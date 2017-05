Acheter design, acheter local, on l'entend souvent!

ADVERTISEMENT

Il me semble que tout a déjà été dit, ou peut-être pas...

Quand vous achetez du design montréalais, vous ne consommez pas anonyme. L'objet design a une source, une histoire. Découvrez-la. Votre nouvelle acquisition n'en sera que plus précieuse. Un coup de cœur pour le produit d'un designer? Dites-le-lui. Rencontrez-le quand c'est possible, posez-lui des questions, visitez son atelier, il sera ravi!

Vous avez un produit unique. Envie d'originalité? Le design est souvent produit en petite quantité, voire même en édition spéciale. Vous avez des demandes spécifiques? Discutez-en avec le designer. Il peut, dans bien des cas, adapter son produit et même vous en créer un sur mesure!

Montréal a une chance inouïe d'avoir un grand bassin de créatif dans toutes les disciplines du design, produits et services.

Vous achetez un savoir-faire. Achetez du «Made in Montréal» de nos designers plutôt que du faux «Made in Somewhere» by someone. Montréal a une chance inouïe d'avoir un grand bassin de créatif dans toutes les disciplines du design, produits et services. Profitez-en! D'ailleurs, savez-vous que Montréal est une ville UNESCO de design depuis 2006? «En attribuant ce titre à Montréal, l'UNESCO a reconnu le potentiel créatif en design de la métropole sur la base de la forte concentration de talents [...]. Ni une étiquette, ni une consécration, cette désignation de l'UNESCO est une invitation à développer Montréal autour de sa créativité en design.»

Vous participez à une économie de proximité. Un designer-producteur va privilégier une fabrication locale qui impliquera des investissements parfois élevés pour avoir un meilleur contrôle sur la qualité à chaque étape de production. Le «Fait à Montréal», c'est aussi, pour lui, une question de choix éthiques et écologiques.

Vous soutenez le designer-producteur. C'est un visionnaire, un novateur, un curieux et... un entrepreneur. Il va prendre des risques et investir temps et argent dans un projet sans savoir si celui-ci sera un succès. Il va concevoir l'objet, le dessiner, faire et refaire des prototypes jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Il va lui-même le produire, soit le fabriquer soit le manufacturer et... le vendre. Il est la plupart du temps le plus habile à le faire. Il connaît son produit comme personne! Gestionnaire, il s'occupera aussi des commandes, du service à la clientèle et de la comptabilité. Il va investir localement en faisant appel à de multiples fournisseurs de produits et de services. Il va louer des locaux et souvent créer des emplois.

Vous encouragez toute une communauté de designers. Les créatifs collaborent régulièrement entre eux. Ils s'entraident sur plusieurs plans. Faites en partie en l'encourageant, en la soutenant, en parlant d'elle à votre famille, vos amis et sur vos réseaux. Ne ratez pas une occasion de le faire!

Vous payez peut-être, parfois un peu plus cher, mais... Il y a beaucoup de frais pour développer un projet. La partie recherche demande un temps considérable: nouveaux procédés, matériaux innovants, expertise écologique... c'est sans fin. Pareil pour le développement, on ne passe pas directement du dessin à l'objet, l'étape obligée du prototypage est longue, parfois hasardeuse et définitivement coûteuse. L'approvisionnement. Le designer-producteur achète généralement en petites quantités, il n'a pas accès au rabais accordé aux grandes entreprises, il n'est même pas une PME! Les quantités limitées, une main-d'œuvre locale, artisanale ou manufacturée, sont des facteurs qui font monter les prix de fabrication sans parler des coûts de gestion d'inventaire et d'entreposage.

Vous contribuez à faire briller le design montréalais à l'étranger. Le design montréalais s'exporte bien. On en retrouve un peu partout dans le monde: expositions d'envergure, salons, boutiques, publications. Une très grande fierté pour Montréal. Vous partez en voyage? Faites de la place dans vos bagages pour quelques objets design à offrir à vos hôtes, à vos amis.

Achetez fièrement. L'objet design, c'est pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les budgets.

Alors oui, le 6 mai, je vous invite à acheter du design montréalais du CODE SOUVENIR MONTRÉAL et je vous encourage fortement à le faire aussi le reste de l'année et à toutes les occasions possibles.