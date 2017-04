Stop aux comédons? Oui, c'est possible!

ADVERTISEMENT

On les voit dans les publicités, sur les réseaux sociaux ou même en tutoriel. Je vous parle aujourd'hui, de l'extraction des points noirs. Plus communément appelé dans le monde de l'esthétique, comédons ouverts.

Origine

Ce fléau est dû à une hypersécrétion des glandes sébacées qui viennent obstruer les canaux et créer un bouchon qui va empêcher la sécrétion naturelle qui sert de protection à la peau et lui permet de garder son élasticité plus longtemps. Elle peut également provoquer l'acné (comédons fermés, micro comédon...).

Facteurs

De nos jours, une peau grasse ou avec de l'acné peut être causée par la chaleur, l'humidité, des changements hormonaux ou un mauvais entretien de la peau. Pas de panique, une fois la source et les raisons connues, je vais vous donner les astuces pour assainir votre visage, vous sentir confortable et vous reconnecter avec celui-ci. Si de nos jours, il est important de s'apprécier à sa juste valeur, alors commencez à chouchouter votre peau.

Astuces

Avant toute chose, veillez à avoir les mains propres, car votre visage peut connaître des lésions et il ne faudrait pas y apporter des bactéries. Si vous essayez d'extraire le comédon par vous même, vous risquez des cicatrices. Si vous teniez absolument à faire une extraction, je vous recommande, vivement de remplacer vos doigts et de vous munir d'un tire comédons. Cependant, je vous conseille, fortement de vous rendre chez votre esthéticienne afin d'effectuer votre soin visage en traitement ou en entretien (votre conseillère pourra convenir avec vous de vos besoins) afin de faire un réel nettoyage et d'offrir une récompense à votre visage.

En prévention, pensez à exfolier votre peau deux fois par semaine en amont de l'extraction. Nettoyer sa peau est une habitude régulière à prendre au sérieux pour avoir un teint clair à l'année !

Les éléments complémentaires pour un beau teint et des porcs resserrés sont :

- De bonnes nuits de sommeil,

- Une belle alimentation,

- Un état d'esprit serein.

Avec toutes ces connaissances, vous êtes prêtes à accueillir le printemps avec pour seul bourgeon, les fleurs !

