens qui réussissent évitent de faire

ADVERTISEMENT

Mon dernier article, Comment les gens qui réussissent gardent leur calme, a touché une corde sensible. En fait, gérer ses émotions, c'est aussi s'abstenir de faire certaines choses.

Des tests menés par TalentSmart sur plus d'un million de personnes ont montré que ceux qui ont un quotient émotionnel élevé occupent le haut du panier (90 % des employés les plus performants, pour être exact). Je me suis donc penché sur ces données pour découvrir ce qu'ils prennent soin de ne pas faire pour rester calmes, heureux et maîtres d'eux-mêmes. Ils évitent d'autant plus soigneusement ce genre de comportement qu'il est tentant de s'y abandonner par inadvertance.

La liste qui suit n'est pas exhaustive, mais elle dévoile neuf comportements à éviter si l'on veut accroître son intelligence émotionnelle et son rendement.

1. Ils ne laissent personne gâcher leur plaisir

Si on a besoin de se comparer aux autres pour évaluer son plaisir et sa satisfaction, on n'est plus maître de son bonheur. Quand les gens émotionnellement intelligents sont contents de ce qu'ils ont fait, ils ne laissent pas l'opinion ou la réussite de quiconque gâcher leur bien-être.

S'il est impossible de ne pas tenir compte de l'opinion d'autrui, il ne faut pas trop s'y fier non plus. Ainsi, quoi que les gens pensent ou fassent, on maîtrise son estime de soi. Une chose est sûre: on n'est jamais aussi bon ou aussi mauvais que les autres le disent.

2. Ils n'oublient pas

Si les gens émotionnellement intelligents sont prompts à pardonner, ils n'oublient pas pour autant. Ils lâchent prise pour avancer, mais ne laissent pas forcément une seconde chance. Peu disposés à se laisser freiner par les erreurs des autres, ils les mettent de côté et se protègent soigneusement de tout préjudice futur.

3. Ils ne se laissent pas abattre

Ils savent combien il est important de continuer le combat. En cas de conflit, une émotion non contrôlée amène à se braquer et à se lancer dans une bataille qui risque de causer de graves dommages. Si l'on est à l'écoute de ses émotions, on choisit ses batailles avec discernement et on défend ses positions à bon escient.

4. Pour eux, la perfection n'est pas une priorité

La perfection n'est pas un but en soi pour eux, parce qu'elle n'existe pas. L'être humain est faillible par nature. Si l'on cherche à être parfaits, on a un sentiment lancinant d'échec et on passe son temps à se lamenter sur ce qu'on a raté et ce qu'on aurait dû faire plutôt que se réjouir de ce qu'on a réussi.

5. Ils ne vivent pas dans le passé

L'échec peut éroder la confiance en soi et en une réussite future. La plupart du temps, on échoue parce qu'on a pris des risques en essayant de mener à bien un projet ardu. Les gens émotionnellement intelligents savent que le succès repose sur notre capacité à surmonter nos échecs, ce qui est impossible quand on vit dans le passé. Tout ce qui vaut la peine d'être tenté comporte des risques et on ne peut pas laisser un échec nous empêcher de croire en notre capacité à réussir. C'est ce qui arrive quand on vit dans le passé: celui-ci occulte le présent et nous empêche d'avancer.

6. Ils ne font pas une fixation sur les problèmes

Notre état émotionnel dépend de ce sur quoi on se focalise. Quand on fait une fixation sur ses problèmes, on se laisse ronger par les émotions négatives et le stress, ce qui entrave nos performances. Si l'on cherche à améliorer la situation, on acquiert un sentiment d'efficacité personnelle qui produit des émotions positives et accroît notre performance. Les gens émotionnellement intelligents ne s'attardent pas sur les problèmes, car ils savent qu'il est plus efficace de s'intéresser aux solutions.

7. Ils ne s'entourent pas de gens négatifs

Les gens qui se plaignent sont à éviter, car ils se complaisent dans leurs difficultés et n'arrivent pas à se concentrer sur les solutions. Afin de se sentir mieux, ils cherchent à entraîner les autres dans l'auto-apitoiement. Face à de telles personnes, on craint de se montrer grossier ou insensible, mais on a vite fait de tomber dans cette spirale émotionnelle négative. Il faut donc poser des limites et se tenir à distance si nécessaire, comme on le ferait à l'égard d'un fumeur. Une bonne façon de poser des limites est de leur demander comment ils envisagent de régler leurs problèmes. Soit ils se tairont, soit ils donneront un tour constructif à la conversation.

8. Ils ne sont pas rancuniers

Les émotions négatives qui accompagnent la rancune sont en réalité une réaction de stress. Le simple fait de penser à l'événement en question met le corps en mode lutte ou fuite. Autant une telle réaction est essentielle quand la menace est imminente, autant, quand il s'agit d'une histoire ancienne, cet état de stress peut faire des ravages et avoir des conséquences physiques désastreuses. Des chercheurs de l'université Emory ont montré que le stress favorise la tension artérielle et les troubles cardiaques. Qui dit rancune, dit stress, ce que les gens émotionnellement intelligents évitent à tout prix. Apprendre à passer l'éponge vous aidera à vous sentir mieux et sera bon pour votre santé.

9. Ils ne disent oui que lorsqu'ils en ont vraiment envie

Une étude menée par l'université de Californie à San Francisco révèle que plus on a de mal à dire non, plus on risque d'être victimes de stress, de surmenage, voire de dépression. Dire non est en effet un énorme défi pour bien des gens. "Non" est un mot puissant qu'on ne doit pas craindre d'employer. Pour ce faire, les gens émotionnellement intelligents n'usent pas de phrases telles que "Je crois que je ne peux pas" ou "Je ne suis pas sûr". Dire non à un nouvel engagement, c'est respecter ceux que l'on a déjà pris et se donner l'occasion de les honorer.

