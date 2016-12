12 choses à faire et ne pas faire pour (enfin) tenir ses résolutions en 2017

ADVERTISEMENT

Chaque année, c'est la même chose... Le passage à la nouvelle année nous surmotive à changer de vie et nous prenons de bonnes résolutions à tire-larigot : faire plus de sport, arrêter de fumer, économiser de l'argent, se réveiller tôt, etc. On part sur les chapeaux de roue, mais au bout de quelques semaines, la détermination s'émousse, et, sans autre forme de procès, on oublie ces engagements qu'on avait pris envers soi-même.

Vous souvenez-vous des résolutions que vous avez prises l'année dernière ? Probablement les mêmes que celles de l'année précédente... 9 résolutions sur 10 ne sont pas tenues, et 22 % d'entre elles ne passent même pas le cap d'une semaine ! Comme le dit Alexandre Dumas fils : « Les résolutions sont comme les anguilles ; on les prend aisément. Le diable est de les tenir. »

Pourquoi est-il donc si difficile de les tenir ? Sommes-nous condamnés à ne jamais y arriver ? Non, certainement pas ! Mais il est temps de revoir la façon dont on s'y prend, car il est vain d'attendre des résultats différents en utilisant les mêmes méthodes. Voici donc quelques astuces pour des résolutions 2017 qui tiennent bon !

Ne pas faire #1 : Inutile de se presser et de sortir à l'emporte-pièce les premières résolutions qui vous viennent à l'esprit.

Faire # 1 : Napoléon dit un jour à la personne qui l'aidait à enfiler son costume d'empereur : « Habillez-moi lentement, je suis pressé ». Son habit avait des centaines de boutons et la moindre erreur impliquait de tout recommencer. Il faut parfois savoir prendre du temps pour ne pas en perdre ! C'est le cas pour les résolutions. Prenez le temps de faire l'évaluation de votre situation. S'il y a bien un moment où vous devez prendre votre temps, c'est maintenant. Quels sont les objectifs que vous avez tendance à remettre à plus tard ? Ceux qui vous motivent vraiment ? Comment expliquez-vous votre procrastination ? Quelles sont les valeurs en lesquelles vous croyez vraiment ? Quelle personne souhaitez-vous réellement devenir ? Ces questions méritent le temps d'une véritable réflexion.

Ne pas faire # 2 : Ne vous concentrez pas exclusivement sur un seul domaine de votre vie où vous voulez changer des choses. Il est important d'avoir une approche intégrée et holistique de votre vie.

Faire #2 : Regardez votre vie comme un tout - tout est interdépendant, tout est connecté ! Quand vous dormez bien, vous vous sentez en forme, vous êtes plus efficace au travail, vous quittez le bureau plus tôt, vous avez le temps de voir les gens que vous aimez, de faire du sport, vous vous sentez relaxé(e), donc vous dormez bien, etc. Il faut enclencher ce cercle vertueux ! Nos différentes activités ont toutes un impact les unes sur les autres. Elles sont comme les membres d'un même corps. Pour avoir des résultats dans un domaine, il faut considérer l'ensemble.

Ne pas faire #3 : Ne rédigez pas une liste de 100 objectifs que vous allez soudainement vous mettre à poursuivre tous en même temps. Vous allez échouer et vous démotiver. Tenir ses résolutions est un art, comme le jonglage : si vous commencez avec trop de balles d'un coup, vous allez toutes les faire tomber.

Faire #3 : Faites des choix ! Seuls vos objectifs essentiels doivent faire partie de votre liste de résolutions. Un noyau dur de 5 objectifs est amplement suffisant pour démarrer. Vous pourrez toujours en ajouter plus tard si vous vous sentez à l'aise.

http://giphy.com/gifs/BvjoYFizIt5yU

Ne pas faire #4 : Ne vous limitez pas à des objectifs de long terme uniquement (comme perdre du poids) ou des objectifs de type « être » (par exemple, être riche ou être en forme). Allez dans le détail, les résolutions trop vagues finissent toujours aux oubliettes.

Faire #4 : Pensez en termes de produits et de processus. Les produits sont les résultats finaux, tandis que les processus sont les moyens d'y arriver. Si vous voulez devenir plus riche (résultat), vous devez mieux contrôler vos finances personnelles, rembourser votre prêt, et économiser de l'argent tous les mois par exemple (processus). Les processus sont beaucoup plus faciles à contrôler que les résultats. Décomposez vos résolutions jusqu'à obtenir quelques objectifs journaliers ou hebdomadaires. Nos habitudes, les petites choses que l'on fait régulièrement, font à long terme de grosses différences. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez par exemple vous fixer comme objectifs de boire deux litres d'eau, manger cinq fruits et légumes, faire du sport trois fois par semaine, aller au bureau à pied chaque jour de la semaine, etc. Ayez des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis.

Ne pas faire #5 : Non, prendre des résolutions n'est pas un exercice que l'on fait une fois pour toutes en début d'année. Si vous croyez cela, vous risquez fort de vous retrouver en fin d'année en ayant peu progressé. Vous prendrez alors de nouvelles résolutions, les mêmes que l'année dernière...

Faire #5 : Suivez vos progrès quotidiennement, et analysez vos résultats mensuellement, pour savoir à tout moment où vous en êtes. Prendre de bonnes résolutions et les tenir est un processus continu, pas un évènement unique ! Vos résolutions ont vocation à être dynamiques. N'hésitez pas à les moduler. Si vous traversez une période tumultueuse, vous pouvez momentanément les revoir à la baisse plutôt que de vous efforcer de les maintenir pour finalement exploser en vol et tout abandonner. Soyez flexibles.

Ne pas faire #6 : Où est ce bout de papier sur lequel vous avez noté vos résolutions l'an dernier ? Surprise, il a disparu ! N'écrivez pas vos résolutions sur une feuille volante. Vous allez l'égarer cette année encore.

Faire #6 : Les bons outils font les bons ouvriers. Et là, l'œuvre dont il s'agit, c'est vous ! Utilisez donc un outil approprié (digital) pour suivre vos objectifs. Si vos résolutions sont sur une application, elles vous suivront avec votre téléphone et il sera alors aisé pour vous de les suivre aussi !

En vous souhaitant une année 2017 lumineuse !

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  8 résolutions du Nouvel An faciles à tenir sur  

Passez moins de temps à errer inutilement sur le web et les réseaux sociaux et réinvestissez-le dans la lecture d’une bon roman!

Prenez le temps, en ce début d’année, de vous désabonner des infolettres que vous ne lisez jamais. Ne conservez que l’essentiel. Cela vous aidera à garder votre boîte de réception en ordre toute l’année durant.

Arrêter de potiner sur vos collègues de bureau rendra vos journées plus agréables et vous aidera à les aborder plus positivement.

Plutôt que de chercher à tout changer d’un coup, concentrez-vous sur LA facette de votre existence sur laquelle vous désirez le plus travailler.

Plutôt que de prendre une résolution qui vous restreigne ou vous empêche de faire quelque chose, choisissez-en une qui apporte du bonheur dans votre vie. Voyager davantage, par exemple.

La vie est un long apprentissage. Pensez à la personne que vous voulez devenir. Pensez à la façon dont vous agissez avec vos proches comme avec les étrangers, par exemple. Songez à une bonne habitude que vous voudriez prendre, aussi simple soit-elle, ou une mauvaise que vous voudriez éliminer et prenez les moyens tout au long de l'année pour atteindre votre objectif.

Peu importe ce qui rend votre quotidien plus joyeux, prenez la résolution de le faire plus souvent.

Arrêtez une bonne fois pour toute de remettre tout à plus tard. Faites ce que vous avez à faire tous les jours. Vous vous sentirez beaucoup plus léger à la fin de la journée.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter