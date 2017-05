Cannes: pourquoi Netflix a raison de ne pas vouloir sortir ses films dans les salles de cinéma

ADVERTISEMENT

Alors que s'ouvrait mercredi la 70e édition du Festival de Cannes, Netflix a créé la polémique en annonçant que ses deux films en compétition The Meyerowitz Stories et Okja ne sortiront pas en salle (Netflix a par la suite annoncé qu'Okja sortira uniquement en salle en Coré du Sud), mais directement sur leur plateforme. En tant qu'acteur du commerce en ligne, Cuponation.fr suit les tendances et transformations digitales de l'économie. Nous avons voulu apporter notre point de vue sur la stratégie de Netflix à Cannes.

Le Festival de Cannes est une référence dans le monde du cinéma au même titre que les Oscars, mais sa portée économique est bien différente. Quand le vainqueur des Oscars affiche un budget de production moyen de 41 millions d'euros depuis 2000, les recettes générées au box-office monde sont en moyenne 7 fois supérieure aux montants investis pour dépasser les 350 millions d'euros en moyenne. Ainsi le vainqueur des Oscars en 2004 Le Seigneur des anneaux - Le Retour du roi a coûté 130 millions d'euros pour des recettes de 1,6 milliard. Avec des montants bien plus raisonnables, les derniers lauréats de la Palme d'Or sont venus à Cannes avec des films au budget moyen de 8 millions d'euros pour des recettes au box-office de 53 millions d'euros. La vie d'Adèle a ainsi rapporté 27 millions d'euros de recettes en salle pour un budget de 4 millions.

En décernant la statuette à Moonlight et son budget de seulement 1 million d'euros, les Oscars ont surpris cette année - y compris les animateurs qui ont annoncé la victoire de La la land dans un premier temps créant un immense embarras. Mais la capacité des Oscars à transformer la récompense en or reste intacte avec des recettes au box-office qui atteignent déjà 62 millions d'euros. Le Festival de Cannes a à l'opposé vu les vainqueurs de la Palme d'Or 2014 Wintersleep et 2015 Dheepan ont vu leurs recettes en salle atteindre uniquement leur budget de production.

Avec 75 millions d'abonnés dans le monde, Netflix offre en effet une vitrine incomparable pour ses deux films.

Netflix, en se présentant à Cannes avec Okja - dont le budget est estimé à 50 millions - et The Meyerowitz Stories, limite d'une part ses risques en tant que producteur; la Palme d'Or étant financièrement plus accessible et les risques artistiques permis plus grands. Surtout du point de vue de la distribution, il a parfaitement intégré que la Palme d'Or n'est en rien une garantie de succès populaire et financier au box-office. Avec 75 millions d'abonnés dans le monde, Netflix offre en effet une vitrine incomparable pour ses deux films. Mais en privilégiant l'exclusivité de la distribution mondiale sur sa plateforme, Netflix rappelle aussi qu'il raisonne avant tout en distributeur de contenu OTT ("over the top", par contournement) mettant en tête de ses priorités la valeur de son catalogue de contenu et la satisfaction apportée à ses abonnés. Il profite aussi du Festival de Cannes pour accroitre sa notoriété en France et en Europe où il souhaite gagner des parts de marché. En ce qui concerne Cannes, Netflix a montré par le passé que son investissement dans un festival s'inscrit dans la durée et se traduit par la victoire de prix: présence aux Oscars dans la catégorie documentaire depuis 2014 et prix en 2017 pour The White helmets, les British Academy Awards depuis 2016 et prix du meilleur documentaire en 2017 pour 13th.

À la question de la légitimité de la présence de Netflix au Festival de Cannes cette année se substitue la question plus ambitieuse de savoir combien de temps Netflix mettra à décrocher la Palme d'Or.

Ce billet a d'abord été publié sur le HuffPost France.