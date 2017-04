Fraude au salon de jeux de Québec

ADVERTISEMENT

Cet article est produit conjointement avec Laurent Proulx, entrepreneur et chroniqueur politique dans l'émission de Jérôme Landry à Énergie 98.9 FM Québec.

Il y a quelques jours, une source aux faits du dossier désirant rester anonyme m'a contacté afin de discuter d'une fraude majeure ayant eu lieu au sein même du Salon de jeux de Québec. Mon collègue Laurent et moi avons examiné la question en profondeur et nos conclusions vous feront assurément soupirer de désespoir.

Tous les jeudis, le Salon de jeux de Québec organise des tirages au sort afin de remettre des sommes considérables en prix de présence. Ces prix varient, mais on parle de montant d'argent d'environ 500$, des voyages, des batteries de cuisine ou des télévisions par exemple.

Vous comprendrez que ces soirées sont bien populaires, attirant en moyenne environ 250 personnes. Quatre tirages ont lieu chaque jeudi; les chances de l'emporter sont minces et les clients réguliers espèrent tous qu'un jour la chance leur sourira.

Cependant, une employée du Salon provenant de l'agence de placement Ekkinoxe a mis en place un réseau de fraude ayant détourné des milliers de dollars des mains des joueurs honnêtes. Elle et deux complices agissant comme des clients réguliers s'entendaient sur l'issue des tirages afin de gagner très souvent le premier prix. Selon nos informations, ils auraient remporté plus de 30 fois un prix lors des tirages, ce qui est vastement au-delà des probabilités statistiques.

Le fonctionnement était simple. Les deux clients entraient leurs noms pour les tirages lors de leur arrivée au Salon en début de soirée. L'employée allait ensuite récupérer leurs coupons de participation et les cachait dans sa main lors du tirage pour ensuite piper le résultat. Certains soirs, les deux complices gagnaient chacun un prix!

Les autres clients ont développé une suspicion qui a atteint son summum lorsque les complices ont une fois encore remporté plusieurs prix lors des tirages du temps des fêtes 2016. L'un de ces soirs, l'homme aurait affirmé qu'après trois tirages, son coupon «était malchanceux» et il est allé en chercher un nouveau. Sans surprise, il remporta le prix suivant, ce qui en fit sourciller plusieurs. Sans pouvoir le prouver indubitablement, on se doute bien que l'employée et le complice ont comploté ensemble lors de cet échange de coupon.

Il est surprenant de constater que les employés du Salon de jeux n'ont rien vu aller avant que les clients portent plainte. Il aura fallu au total environ un an et demi avant que cette fraude soit enrayée, le 31 mars dernier. Lors de la grande finale de la promotion «Tam-Tam», l'employée en question a été renvoyée et les complices exclues des installations de Loto-Québec à vie. À notre connaissance, aucune plainte n'a été déposée à la police et aucune procédure n'est en cour pour récupérer les sommes détournées. De plus, le Salon de jeux a essayé d'étouffer l'affaire, ne dévoilant aucun de ces secrets avant que nous les en forcions cette semaine.

Toutefois, lors de nos appels chez Loto-Québec les employés ont été très collaboratifs à notre enquête après avoir compris que l'histoire allait entrer dans la sphère publique sous peu. Ils reconnaissent les faits et assurent avoir mis en place de nouvelles mesures afin que tout cela ne se reproduise plus. Notamment, les tirages seront désormais sous la supervision de deux responsables qui devront garder leurs mains visibles en tout temps et porter des manches courtes. De plus, de nouvelles caméras sont en place pour garder une trace vidéo des tirages.

Il est surprenant que Loto-Québec ait attendu que cette fraude majeure éclate au grand jour avant de mettre ces mesures en place. Cette dernière se targue de respecter les plus hautes normes de la World Lottery Association (WLA) sur le plan de la sécurité et de la transparence de l'offre de jeux. Ironiquement, les mesures qui sont mises en place aujourd'hui existent depuis des dizaines d'années dans les casinos réguliers de la province. Les Salons de jeux étaient en quelque sorte une cible facile pour les fraudeurs au courant de ces failles.

Il est plus inquiétant de savoir que les dizaines d'employés du Salon de jeux savaient ce qui se tramait depuis longtemps. Lors de certaines soirées, les deux complices discutaient à voix haute des résultats en se vantant d'avoir trouvé la recette au succès régulier. Au-delà de ces preuves, il est surprenant que des employés sensibilisés aux statistiques et probabilités n'aient pas compris plus tôt que des gains aussi fréquents étaient largement improbables.

La présence d'employés provenant d'une agence de placement externe laisse aussi perplexe. Après recherche, il est impossible d'avoir quelque détail que ce soit sur Ekkinoxe, que ce soit sur Google, le Registraire des entreprises ou en demandant aux employés directement. Il est surprenant de faire face à tant d'opacité quand vient le temps d'en apprendre plus sur la situation des ressources humaines d'une société d'État. Nous investiguerons sur la question assurément.

Ce nouveau dossier s'ajoute aux ratées toujours présentes sur la plateforme EspaceJeux en ligne, qui continue aujourd'hui de faire disparaître l'argent des joueurs. La sécurité des opérations chez Loto-Québec devient plus préoccupante chaque jour et quelque chose doit être fait. Les communiqués vides de sens ne font plus l'affaire, les Québécois méritent qu'on donne un véritable coup de barre pour redresser la barque qui prend l'eau à grand débit.