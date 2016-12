Mes recommandations de lecture

ADVERTISEMENT

Durant la Saison de la lecture de Montréal, Le Huffington Post Québec publie chaque semaine les suggestions de lecture des employés des bibliothèques de Montréal. Retrouvez les toutes dans notre section spéciale.





Pourquoi Bologne, Alain Farah (Le Quartanier, 2013)









Une enquête aux relents psychédéliques où toutes les frontières sont perméables. Entre science-fiction et réalité augmentée, le lecteur se trouve à arpenter les méandres de l'histoire de Montréal à l'affût d'une certaine vérité.

















La vie est d'hommage, Jack Kerouak (Boréal, 2016)



Ce recueil d'écrits en français jamais publiés apporte un regard inédit (et attendrissant) sur l'œuvre de l'un des auteurs les plus importants et influents du XXe siècle. Fils de Québécois, Kerouac a parlé et écrit en français toute sa vie. On le découvre ici au plus près de sa pensée intime et de son processus créateur. Et il faut souligner le magnifique avant-propos de J.C. Cloutier.

Extrait : La langue canadienne-française est la plus puissante au monde. C'est de valeur qu'on peut pas l'étudier au collège, car c'est une des langues les plus « langagées » du monde. Elle est non écrite ; elle est la langue de la parole et non de la plume. Elle a grandi des vies des Français venus en Amérique. Elle est formidable, elle est grandiose, cette langue.



Le Pharmachien : différencier le vrai du n'importe quoi en santé !, Olivier Bernard (Les Malins, 2014)









Un ouvrage de vulgarisation qui remet les pendules à l'heure sur les différents mythes en santé ; les vaccins, la détox, le Reiki... tout y passe. Drôle et efficace, on y apprend beaucoup, et parfois on s'y retrouve aussi ! Un deuxième volume est paru en 2015 : Le pharmachien. 2 : guide de survie pour petits et grands bobos.









Mayonnaise, Éric Plamondon (Le Quartanier, 2012)

Récit sous forme de courtes chroniques s'apparentant à un origami ! Chaque page libère une parcelle de l'histoire des États-Unis des années 60, une partie de la vie de l'écrivain Richard Brautigan ou une réflexion de l'auteur sous les traits de son personnage qui observe le XXe siècle. Excellent, ludique et concis, ce 2e tome d'une trilogie est un bel hommage à Brautigan. Autres titres de la série 1984 : Hongrie-Hollywood Express (vol. 1) et Pomme S (vol. 3).

Extrait : On est passé du chien de fusil à l'alphabet. L'industrie de la machine à écrire est née. Elle porte en elle le souvenir de la gâchette, sa genèse. Quand on appuie sur une touche, on tire une lettre. Ça fait tchac ! Il y a là l'écho des détonations passées. Tous ces écrivains qui se sont suicidés, c'est à force de tirer toutes lettres comme des balles. Ils sont les victimes d'une lettre perdue.

Maus, l'intégrale (tome 1 et 2), Art Spiegelman (Flammarion, 2012)





Œuvre singulière et évocatrice sur la Shoah et la persécution des juifs. Maus est le récit autobiographique en bande dessinée de la déportation du père de l'auteur, de la reprise de la vie après l'horreur, de l'incompréhension entre le père et le fils. Un travail colossal et essentiel récompensé par le Pulitzer (mention spéciale).













Pourquoi lis-tu Claudine? Je lis parce que c'est la meilleure façon de cumuler les expériences et les connaissances. Découvrez d'autres témoignages en suivant le mot-clic #PourquoiJeLis sur Facebook et sur Twitter. Répondez vous aussi à la question «Pourquoi lis-tu?» et courez la chance de remporter un prix.

La Saison de la lecture de Montréal réunit de nombreux acteurs du domaine du livre désireux de promouvoir la lecture comme source de plaisir, mais aussi comme outil d'échange, de partage et de découverte.

Le Huffington Post Québec est partenaire média de la Saison de la lecture. Visitez notre section spéciale.





