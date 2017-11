Chaque jour, partout dans le monde, nous sommes plusieurs à faciliter le lien entre les besoins non comblés, notamment par l'État, et les gens qui considèrent que la vie les a choyés et qui peuvent ainsi contribuer davantage aux situations d'inégalités.

D'un bout à l'autre du pays, la philanthropie résonnera en cette Journée nationale de la philanthropie. Les causes sont multiples, les besoins le sont tout autant, mais grâce à l'appui de généreux des donateurs, il est possible de combler le manque à gagner pour maintenir ou accroître la qualité de vie de millions de personnes dans toutes les sphères de la vie humaine.

Le mot philanthropie fait possiblement résonner en vous ces nombreux envois postaux, ces appels et même ces sollicitations à votre station de métro à l'heure de pointe. Ce n'est pas faux, mais cela représente une infime partie des efforts déployés pour soutenir les causes qui méritent toute votre attention.

Notre travail ne consiste plus à être des « quêteux professionnels », mais plutôt à être à l'avant-plan de ces gens qui n'ont pas de voix et qui souhaitent simplement avoir un destin plus prometteur.

Lorsque vous serez sollicités, vous pouvez considérer une foule de facteurs, comme l'impact que votre don aura, le nombre de personnes touchées, la visibilité que ce don aura en retour (c'est correct, vous n'avez pas à vous sentir mal de considérer cet élément), mais surtout, vous devez prendre un instant pour vous demander quelles causes vous touchent droit au cœur. C'est souvent là que se prennent les meilleures décisions philanthropiques.

Nous avons tous notre rôle à jouer, à la hauteur de nos capacités, organismes, philanthropes, bénéficiaires et milieu des affaires pour contribuer à une société plus égalitaire, bienveillante et plus soucieuse du sort des personnes vulnérables.

D'ailleurs, dans son récent Sondage sur l'apport des PME en philanthropie au Québec en 2017, commandé par la firme Épisode auprès de Léger, on y rapporte que « Les trois quarts des dirigeants interrogés considèrent qu'ils ont une responsabilité et désirent occuper un rôle actif dans les causes caritatives au Québec. » Voilà une donnée rassurante qui nous permet de croire que tout un chacun prend à cœur l'avenir de notre société.

Profitons donc de cette Journée nationale de la philanthropie pour que tous ensemble, nous puissions définir comment nous souhaitons nous investir davantage et surtout, célébrons cette générosité déjà bien ancrée dans nos valeurs.