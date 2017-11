Réapprendre à vivre en douceur est le souhait de quiconque ayant vécu un chamboulement majeur dans sa vie. En fait, c'est mon souhait le plus cher. Je ne cesse de trébucher et de manquer mon coup à cause de la colère qui continue à me démanger de l'intérieur.

À certains moments, je me répétais, sans répit, comme un mantra, « je ne mérite pas ce qui m'est arrivé »!

Je me laissais aller à la rage au point de m'infliger cette maudite douleur au cœur. De pleurer toutes les larmes de mon âme, assise sur le plancher froid de ma cuisine.

L'expérience n'est pas ce qui nous arrive. C'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Aldous Huxley

Ce n'est pas du remords. Le remords d'avoir pris la décision de partir, de changer de vie. C'est plutôt les résidus d'un deuil mouvementé à tous les niveaux.

Perdre ses repères du jour au lendemain n'est simplement pas une mince affaire!

Cette période d'adaptation demandait beaucoup d'énergie. Il fallait en plus apprendre à m'occuper de toutes les sphères de ma vie. Acquérir certaines compétences qui m'étaient étrangères.

Changer une lampe brûlée par ici, trouver le réservoir du lave-vitre dans mon auto par là. Visser une vis défaite, gérer mes comptes au sou près.... Sans mentionner mon double rôle de père et de mère durant ma semaine de garde.

Tu as beau avoir 300 amis virtuels, mais en vraie vie, tu te retrouves seul et isolé sans une présence physique pour te rassurer ou te donner un petit coup de pouce ou encore une tape amicale dans le dos.

Il y a eu des moments où j'étais en manque de ressources. Sans aide, absolument seule. Sans personne à qui parler ou demander réconfort et conseil.

Les amis considérés jadis comme « amis de la famille » prennent leur distance ou choisissent leur camp. La dynamique des relations change et finit par s'estomper pour laisser place aux souvenirs des moments partagés un jour.

Au début, le comportement de certains d'eux me blessait. L'ami qui a partagé ta dinde de l'Action de grâce, qui a trinqué avec toi à la santé de cette amitié devient un « perfect stranger ». Il cesse de t'appeler pour prendre de tes nouvelles, il ne t'invite plus à l'anniversaire de son enfant et s'il te croise dans un lieu fréquenté jadis ensemble, un inconfort prend toute la place.

Il faut composer aussi avec cette nouvelle réalité et faire aussi le deuil de ce qui était une source de joie pour toi. Faire le deuil consiste aussi à passer à autre chose. De toute évidence, cette réalité nécessite la formation de nouvelles amitiés et la fréquentation de nouveaux endroits. C'est aussi, en grande partie, adopter de nouvelles habitudes ainsi qu'une routine propre à vous et à votre style de vie.

Dans le fond, il n'y a que du positif dans tout ce chamboulement. Nous sommes offerts une opportunité pour recommencer à neuf. C'est la naissance d'un « je » ou d'un « nous » qui répond mieux à ce que nous sommes devenus.

Les habitudes qui nous tapaient sur les nerfs, ces relations « forcées », ces lieux ennuyeux... C'est le moment de les remplacer. Ça permet à de l'air frais de s'infiltrer dans notre vie.

Tout changement est dérangeant dans ses débuts. Il nous brasse si fort qu'il nous sort de notre zone de confort. Après tout, « on ne changera jamais de vie en restant dans notre zone de confort. »

Réapprendre à vivre en douceur, c'est en grande partie devenir résilient et accepter ce qu'on ne peut pas changer. C'est aussi pardonner à ceux qui nous ont causé du tort et vivre en paix dans l'âme et de l'amour dans le cœur.

La résilience est l'art de naviguer dans les torrents. Boris Cyrulnik

Serait-il possible d'y arriver? Définitivement. J'y crois sincèrement.

Ai-je la volonté pour le faire? Absolument.

La prise de conscience est très importante. Ce qui contribuera à me défaire graduellement de cette colère malsaine, avec chaque nouveau jour.

Avec de la détermination, atteindre un stade de félicité serait possible. Ça me permettrait de savourer les douceurs de la vie et retrouver ma joie de vivre...