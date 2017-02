Le Saut de l'ange de Lisa Gardner

L’intelligentsia la méprise depuis trop longtemps. Qu’importe, l’écrivaine discrète Anna Gavalda (Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part) reste la chouchoute des lecteurs qui se ruent par million sur ses livres à chaque nouvelle parution. Sa récente proposition, Des vies en mieux, caracole en France au sommet des ventes et c’est tant mieux, car cet opus vaut franchement le détour. En réunissant en version poche ses deux derniers titres, Billie et La vie en mieux, Gavalda raconte les destins paumés de trois enfants emprisonnés par les malchances de la vie.

Ceux qui connaissent bien Amistead Maupin ne voudront en aucun cas manquer l’ultime chapitre de ses fameuses Chroniques de San Francisco entamées en 1978. Avec ce neuvième tome, le cultissime auteur américain donne la parole à son plus célèbre personnage, Anna Madrigal, transsexuelle légendaire de la saga qui se déroule toujours au dorénavant célèbre 28, Barbary Lane. À 93 ans, la dame retourne dans ses souvenirs de jeunesse pour mieux exorciser les blessures d’une existence passée dans la peau d’un homme. C’est drôle et triste à la fois, du pur Maupin quoi.

Luis Sepùlveda est l’un des écrivains les plus doués de sa génération. Avec son nouveau livre à forte teneur biographique, le Chilien nous invite dans son pays d’origine à une époque, les années 1970, où les espoirs d’une génération audacieuse seront brisés par la macabre réalité. Toujours aussi tendre envers ses personnages qu’il décrit avec une finesse exemplaire, Sepùlveda dresse le portrait d’homme et de femmes anonymes dont la naïveté touche en plein cœur. Un recueil inoubliable empli de sensibilité et d’amour.

Il a pris l’habitude de déstabiliser ses lecteurs. Son dernier roman, en fait trois nouvelles construites comme les trois actes d’une pièce absurde, ne fait pas exception à la règle. Avant même qu’il soit écrit, Alessandro Baricco l’avait évoqué dans son précédent livre, Mr Gwyn. L’écrivain italien en a donc fait une réalité. Sur un ton à la fois léger et grave, Trois fois dès l’aube décrit des rencontres dont les courts récits semblent s’entrecroiser sans jamais vraiment se télescoper. Là réside le talent de Baricco qui construit cet ouvrage passionnant en poupée russe.

L’Américaine Donna Tartt vient de remporter le prestigieux Pulitzer avec son dernier roman, Le chardonneret, un thriller littéraire palpitant plébiscité par la critique. Sur plus de 800 pages, la grande écrivaine de 50 ans livre un magnifique ouvrage qui s’attarde sur un prénommé Theo Decker qui possède un tableau rare, Le chardonneret, peint en 1654 par le Néerlandais Fabritius, élève de Rembrandt et maître de Vermeer. C’est à travers les drames et les désillusions de Theo que l’on est invité à un voyage au plus profond de l’âme humaine. Grandiose!

Alors qu’il vient de rejoindre l’Académie française, Dany Laferrière nous propose un livre pétillant de fraîcheur où il fait l’éloge de l’oisiveté et du temps qui passe. Entre essais et souvenirs annotés, le Québécois d’origine haïtienne met des mots à ses idées n’hésitant pas à passer du coq à l’âne. Au fond, il est ici plutôt question de fragments comme autant de réflexions sur l'influence de la culture et de la littérature.

Avant de devenir le film de Jean-Marc Vallée, Wild est avant tout un livre poignant auquel s’est inspiré le cinéaste québécois. Encensé par la critique dès sa sortie en 2012, le roman autobiographique écrit par la journaliste américaine Cheryl Strayed s’attarde sur son parcours solitaire à travers les crêtes du Pacifique, une randonnée impossible et longue de 1700 kilomètres. Plus qu’un livre sur le deuil et la renaissance, Wild est une superbe épopée sur la survie.

Ce roman implacable signé R.J. Ellory est une révélation. À sa lecture, impossible de ne pas penser à De sang-froid de Truman Capote. C’est dire sa puissance d’évocation. Joseph Vaughan avait 12 ans lorsqu’en 1939 commence une série de meurtres et de viols de fillettes. Sur près d’une trentaine d’années, Joseph tentera de connaître l’identité de l’assassin. Une sombre enquête qui le poussera à confronter ses pires cauchemars.

Oona O'Neill est davantage connue pour avoir été la compagne de Chaplin. Pourtant la fille du dramaturge américain et prix Nobel de littérature Eugène O'Neill aurait vécu plus jeune une passion amoureuse secrète avec Salinger, l'auteur de L'Attrape-cœurs. Une histoire peu connue que nous rappelle le dandy Frédéric Beigbeder (99 francs). Entre fiction et réalité, il reconstitue l'odyssée d'un superbe coup de foudre dans une Amérique peuplé d’humains plus grands que nature.