La fibromyalgie, c'est entre les deux oreilles

Ce titre vous choque ou vous intrigue?

C'est à ce préjugé que je me bute depuis plusieurs années!

La fibromyalgie (fibre, muscle, douleur) qu'est ce que c'est finalement?

Mise à part que la médecine parle d'un tableau de douleur chronique, nul ne peut expliquer clairement de quoi il en retourne.

Pourquoi? Il n'existe aucun test, aucun marqueur ne pouvant déterminer la cause.

Pas de preuve, pas de reconnaissance! Ce qui est pratique pour les compagnies d'assurance!

Sur les réseaux sociaux, nous observons une multitude d'articles sur le sujet.

La grande majorité de sources peu crédibles.

À la lecture de ces articles, je me dis que soit ma Docteur est dans les champs solides et qu'elle ne m'a pas donné le bon diagnostic, soit les gens racontent n'importe quoi! J'opte pour le choix numéro deux, car j'ai une excellente médecin.

Dans ces articles, nous pouvons y lire une nomenclature interminable de symptômes.

Je redoute les autodiagnostics sur le net. Ceux à partir d'une liste de symptômes sortis d'où finalement? Même les médecins n'arrivent pas à s'entendre entre eux!

À la lecture des commentaires, nous réalisons que peu de gens ont en commun les mêmes symptômes. Le seul point rassembleur est le tableau de douleur chronique et la fatigue qui l'accompagne.

Le problème «semble» se situer au niveau de la réception, de l'analyse et l'amplification des signaux de douleur. Lecture intéressante sur le sujet: L'effet Portillon (Gate Contrôle)

Personnellement, ça m'a pris 8 années de tourmente et de souffrance physique AVANT que ma médecin en vienne à prononcer le nom de fibromyalgie!

Des années de tests de toutes sortes et d'essais de médications qui m'ont saboté l'estomac!

On ne se trouve pas un diagnostic du genre sur le coin d'un snack à hot-dog!

J'ai attendu 3 ans avant de prononcer le mot «fibromyalgie» devant mon entourage. Je ne veux pas d'étiquette, je veux guérir!

Je dors en moyenne 12 heures par nuit d'un sommeil non récupérateur dans le combat de la douleur.

Par les journées de beau temps ou de mauvais temps, je suis obligé d'aller m'isoler une heure ou deux, pour faire une sieste afin d'être capable de fonctionner le reste de ma journée, ce même avec un ciel bleu ravissant!

À la fête des Mères, j'étais au lit, couché avec chaque parcelle de mes muscles endoloris sévèrement à en faire pratiquement de la fièvre!

Si on veut savoir, c'est quoi vivre avec la fibromyalgie? Ou de la douleur chronique, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est vivre 24/24 avec des symptômes qui s'apparentent à une grippe (pas un rhume) non une GRIPPE! Avec deux des symptômes isolés: les douleurs musculaires et la fatigue qui se confond à de l'anémie!

En vivant sans la fierté de gagner sa vie, parce qu'on n'a plus la capacité de travailler même si on a le potentiel créateur qui demande seulement à créer!

Mon corps n'en peut plus, tellement il est épuisé, ma tête, elle, n'a toujours pas compris que la carrosserie ne suit plus.

Les projets cheminent dans ma tête, c'est comme ça, tant que le cerveau est encore en vie...

Certains jours, on se demande ce qu'on a fait au ciel pour souffrir ainsi. D'autres jours, on s'imagine qu'on a dû être la pire des salopes au monde dans une autre vie et qu'on doit en payer le prix dans celle-ci.

Les possibles et les peut-être partent dans tous les sens sans aucune réponse du monde médical.

À voir tout ce qui s'écrit sur la fibromyalgie, sans aucune concordance la moitié du temps, aussi bien me faire dire que c'est dans ma tête, car malgré la souffrance la majorité des gens ne te croient pas! Idem pour la dépression!

C'est déjà suffisant de souffrir physiquement, nul besoin du jugement des autres, croyez-moi!

C'est la faute du gluten ou des produits laitiers! Plus capable d'entendre ça.

Tu ne bouges pas assez, avec un sous-entendu d'une p'tite paresse avec ça?

Ou encore (je l'aime celle-là) que c'est «psychosomatique!»

Pour toi qui me lis confortablement sur ta chaise d'ordi, «psychosomatique» ça veut dire «dans ton dedans de tête». Ou, selon mon ami Wiki «troubles physiques occasionnés ou aggravés par des facteurs psychiques ou émotionnels». C'est bien l'fun se faire dire ça quand t'es plié en deux de douleur.

Pour le gluten, svp, aussi bien me demander de croquer une gousse d'ail avec une p'tite danse sous la pluie un soir de pleine lune tant qu'a y être? Why not coconut!? Ayez de la compassion, merci de vos bonnes intentions, mais de grâce, foutez nous la paix avec le gluten!

Il ne me manque plus qu'une grand-mère qui me court après avec une beurrée de moutarde chaude, relish, oignon, grillée des deux bords en me criant «Eureka ! J'ai trouvé le remède!»

Peut-être que nos hormones déraillent, avec la complicité de notre système nerveux central! Bref, je n'en sais rien et la médecine non plus de toute évidence! Très hâte que le monde médical arrive à une conclusion!

Je le sens au creux de mes fibres que le problème est beaucoup plus sérieux qu'un plat de pâtes au gluten avec du poulet shooté aux antibiotiques!

Cette maladie, c'est bien plus que juste couper des aliments de notre alimentation ou de bouger plus! Sinon, je serais beaucoup mieux depuis belle lurette.

Croyez-en mes muscles! C'est un plaqué au sol pour que tu y restes!