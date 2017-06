Avant d'être le père de quelqu'un, j'ai été le fils de quelqu'un

ADVERTISEMENT

Mon univers entier gravite autour d'un simple mot de quatre lettres. Ce mot est « papa ». Cela vous semble ridicule? Attendez un peu que je vous explique.

Il y a deux ans, j'ai lancé Don't Believe The Hype, un magazine en ligne doublé d'une agence de relations publiques à l'intention des pères de famille.

J'ai également lancé une campagne intitulée The Dadifesto afin de contrer les stéréotypes véhiculés par certains médias, qui ont tendance à présenter les pères comme des personnages grossiers et maladroits.

Par-dessus le marché, je dois gérer une carrière de journaliste spécialisé en paternité ainsi qu'une agence d'événements pour toute la famille nommée TotRockinBeats, sans oublier de reconduire mes propres gamins à l'école.

Et puisque le 18 juin marque la fête des Pères, vous pouvez imaginer à quel point je suis occupé en ce moment précis de l'année.

Cette date est traditionnellement associée à une avalanche de cadeaux de mauvais goût, tels que des chaussettes, des tasses ou des t-shirts proclamant à l'unanimité que nous sommes « le meilleur ». Le reste de l'année, nous sommes traités avec condescendance et passons pour la gardienne dès que nous osons faire une sortie par nous-mêmes avec nos propres enfants.

Or, avez-vous déjà pris le temps de demander à votre père ce qu'il souhaite réellement recevoir en cadeau?

Sa réponse pourrait vous surprendre. La bière gratuite toute l'année, ou le week-end tous frais payés à Las Vegas en compagnie de son équipe de foot et d'un autocar rempli de nymphettes suédoises ne figureront pas en tête de liste (mais peut-être au deuxième ou troisième rang, j'en conviens).

En ce qui me concerne, je rêve à des choses beaucoup plus simples mais pourtant inaccessibles. Je souhaite vivement passer une journée complète dans un lieu inspirant avec mon père et mon fils. Échanger le ballon dans un parc, manger du fish and chips sur la plage et faire rebondir des cailloux à la surface de l'eau.

Malheureusement, ces petits plaisirs n'auront plus lieu. Mon père s'est éteint il y a trois ans sans avoir pu être témoin du monde merveilleux que nous avons créé.

Il est étrange de se rappeler qu'avant d'avoir été le père de quelqu'un, nous avons été le fils de quelqu'un. Les espoirs, les inquiétudes et les éclats de rire provoqués par nos petits morveux sont loin d'être des sentiments vécus par une seule génération.

Perdre un être cher est un événement marquant pour chacun et chacune d'entre nous. Mais si vous appréciez vos parents et êtes vous-même un parent, vous avez une meilleure idée des efforts qu'ils ont consentis pour vous élever.

S'il en est encore temps, donnez beaucoup d'affection à votre père. Les hommes, en particulier, n'ont pas la réputation d'être très démonstratifs en public. Mais croyez-moi, nous avons le cœur tendre et adorons secrètement les étreintes viriles!

Bonne fête papa, à la prochaine!