40M$ pour les arts: c'est vital

M. Philippe Couillard, premier ministre,

M. Pierre Moreau, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la l'Administration gouvernementale et de la révision permanente des programmes M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications,

Messieurs,

Le mercredi 26 avril 2017, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité une résolution engageant le gouvernement à allouer dès cette année des sommes supplémentaires au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) afin que celui-ci puisse remplir adéquatement sa mission. Cette motion exemplaire réitérait de surcroît l'apport essentiel des artistes et des artisans à la société québécoise. Nous saluons cette remarquable déclaration et vous remercions très sincèrement de l'avoir soutenue. Aujourd'hui, nous vous invitons à poser un geste fort et signifiant au regard du contexte dans lequel s'inscrira cet investissement.

Le monde dans lequel nous vivons est complexe et changeant, et les multiples crises qui traversent aujourd'hui de nombreux États nous rappellent la fragilité de l'équilibre social dont nous jouissons encore ici. Dans ce contexte, les artistes ont un rôle déterminant à jouer. Les arts participent notamment à cultiver l'esprit civique et critique, l'empathie, l'imaginaire et la créativité. Ils créent aussi des temps et des espaces de rassemblement, devenus trop rares dans une société fragmentée par la technologie. Les artistes québécois assurent le rayonnement d'une culture humaniste et pacifique à l'échelle nationale et internationale. Ils sont d'illustres ambassadeurs de notre culture et de notre civilisation.

Les artistes, leurs compagnies et les institutions qui tentent d'assurer, sur tout le territoire québécois, la présence d'un art vivant, original et puissant représentent une force économique que vous saluez périodiquement avec respect. Or, depuis plus de dix ans, faute de ressources financières adéquates, le CALQ, principal instrument de financement des arts au Québec, ne parvient plus à accompagner adéquatement l'essor de la vie artistique, ce qui provoque une précarité de plus en plus aigüe des individus comme des organismes.

Pourtant, les responsabilités et les mandats sont, eux, de plus en plus vastes. On exige des compagnies et des institutions qu'elles se chargent du développement des publics, de l'animation du milieu scolaire, de la recherche de fonds privés, de la médiation culturelle, de l'inclusion de la diversité, etc. Comme vous le constatez, une part signifiante du développement culturel du Québec nous incombe. Nous avons donc besoin de moyens conséquents pour la réaliser.

En février, l'ensemble des organismes artistiques a déposé au CALQ sa planification des quatre prochaines années et les résultats de leurs évaluations sont attendus en juillet. C'est pourquoi nous appelons de tous nos vœux un investissement majeur qui a été oublié lors du dernier budget provincial et qui doit, de façon pressante, appuyer le développement des artistes, compagnies et institutions. Tout retard dans cet investissement aura un impact terrible sur l'avenir immédiat des milieux artistiques.

Fort de la motion qui a été adoptée à l'unanimité le 26 avril dernier, nous faisons appel à vous pour que soit investie une somme additionnelle de 40 millions de dollars dans le budget du CALQ - suivant l'argumentaire du Mouvement pour les arts et les lettres -, afin que celui-ci puisse répondre de manière adéquate aux vifs besoins qui lui ont été exprimés. Cet apport constituera un investissement essentiel pour le développement harmonieux des milieux artistiques québécois, ainsi qu'un legs marquant de votre gouvernement dont se souviendront longtemps les artistes et les citoyens du Québec. Il permettra en outre aux milieux artistiques de jouer un rôle positif dans la mise en œuvre et le succès de la nouvelle politique culturelle que présentera votre gouvernement cet automne.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette missive et vous témoignons de notre entière collaboration.

Veuillez agréer, Messieurs Couillard, Moreau et Fortin, l'expression de nos salutations distinguées.