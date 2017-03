Libérez-vous enfin de vos poils!

ADVERTISEMENT

La question que l'on ne cessera de se poser est : pourquoi nous, les femmes, sommes-nous dotés de poils alors que nous passons la majeure partie du temps à les épiler, de différentes manières ?

Le laser a fait son entrée dans le monde de la beauté en 1995, coup de projecteur sur cette technologie qui peut faire peur.

Cet appareil de haute technologie vise à éliminer le poil en détruisant le bulbe grâce aux rayons monochromatiques. Pour simplifier l'explication, la mélanine qui sert à la coloration de votre poil va venir absorber l'énergie du laser, cibler avec précision la racine et affaiblir, voir détruire à la naissance de celui-ci.

Il faut savoir, tout de même, que les candidates idéales pour le laser sont des phototypes (couleur de peau) clairs avec un follicule pileux sombre.

Afin de faire le meilleur choix pour en finir avec vos poils et pour avoir une estimation de la durée du traitement (car chacune d'entre vous est une femme unique), il est bon de faire une consultation gratuite avec une esthéticienne formée au laser. Celle-ci pourra vous conseiller au mieux et vous donner un délai avant de pouvoir vous exposer officiellement en maillot de bain ou robe de cocktail sans tracas.

Cette épilation permanente à un avantage certain puisque vous pouvez raser la partie épilée via le laser, entre vos séances. Pratique pour une sortie entre copines au Spa et à la dernière minute. Sachez toutefois qu'il est bon de le faire maximum quarante-huit heures avant et pas en dessous de ce temps.

Pensez, également et en fonction de la saison, de protéger les zones des rayons du soleil avec une crème solaire, écran total, durant une semaine après chaque séance.

Cette épilation permanente peut se faire sur toutes les zones du corps excepté les sourcils, car, trop proche de l'œil, le faisceau lumineux pourrait être dangereux et causer de réelles lésions. C'est pourquoi, pendant les séances, il est obligatoire de s'équiper de lunettes spécifiques tant pour la cliente que l'esthéticienne.

Ce type d'épilation permet de traiter une plus grande surface et ne laisse pas de trace. La peau est belle et nette.

En ce qui concerne le ressenti, en 2017, il n'est plus forcément nécessaire de "souffrir pour être belle", que vous soyez une personne sensible ou que vous ayez des facteurs qui feront que vous aurez plus de sensations lors de la séance, il existe des alternatives pour éviter la douleur. Il est possible d'appliquer, deux heures à l'avance, une crème spécifique qui va endormir la peau.

Vous avez, désormais le pouvoir sur vos poils alors à vous de jouer...

